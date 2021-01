Un piste made in Ligue 1, le prix du transfert de Sanson et ce qui bloque pour Milik… les 3 infos mercato OM de ce mardi

Tous les soirs à 20h10, FCMarseille vous propose les 3 infos OM a retenir du jour. Au menu ce mardi du mercato : l’OM penserait à Boulaya (Metz), le prix du transfert annoncé de Sanosn à Aston Villa et ce qui retarde l’arrivée de Milik…

BOULAYA POUR 5 A 7M€ POUR REMPLACER SANSON?

A l’Olympique de Marseille depuis le mercato hivernal 2017, Morgan Sanson pourrait quitter le club. Selon Téléfoot et également plusieurs médias anglais, Aston Villa a foncé sur le milieu de terrain français.

Avec le départ de Kevin Strootman en prêt vers le Genoa, il va manquer des joueurs au milieu pour qu’André Villas-Boas termine la saison.

A LIRE AUSSI : Mercato – Riolo : « Milik c’est un attaquant comme l’OM n’en a pas eu depuis très longtemps »

Pour remplacer Sanson, l’OM aurait déjà un nom ! Selon Foot Mercato, Farid Boulaya, milieu de terrain offensif du FC Metz, est sur les tablettes du club marseillais. Les discussions entre les deux écuries de Ligue 1 auraient débuté pour un transfert autour de 5 à 7 millions d’euros pour le joueur de 27 ans.

Info @footmercato avec le départ quasi acté de Morgan Sanson, l’OM se penche sur Farid Boulaya (FC Metz). Des premiers contacts ont déjà eu lieu.

https://t.co/P1ydockSe6 — Constant Wicherek (@Stickwic) January 18, 2021

Sanson transféré pour 17M€ ?

Recruté en 2017 pour 12M€ (9M€+bonus) en provenance du MHSC, Morgan Sanson est annoncé en Premier League depuis plus d’un an. Cette fois, le transfert pourrait se concrétiser avec Aston Villa. Les négociations entre le club de Birmingham et Marseille sont sur la bonne voie d’autant que l’OM aurait revu ses prétentions à la baisse.

A lire : MERCATO : SANSON SUR LE DÉPART, L’OM A DÉJÀ TROUVÉ SON REMPLAÇANT

Marseille et Aston Villa espèrent trouver un accord aujourd’hui pour le transfert de Morgan Sanson. Le milieu de l’OM est déjà OK avec le club anglais. #Mercato @telefoot_TF1 https://t.co/P95pyk5dzL — Julien Maynard (@JulienMaynard) January 19, 2021

En effet, le président Eyraud avait selon le média anglais fixé la barre à 30M€ l’été dernier selon The Times, alors que le deal pourrait se conclure légèrement au dessus de 16 millions d’euros. La BBC parle d’un montant de 15 millions de livres sterling soit 16.8M€. Selon le journaliste Julien Maynard, « Marseille et Aston Villa espèrent trouver un accord aujourd’hui pour le transfert de Morgan Sanson. Le milieu de l’OM est déjà OK avec le club anglais. »

Le chiffre : 219

C’est le nombre de matches joués par Morgan Sanson en Ligue 1. Ce dernier pourrait encore disputer un 220e match dans le championnat de France face à Lens ce mercredi avant de s’envoler pour la Premier League…

Milik a commencé à vider son casier hier, mais…

Selon les médias transalpins, Milik serait prêt à rejoindre Marseille mais attendrait 2 choses. Que le Napoli retire les deux plaintes à son égard et qu’il n’insère pas une clause l’empêchant de rejouer en Italie pendant 4 ans…

A lire : MERCATO OM : LE DOSSIER MILIK RÉGLÉ AUJOURD’HUI ?

De son côté, le Napoli aimerait insérer une clause pour bloquer un éventuel retour de Milik en Serie A. Le clan du joueur attend que le Napoli retire ses deux plaintes : une pour une éventuelle violation des droits d’image, une pour la fameuse “mutinerie”. Il Mattino (quotidien de Naples) : Milik a commencé à vider son casier hier. Mais le Napoli n’a pas encore donné son feu vert et veut insérer une clause lui empêchant de revenir en Italie pour 4 ans. Pas du goût du joueur. Villas-Boas a de nouveau contacté l’attaquant hier… » Guillaume Maillard-Pacini – source : Twitter (19/01/2021)

De son côté, le #Napoli aimerait insérer une clause pour bloquer un éventuel retour de #Milik en Serie A. Le clan du joueur attend que le Napoli retire ses deux plaintes : une pour une éventuelle violation des droits d’image, une pour la fameuse “mutinerie”. #OM (GdS) https://t.co/7D1H64z88I — GuillaumeMP (@Guillaumemp) January 19, 2021