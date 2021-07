Une arrivée surprise, confirmation pour cette recrue, et Almada se rapproche… Les 3 infos mercato OM de ce vendredi !

Comme tous les soirs, nous vous proposons les trois actualités majeures de la journée… Voici les 3 infos OM du vendredi 9 juillet !

Après avoir enregistré les arrivées de Konrad de la Fuente, Gerson, Léonardo Balerdi, Cengiz Ünder, Mattéo Guendouzi et Pau López, l’OM compte continuer son recrutement avant de lancer sa saison. À en croire les propos de Fabrice Lamperti une arrivée surprise pourrait avoir lieu lundi.

Le mercato olympien part dans tous les sens. Après avoir débuté il y a officiellement un mois, l’OM se montre très actif sur le marché des transferts. Ces derniers jours, les officialisations se sont enchaînées. Au total, l’OM a enregistré l’arrivée de six joueurs : Konrad de la Fuente, Gerson, Léonardo Balerdi, Cengiz Ünder, Mattéo Guendouzi ainsi que Pau López. À l’heure actuelle, de nombreux dossiers sont également très avancés ou proches d’être finalisés. Parmi eux, les noms de Luan Peres, William Saliba ou encore Pol Lirola sont les dossiers actuellement en négociation les plus chauds. Au début du mercato, Pablo Longoria avait promis devant les responsables des groupes de supporters au moins 11 recrues cet été. Cependant, il est possible que des surprises soit à prévoir.

« Longoria a compté sur ses doigts, devant nous, le nombre de recrues qu’il allait y avoir cet été. Il a dit que 11 joueurs allaient rejoindre le club. On a posé la question pour l’Argentin Thiago Almada, et ils nous ont dit que c’était un transfert trop cher. Que ça n’allait pas se faire. » Responsable de groupe de supporter – Source : La Marseillaise (10/06/2021)

Mais aujourd’hui, le reporter au service des sports de La Provence, Fabrice Lamperti a laissé planer le mystère lors d’un live Instagram de La Provence. En compagnie de Laurie Samama et de l’ancien olympien Marc Libbra, le journaliste a dévoilé une information qui a enflammé les supporters olympiens.

« Je dis ça comme ça. On m’a parlé d’une grosse arrivée lundi. Je n’ai pas encore de nom à mettre sur tout ça. » Fabrice Lamperti – Source : Live Instagram La Provence (08/07/2021)

Ces dernières semaines, plusieurs « grosses » rumeurs avaient été associées à l’OM. Parmi elles, les noms de Philippe Coutinho ou dernièrement Franck Ribéry. Le cas Franck Ribéry a été réglé par Pablo Longoria ce jeudi lors de la conférence de presse de présentation de Gerson. Concernant Coutinho, le salaire du brésilien et son hypothétique transfert sont hors de portée des moyens de McCourt !

Annoncé à l’Olympique de Marseille depuis le début du mercato, Thiago Almada s’était éloigné du club depuis plusieurs semaines. L’Argentin serait trop cher pour les finances de l’OM, pourtant les négociations ne seraient pas à l’arrêts…

Selon nos informations, Pablo Longoria aurait bien coché le nom de Thiago Almada, en plus de Lucas Orellano. Cependant, l’homme fort de l’Olympique de Marseille met un point d’honneur à payer les joueurs à leur bon prix et ne pas monter dans des sommes qui n’ont aucun sens pour lui. Traduction : Velez se montrerait très gourmand pour les deux joueurs offensifs… « Nous devons compter chaque euro », a insisté le président avant d’affirmer que les deux Argentins étaient des joueurs très intéressants et qu’il appréciait leur profil.

Pourtant, d’après le journaliste turc Ekrem Konur, Marseille insiste afin de finaliser le transfert d’Almada. Le joueur serait une réelle volonté de Jorge Sampaoli, mais Velez se montrerait dur en affaire dans ce dossier. Les dirigeants argentins souhaitent une part dans une prochaine vente du jeune milieu de terrain, qui lui aimerait signer à l’Olympique de Marseille. Il se pourrait que le deal se concrétise la semaine prochaine…

🔥📢#Marseille are pushing for the transfer of Thiago #Almada. Coach Jorge #Sampoli wants Almada very much.

⌛#VélezSarsfield wants a share of the next sale. The Almada transfer could be finalised next week.#OM #OMTeam pic.twitter.com/72VVtorfUD

— Ekrem KONUR (@Ekremkonur) July 8, 2021