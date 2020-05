Une date de reprise, une révélation de Ligue 2 pisté et Kamara parle de son avenir… Les 3 infos OM de ce lundi !

Un retour à l’entrainement se précise, Enzo Le Fée ciblé et l’avenir de Kamara… Les 3 infos OM de ce lundi !

OM : La date de la reprise de l’entrainement se précise !

Maintenant que la Ligue a décidé d’arrêter la saison 2019/2020, les clubs se tournent vers la prochaine qui pourrait débuter en Août. Le coach André Villas-Boas devrait revenir à Marseille la semaine prochaine, La date de la reprise pourrait être fixée après mi juin…

Ce lundi l’Equipe affirme que l’entraîneur portugais de l’OM devrait bientôt revenir à Marseille. Le quotidien sportif précise qu’André Villas-Boas est attendu en Provence en début de semaine prochaine. Alors que les joueurs devraient passer des tests Covid-19 cette semaine, pour ensuite repartir en confinement, le retour aux entraînements collectifs devrait s’organiser pour après mi-juin.

Une reprise le 20 juin selon la date du début de la saison 2020/2021

Le journal explique à ce propos qu’en « fonction de la date de reprise du Championnat, le retour à l’entraînement pourrait être fixé autour du 20 juin pour une préparation de six à huit semaines. » Le coach a publié un long message sur Instagram pour remercier tout le monde suite à cette seconde place…

À mes joueurs brillants et inégalés qui, avec beaucoup d’efforts et d’altruisme, ont tout donné à chaque match — Villas-Boas

«Je vous remercie tous sans exception. À mes joueurs brillants et inégalés qui, avec beaucoup d’efforts et d’altruisme, ont tout donné à chaque match. ⁣⁣À Frank McCourt et Jacques Henri-Eyraud.⁣⁣À Andoni Zubizarreta et Albert Valentin qui m’ont amené dans cette merveilleuse ville de Marseille et m’ont permis de connaître la force du Vélodrome et la passion unique de ses habitants. ⁣⁣À mon staff, amis de voyage, mes rois de compétences. ⁣⁣Au staff médical, décisif et tolérant qui a obtenu des résultats uniques cette saison. ⁣⁣Au personnel administratif et logistique attentif à chaque détail. À Rani qui est à chaque fois partout pour résoudre des problèmes. ⁣⁣A Elodie qui a un portugais fou à ses côtés.⁣⁣ À tous ceux qui ont participé à ce merveilleux voyage, merci» André Villas-Boas – source : Instagram

[Info FCM] – Mercato : L’OM à un oeil sur la révélation Enzo Le Fée

L’OM va devoir se renforcer cet été. La qualification en Ligue des Champions va nécessiter l’arrivée de plus de talent mais aussi un effectif plus étoffé. Le club olympien pourrait viser de jeunes talents et prospecte en Ligue 2 en particulier au milieu de terrain…

Alors que l’OM s’intéresse au profil du milieu de terrain du HAC, Pape Gueye (le joueur semble contester son contrat signé avec Watford et aimerait rejoindre la Ligue 1), un autre profil de Ligue 2 est épié par le club olympien.

En effet, selon nos informations, le jeune milieu du FC Lorient, Enzo Le Fée (26 matches de L2 cette saison, contrat jusqu’en 2023) est suivi par l’OM. Ce jeune joueur de 20 ans s’est imposé comme un titulaire sous les ordres de Christophe Pélisser. Ce petit gabarit d’1m70 est technique, dribbleur et dispose d’une belle vision de jeu et de qualité de passe. Celui qui s’est révélé cette saison a été observé à plusieurs reprises. Il pourrait venir remplacer un Maxime Lopez annoncé partant à un an de la fin de son contrat. Cependant, Le Fée a récemment expliqué qu’il ne se voyait pas quitter Lorient rapidement, surtout depuis qu’il sait que le club jouera en Ligue 1 la saison prochaine.

je ne vois pas pourquoi pas je regarderais ailleurs — Le Fée

« Quand j’étais petit et que Lorient était en Ligue 1, je me suis toujours dit : « j’ai envie de connaître ça un jour ». C’est mon rêve de jouer en L1 avec le FCL. Si cela arrive dès la saison prochaine, ce serait incroyable. Mon avenir ? J’ai tout pour me plaire ici, je ne vois pas pourquoi pas je regarderais ailleurs. » Enzo Le Fée – source : Ouest-France mars 2020

Mercato OM : Kamara donne sa position concernant son avenir

Le milieu de terrain et défenseur de l’Olympique de Marseille, Boubakar Kamara, a évoqué son venir sur compte Instagram. Il explique ainsi qu’il n’envisage pas quitter le club marseillais cet été.

L’Olympique de Marseille va devoir vendre plusieurs jours durant le prochain mercato pour renflouer les caisses. Boubakar Kamara représente l’une des plus grandes valeurs marchandes de l’effectif Olympien. Il ne compte toutefois pas quitter l’OM cet été. C’est ce qu’il a fait savoir sur son compte Instagram :

Tous les joueurs cette saison voudront jouer la C1

« Ça serait un rêve et un objectif de jouer la C1 avec l’OM. C’est le club où j’ai toujours joué. Je la regardais depuis les tribunes quand j’étais petit. Avoir cette musique au Vélodrome, ça serait magnifique. Si on se qualifie à l’issue de la saison, vous connaissez la suite, je ne vais pas faire de dessin ! Tous les joueurs cette saison voudront jouer la C1 si on contribue à la qualification. Je ne vois pas pourquoi on parlerait de mercato ou de la jouer ailleurs. » Boubakar Kamara – Source : Instagram