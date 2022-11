Une nouvelle opportunité pour Gerson, la bonne nouvelle pour les supporters marseillais et une interrogation qui subsiste pour le premier match de Coupe de France… Les 3 infos OM de ce jeudi

Comme chaque jour FCM vous propose les 3 infos OM du jour. Au programme ce jeudi : une nouvelle opportunité pour Gerson, la bonne nouvelle pour les supporters marseillais et une interrogation qui subsiste pour le premier match de Coupe de France

Mercato OM : Trop cher pour Flamengo, Gerson a une autre opportunité !

Les négociations entre l’OM et Flamengo semblent bloquées concernant Gerson. Le milieu de terrain pourrait faire son retour en Europe mais pas forcément à Marseille…

Selon les informations relayées par le quotidien Sport, Jorge Sampaoli fait toujours de Gerson l’une de ses priorités pour le mercato de janvier. Le coach du Séville FC veut un joueur par ligne et ne dispose que de 15M€ plus le revenu d’éventuels départs. Ce dernier aurait donné comme priorité de recrutement au milieu : Gerson et le Chilien Marcelino Nuñez de Norwich. Pablo Longoria attend un chèque de 20M€ pour laisser filer l’ancien joueur de l’AS Roma.

Gerson, la priorité de Sampaoli ?

Frustré par les choix d’Igor Tudor à son égard, Gerson ne se sentait pas bien à l’OM. En effet, le coach croate n’a pas vraiment fait confiance au brésilien et ne lui a pas assez donné sa chance lors de cette première partie de saison. Un choix qui l’a potentiellement empêché d’être sélectionné avec le Brésil pour la Coupe du Monde 2022 au Qatar et une grande déception qui a donné au numéro 8 des envies d’ailleurs.

C’est très difficile pour les chiffres en raison du prix qui avait été payé par l’OM — Marcos Braz

Pour Pablo Longoria, c’est une occasion d’alléger l’effectif marseillais alors que l’OM est éliminé de la Ligue des Champions. Il est aussi important pour lui d’en tirer un bon prix, d’autant plus que l’espagnol a annoncé vouloir recruter dans le secteur offensif cet hiver. D’abord annoncé du côté de Séville, c’est un retour à Flamengo qui a séduit Gerson. Après deux expériences infructueuses en Europe, le joueur veut prendre du plaisir à jouer et a d’ores et déjà posé ses valises au Brésil .Un problème subsiste : le montant demandé par la direction marseillaise est jugé trop élevé par les Mengão. Les dirigeants de Flamengo ne sont pas disposés à payer les 20 millions demandés, quitte à renoncer au transfert.

» Ce n’est pas bouclé pour Gerson. C’est très difficile pour les chiffres en raison du prix qui avait été payé par l’OM. Flamengo aimerait compter sur le joueur. Le joueur aussi. Mais ça ne marche pas comme ça » Marcos Braz – ESPNSelon des informations de Globo Esporte, si le transfert de Gerson échoue, Flamengo aurait un plan B. Ce deuxième choix porte le nom de Claudinho, qui aurait l’intention de suspendre son contrat avec le Zénit Saint-Pétersbourg. Recrutement malin ou coup de bluff pour les brésiliens ?

OM : Une énorme victoire (et un soulagement) pour les supporters marseillais !

L’ancien président de l’Olympique de Marseille, Jacques Henri Eyraud n’est plus du tout au club d’après sa fiche Linkedin et son compte Twitter ! Une grosse victoire pour les supporters qui avaient tout fait pour que le dirigeant soit évincé du club.

L’Olympique de Marseille a vécu d’énormes changements ces dernières années. L’un des moments charnières fut la prise de la Commanderie en janvier 2021, faisant comprendre aux propriétaires du club qu’il ne fallait plus que Jacques Henri Eyraud soit président de l’OM.

Eyraud n’est plus du tout à l’OM !

Pablo Longoria a donc pris sa place à ce poste et semble avoir conquis les supporters depuis tout ce temps. Seulement, beaucoup étaient encore frustrés à l’idée de savoir que JHE était toujours un acteur de l’OM dans les coulisses, notamment en tant que représentant à la Ligue.

Ils peuvent désormais souffler puisqu’il semble être totalement hors de l’Olympique de Marseille ! Des supporters ont remarqué que Jacques Henri Eyraud avait supprimé sa bannière Twitter où il arborait les couleurs de l’OM et que sa bio a également changé. Sur son compte Linkedin, l’ancien président a écrit que son aventure à Marseille s’arrêtait en novembre 2022 et qu’il travaillait maintenant pour une filiale en Afrique et au Moyen-Orient de McCourt Global.

Dans La Provence, l’ancien pilier de la défense olympienne revient sur sa relation avec celui qui était président du club lors de son passage, Jacques-Henri Eyraud. Il n’est vraiment pas tendre… « Je n’associerai jamais Jacques-Henri Eyraud à l’OM, c’est comme ça. Je déteste cet homme-là depuis très longtemps, je suis content de voir que c’est pareil pour le peuple marseillais. Cette affaire a été pour moi une injustice, c’était méchant. Mon histoire était super facile, je lui avait dit « Si vous n’êtes pas content, on en discute et je pars« . C’est à partir de ce moment-là qu’ il a tout fait pour me faire du mal. Je trouve que ce n’est pas cool. » Adil Rami – Source : La Provence

Quand Eyraud se faisait chambrer dans la rue par un supporter

Comme le dit Adil Rami, Jacques Henri Eyraud n’a vraiment pas laissé une trace positive dans les esprits olympiens. Un supporters marseillais n’a pas manqué de lui rappeler lorsqu’il l’a croisé dans la rue : « Heureusement qu’il y a Longoria quand même hein ? lui a-t-il lancé. Heureusement, c’est mieux sans vous ». JHE n’a pas manqué l’occasion de lui répondre : « C’est bien hein ? Je l’ai bien recruté » ironise-t-il. La vidéo de cette scène postée sur Twitter de cette scène a immédiatement été virale mais a depuis été supprimée.

OM : Toujours un gros point d’interrogation sur le premier match de Coupe de France !

L’Olympique de Marseille va affronter le Hyères FC en janvier prochain. Pour le moment, il y a toujours un gros point d’interrogation concernant le lieu de la rencontre de Coupe de France.

Depuis ce lundi soir, l’Olympique de Marseille connaît son adversaire en Coupe de France ! Il s’agira du Hyères FC, présidé par Mourad Boudjellal. L’ancien dirigeant du Racing Club de Toulon en rugby est désormais dans le football, en National 2. Le président souhaiterait accueillir l’OM dans le Var et envisagerait même, selon La Provence, de jouer la rencontre au Stade Mayol, configuré pour recevoir des rencontres de rugby. Boudjellal aurait même l’accord du Maire de Toulon, propriétaire du stade. Cependant, ce serait « du suicide » d’organiser cette rencontre dans cette enceinte d’après Alain Revello qui a été interrogé par La Provence.

Il faudrait 500 vigiles pour empêcher les gens d’entrer sur le terrain — Revello

« Pour moi, matériellement, c’est impossible. Le stade a été reconfiguré pour le rugby. Il n’y a plus de grillages, plus de protections. Il faudrait 500 vigiles pour empêcher les gens d’entrer sur le terrain. Vous pouvez franchir le mur en béton pour aller sur la pelouse sans problème. Si la Fédé décide de programmer ce match-là à Mayol, c’est du suicide ! Pourquoi ne pas jouer à Bon Rencontre ? » Alain Revello – Source : La Provence (24/11/22)

Ça va être l’événement de l’année — Boudjellal

Après avoir tenté de racheter l’Olympique de Marseille avec l’homme d’affaires tunisien Mohamed Ajroudi, Mourad Boudjellal a pris la présidence du Hyères FC dans le Var. Il affrontera donc l’OM au début de l’année 2023 ! Dans un entretien accordé à Var Matin, il a qualifié cet évènement « d’unique » et semble avoir hâte d’affronter les Marseillais.

« C’est le retour du foot dans le Var! C’est une affiche de rêve car Marseille est un club à part, le seul français champion d’Europe, dix fois vainqueur de la Coupe de France. On avait une chance sur quinze d’affronter l’OM… J’ai suivi le tirage au sort. Quand à la fin il ne restait plus que Marseille, Nice, Le Puy et Hyères, je me disais que se faire éliminer par Le Puy, ça allait être chiant. Mais quand j’ai réalisé qu’il ne restait plus que nous et Marseille… Ça va être l’événement de l’année, bon après, c’est normal car l’année n’aura que sept jours! (rires) C’est un événement unique car je serais surpris qu’on joue le PSG au tour suivant. Pour ce 32e de finale de la Coupe, on va représenter le Var et la métropole toulonnaise, alors on souhaite le jouer dans la métropole » Mourad Boudjellal – Source : Var Matin (22/11/22)

