Une cible retenue par son club, Lopez pisté en Espagne, et la faible valeur marchande de l’effectif… Les 3 infos OM de ce mercredi !

Matty Longstaff pourrait rester à Newcastle, Séville en pince pour Lopez et la basse valeur de transfert de l’effectif marseillais… Les 3 infos OM de ce mercredi !

Mercato : Le coach de Newcastle s’inquiète mais veut tout faire pour retenir sa pépite visée par l’OM !

Libre en juin prochain, le jeune milieu de terrain Matty Longstaff attise les convoitises. L’OM aimerait réccupérer le joeuur mais Newcatle veut tout faire pour le prolonger…

Il y a 10 jours, plusieurs médias anglais affirmaient que l’OM s’était positionné sur Matthew Longstaff, milieu de terrain de Newcastle qui sera libre au mois de juin. Le club anglais espère faire signer un nouveau contrat à son milieu de terrain de 19 ans malgré les avances de l’OM, l’Inter Milan ainsi que des clubs allemands. Selon le Daily Mirror, rien ‘est encore acté et le jeune joueur attend des nouvelles de son club. Newcastle est 14e de Premier League avec 5 points d’avance sur le 18e, Bournemouth. Le média anglais précise que si Matthew Longstaff ne prolonge pas d’ici juin, son indemnité de formation coutera 465000€ au club qui le convaincra.

Interrogé par le Daily Star, le coach des Magpies, Steve Bruce s’inquiète de la situation mais veut conserver le jeune talent.

cette situation est préoccupante — Bruce

« Je sais bien que des clubs lui parlent en ce moment, et cette situation est préoccupante. Je lui parle régulièrement et continuerai à le faire. Il sait à quel point le club et moi souhaitons qu’il reste ». Steve Bruce – source : Daily Star

Mercato OM : Maxime Lopez toujours dans le viseur d’un club espagnol

Alors que le championnat est à l’arrêt à cause de la pandémie du Coronavirus, le mercato estival pourrait lui aussi être repoussé. Du côté de Marseille, des départs sont à prévoir pour renflouer les caisses. A un an du terme de son contrat, Maxime Lopez pourrait poursuivre à sa carrière à l’étranger notamment en Espagne où il est courtisé par plusieurs clubs.

Maxime Lopez a perdu sa place de titulaire au fil de la saison. Le trio Kamara – Rongier – Sanson s’est en effet imposé au yeux d’André Villas-Boas. A un an du terme de son contrat, le jeune minot issue du centre de formation de l’OM pourrait quitter Marseille cet été lors du mercato.

Selon les informations de France Football, le marseillais serait en effet toujours dans le viseur du FC Seville. Le club espagnol le suit depuis plusieurs saisons et l’OM avait déjà refusé une offre de 15 millions d’euros en janvier 2019. Le club andalou ne serait toutefois le seul en espagnol à courtiser Maxime Lopez indique l’hebdomadaire.

Le Chiffre : 23

C’est le nombre de matchs de ligue 1 disputés par Lopez cette saison,. Il a délivré 3 passes décisives. Son contrat avec l’Olympique de Marseille prendra fin en juin 2021. Sa côte sur le marché des transferts est estimée à 15M€ par le site Transfertmarkt.

Mercato OM : Des valeurs de transferts assez basses pour 6 joueurs de l’effectif ? (surtout Thauvin et Caleta-Car…)

France Football a publié ce mardi un article consacré aux valeurs estimées de plusieurs joueurs de l’OM. Le montant le plus élevé serait pour le minot Boubacar Kamara, certains prix semblent sous-évalués…

En attendant la fin du confinement et la reprise (hypothétique) du championnat de Ligue 1, France Football se penche sur le mercato estival. L’hebdomadaire footballistique fait le point sur 6 joueurs de l’OM, susceptibles de quitter Marseille cet été…

Le premier de la liste est le joueur formé au club, Boubacar Kamara (20 ans). L’OM serait prêt à réclamer pas moins de 50 M€. Cependant, le jeune défenseur ne dispose que d’un contrat qui se termine en 2022 et un départ pourrait se négocier pour 35M€. Son jeune compère en défense, le Croate Duje Caleta-Car est lui valorisé autour des 25 M€. Un faible montant pour un joueur recruté pour 19M€ il y a presque 2 ans. Bouna Sarr est estimé entre 10 à 15M€, le latéral droit reconverti de 28 ans sera-t-il ouvert à un départ ?

Caleta-Car à 25M€, Thauvin à 20M€…

Alors qu’un départ est prévu cet été depuis sa prolongation, Morgan Sanson ne partira pas n’importe où. Le milieu de terrain de 25 ans est pisté par plusieurs clubs anglais, il pourrait rapporter 30 M€. Autre minot, Maxime Lopez est bien moins valorisé à moins de 10M€. Le milieu de terrain joue moins et ne disposera plus que d’un an de contrat en juin prochain. Tête de gondole du dernier mercato, Florian Thauvin est lui aussi sous contrat jusqu’en 2021. Sa blessure à la cheville qui l’a écarté des terrains pendant 6 mois a aussi fait baisser sa cote qui est aujourd’hui estimée à 20M€…

Joueurs Prix estimé du transfert selon France Football Boubacar Kamara 35M€ Duje Caleta-Car 25M€ Bouna Sarr 10 à 15M€ Maxime Lopez 30M€ Morgan Sanson 8M€ Florian Thauvin 20M€