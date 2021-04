Un remplaçant d’Amavi ouvert aux discussions, vente OM et le club invité à la Super League… Les 3 infos OM du 21 avril

Comme tous les soirs, nous vous proposons les trois actualités majeures de la journée… Voici les 3 infos OM du mardi 21 avril !

MERCATO OM : UN REMPLAÇANT D’AMAVI OUVRE LA PORTE À LONGORIA !

En fin de contrat en juin prochain, Jordan Amavi va devoir être remplacé ou prolongé par Pablo Longoria. Alex Moreno, l’une des pistes du directeur sportif répond à l’intérêt de l’OM.

L’Olympique de Marseille a souvent eu des problèmes avec le poste de latéral gauche. Depuis quelques semaines, Jordan Amavi est blessé et ne peut pas aider l’équipe sur ce côté de la défense.

PLUSIEURS GRANDS CLUBS ONT APPELÉ MON AGENT — MORENO

En fin de contrat en juin prochain, l’ancien joueur de l’OGC Nice pourrait prolongé selon les informations de RMC Sport. Pourtant, Pablo Longoria lui cherche un remplaçant (ou un concurrent) pour la saison prochaine. Parmi ces joueurs, Alex Moreno qui évolue au Bétis Séville. L’Espagnol a d’ailleurs répondu à cet intérêt dans un entretien accordé à beIN Sports.

« Est-ce que j’ai eu des contacts avec Pablo Longoria ? C’est vrai que plusieurs grands clubs ont appelé mon agent, mais je ne sais rien. Je ne suis au courant de rien, je reste concentré sur la Liga et la Ligue Europa. On ne me rapporte pas beaucoup de choses. Il m’a surtout dit de me concentrer sur le Betis, sur mon jeu et sur les derniers matchs que nous avons à jouer. Finalement, ce sont les agents qui décident. Moi je suis fier qu’on me remarque » Alex Moreno – Source : beIN Sports (19/04/21)

VENTE OM : POUR AKHENATON LE CLUB EST VENDU, DI MECO PAS LOIN D’ÊTRE D’ACCORD !

Invité par le groupe Iam dans leur émission Iam Concept, Eric Di Meco a évoqué la probable vente de l’OM avec le chanteur Akhenaton…

Akhenaton croit clairement que l’OM est vendu. Eric Di Meco est moins affirmatif, mais il explique qu’il n’a pas été convaincu par le discours de McCourt et qu’il pense qu’effectivement la restructuration du club avec Longoria comme président est une solution afin de préparer une vente.

JE PENSE QUE LE CLUB EST VENDU — AKHENATON

« L’état dans lequel on est en ce moment est que l’on ne sait pas où on va. Personnellement je pense que le club est vendu, même si ce n’est pas annoncé. On est dans de l’entre deux, je n’ai jamais eu ce sentiment de flou autant que ces dernières années. » Akhenaton – source : Iam Concept (16/04/2021)

J’AI L’IMPRESSION QUE L’ON VEUT REMETTRE LES COMPTES À PLAT POUR VENDRE LE CLUB — DI MECO

« Pour moi, je peux me tromper, ce n’est pas flou dans le sens ou l’actionnaire est venu. Personne n’a cru à son discours. Quand tu mets Longoria président tu privilégie déjà le terrain. Pour faire du trading, de la post formation. A l’intersaison on ne va pas connaitre les mecs qui vont venir. Mais s’ils ont du talent du mental… J’ai l’impression que l’on veut remettre les comptes à plat pour vendre le club. Pour rendre la mariée plus belle, je n’ai pas cru un seul instant qu’il voulait garder le club et le transmettre à ses enfants…» Eric Di Meco – source : Iam Concept (16/04/2021)

Alors que le projet de Super League est déjà abandonné par une partie des 12 équipes, l’OM étant en discussion lors de la première version de ce projet afin d’être un des 5 clubs invités…

48 heures après son lancement officialisé par 12 clubs européens, la Super League a déjà connu de nombreux désistements mardi ! Les six clubs anglais Manchester City, Manchester United, Tottenham, Arsenal, Liverpool et Chelsea ont officialisé leur départ. L’Inter Milan et l’AC Milan devraient suivre. L’Atlético de Madrid pense aussi à partir alors que le FC Barcelone n’aurait pas encore retourné sa veste, dans le sillage des leaders la Juventus et le Real Madrid. Le projet n’est pas abandonné mais va être « remodelé » dixit un communiqué. Hier sur RMC, le journaliste Mohamed Bouhafsi a expliqué que l’OM faisait partie des 5 clubs « invités » dans la première version de 2018…

DANS LES 5 CLUBS INVITÉS POUR LA PREMIÈRE SAISON IL Y AVAIT L’OM

« Des réunions se sont tenus au centre RLD avec Jorge Sampaoli et Pablo Longoria. Samapoli souhaite conserver Balerdi et Lirola, Longoria veut négocier avec Dortmund et la Fiorentina. Par contre Ntcham et Cuisance ne seront pas conservés. Ils aimeraient aussi garder Thauvin, Amavi mais aussi Milik. (…) Ceux qui ont créé la Super League cette saison, avait déjà travaillé sur une première version en 2017/2018, dans les 5 clubs invités pour la première saison il y avait l’OM. » Mohamed Bouhafsi – source : RMC (20/04/2021)