Une nouvelle piste en défense, le coup de gueule de Cardoze, Kamara aurait fait une révélation au Barça… Les infos et rumeurs mercato OM de cette semaine !

Comme tous les week-end, FCM vous propose les infos et rumeurs mercato de la semaine ! Au menu ce samedi : Longoria piste un nouveau latéral gauche, Jacques Cardoze s’indigne de la décision de la LFP, l’étonnante confession de Kamara !

10M€ pour Sergio Gomez ?

C’est une rumeur mercato qui reste surprenante. En effet, selon le média belge la dernière heure, Pablo Longoria aurait bien dans sa short list le nom de Sergio Gomez. Si le latéral gauche espagnol fait un très bon de début de saison en Jupiler League, son profil ne semble pas correspondre aux caractéristiques utilisées par Sampaoli. En effet, le coach argentin joue sans latéral gauche (Amavi est remplaçant) et utilise Peres dans un rôle hybride de défenseur central / latéral.

Le journaliste Florian Holsbeek nous a expliqué jeudi que le latéral gauche espagnol formé à la Masia est vraiment un joueur de couloir qui peut éventuellement évoluer plus haut mais pas dans l’axe. Alors que DH Sport a précisé que le club belge ne veut pas laisser filer son défenseur, le montant d’un hypothétique transfert serait selon Florian Holsbeek de minimum 5 à 6M€, le média belge parle plutôt de 10M€ !

Il faut compter entre 5 et 6M€, plus vers 6 pour libérer Sergio Gomez

« Ce que l’on pense de lui ici, c’est que c’est une excellente patte gauche. Il sait centrer, il sait varier ses centres. Il lève la tête, c’est un footballeur très intelligent. Maintenant, le Sporting d’Anderlecht a quand même mis 2,5M€ pour le récupérer en provenance de Dortmund. Officiellement il n’est pas à vendre mais comme tous les joueurs du championnat belge il est « achetable ». En terme de montant de transfert, à mon avis il faut compter entre 5 et 6M€, plus vers 6 pour le libérer. C’est plus ou moins le prix des latéraux qui quittent la Belgique, le transfert d’Hugo Siquet qui a quitté le Standard pour Fribourg est estimé à 5M€ qui peut aller jusqu’à 7 avec les options. Il s’est très vite adapté dans un système de jeu qu’il ne connaissait pas, Anderlecht joue en 4-2-2-2 avec deux milieu défensif et deux joueurs sur les côtés en pieds inversés et donc qui rentre ce qui laisse la possibilité d’aller centrer. Il joue très haut, et il a été embêté sur certaines rencontres si son adversaire direct a de la vitesse et peut le prendre dans son dos. Mais sur 8 rencontres sur 10 c’est un excellent joueur, il pourrait peser un peu plus sur le jeu. C’est le meilleur passeur de son équipe avec 7 passes décisives et 5 buts. C’est un joueur appliqué qui sait respecter les consignes, il peut jouer seul sur son côté dans une défense à 5 ou à 4. Par contre il ne va jamais dans l’axe, il reste toujours collé à la ligne, c’est là qu’il est le plus fort. » Florian Holsbeek – source : Footballclubdemarseille (09/12/2021)

Cette décision ne nous va pas — Cardoze

Jacques Cardoze, le directeur de la communication de l’OM, n’a pas caché son agacement. Il s’est exprimé sur la Provence.

« Cette décision est profondément décevante, je dirais même humiliante pour les joueurs. À Nice, on a frappé un de nos joueurs ; le club a été sanctionné d’un point ferme. À Lyon, un de nos joueurs a de nouveau été frappé, et Lyon s’en tire avec un point ferme. Si je comprends bien le message envoyé par la Commission de discipline à l’ensemble des joueurs de Ligue 1, se faire frapper vaut 1 point ferme ; mais ça donne aussi la possibilité de rejouer un match. C’est une décision qui me paraît extrêmement dangereuse, risquée. Elle signifie que si on envoie 20 bouteilles sur la tête des Marseillais, on aura la possibilité de rejouer les 20 matches. C’est sans risque pour le club recevant, mais extrêmement pénalisant et humiliant pour le club victime. Si on reçoit 20 bouteilles dans l’année, on devra rejouer 20 matches ? C’est inéquitable. On a déjà rejoué Nice, on nous demande de rejouer Lyon, qui plus est en nous demandant de retourner à Lyon, une humiliation supplémentaire. Cette décision ne nous va pas. Depuis ce week-end, la rumeur courait qu’on n’aurait pas match gagné sur tapis vert. On ignorait totalement jusqu’à mardi midi qu’on ne nous convoquerait pas. On l’a vécu comme une humiliation suprême, comme un déni de justice ». Jacques Cardoze – source : La Provence (08/12/2021)

Cardoze est aussi revenu sur RMC sur son allocution devant la commission avant la décision. Il a répété les mêmes choses sur l’Equipe.

On voulait match gagné pour l’OM — Cardoze

« C’était le cri du cœur, de la sincérité. Ce n’était pas calculé. Il me semble que l’équité n’a pas été respectée. Les enjeux n’ont rien à voir avec l’exclusion d’un joueur. Monsieur Deneux prend en exemple OM – PSG, mais le sort du match n’était pas engagé. Metz – Lyon se rapproche plus de ce que l’on parle ce soir. Le gardien, Lopes avait été blessé par un pétard, Lyon s’était déplacé et le joueur avait pu être entendu. Je ne comprend pas pourquoi la voix de l’OM n’a pas été entendue. Le fait d’être écouté permet de pouvoir contredire les autres et faire douter ceux qui décident. Loin de moi l’idée que je peux influencer une commission de discipline. Ils ont passé du temps a étudier les faits. (…) Oui on voulait match gagné pour l’OM, on voulait un changement de jugement par rapport à Nice – OM. Un point ferme et un match à rejouer, à chaque fois qu’un joueur sera touché ça sera ça ? Pour moi ce n’est pas suffisant. Pablo Longoria suggère une grille de sanction définit à l’avance… »Jacques Cardoze – source : RMC (08/12/2021)

Mercato OM : Alvaro est cash concernant son avenir à Marseille !

Il y a près d’une semaine, RMC Sport annonçait qu’Alvaro Gonzalez se questionnait sur son avenir à l’Olympique de Marseille. Interrogé à ce sujet en conférence de presse, l’Espagnol n’a pas caché son envie de pousser pour montrer qu’il est toujours là !

Sorti du onze de Jorge Sampaoli dès le début de la saison, Alvaro Gonzalez réussit tout de même à gratter quelques minutes. Profitant des mauvaises prestations de Leonardo Balerdi, il semble avoir pris la place de l’Argentin dans la hiérarchie des défenseurs centraux.

Le but est de continuer à travailler. J’ai parlé avec le coach et c’était plus facile — Alvaro

La semaine dernière, il a été titularisé face à Nantes puis face à Brest… Il n’a pas démérité et semble prendre de plus en plus d’ampleur dans l’effectif marseillais alors qu’il ne partait pas gagnant avec son profil bien différent de ce que recherche le coach argentin.

En conférence de presse, il a été questionné au sujet de son avenir. RMC Sport affirmait il y a près d’une semaine que l’Espagnol se questionnait sur son futur et s’il ne serait pas mieux pour sa carrière de quitter le club. Devant les journalistes, il a affirmé que ce n’était pas une situation facile mais qu’il compte bien continuer de travailler pour gagner sa place. =

« Quand tu ne joues pas, ce n’est pas drôle. Mais le but est de continuer à travailler. J’ai parlé avec le coach et c’était plus facile. Quand on m’a donné l’opportunité de jouer, je pense que j’ai bien joué » Alvaro Gonzalez – Source : Conférence de presse (08/12/21)

Alvaro a une situation personnelle qui ne lui convient pas, qui fait qu’il se pose des questions — Germain

D’après les informations du journaliste Florent Germain de RMC, Alvaro voyait son futur à Marseille en pointillé à cause de son faible temps de jeu…

« Alvaro Gonzalez ? Il a l’esprit club. Lui, il a ça au fond de lui. Mais ça n’empêche pas qu’il a une situation personnelle qui ne lui convient pas, qui fait qu’il se pose des questions » Florent Germain – Source : After Marseille (29/11/21)

Kamara aurait dit à Barcelone qu’il ne prolongerait pas

L’Olympique de Marseille a plutôt mal géré le dossier Boubacar Kamara. En fin de contrat en juin prochain, il ne serait pas décidé à l’idée de continuer l’aventure marseillaise ou même à prolonger son contrat afin d’apporter une indemnité au club.

Plusieurs supporters sont très frustrés à l’idée de le voir quitter son club formateur sans que l’OM ne récupère un seul euro. Pourtant, c’est ce qui se profile et ce sont pas les dernières déclarations du minot en conférence de presse qui nous feront penser le contraire…

« Mes représentants gèrent tout ça, mais c’est confidentiel. Ce n’est pas à moi de m’exprimer sur ça, c’est mes représentants qui gèrent tout ça. Moi je ne me concentre que sur le terrain. Ce que j’ai envie, c’est continuer à travailler et progresser. Gagner des titres et travailler dans des bonnes conditions. Quand j’aurais pris ma décision je serais le premier à le dire. Est-ce que j’ai pris une décision ? Je suis toujours en réflexion » Boubacar Kamara – Source : Conférence de presse (30/11/21)

En Espagne, le média El Nacional nous informe que le FC Barcelone est en négociations pour proposer un contrat à Kamara. Le minot marseillais aurait stipulé au club catalan qu’il ne prolongerait pas à l’Olympique de Marseille et serait donc ouvert aux discussions.

Plusieurs clubs ont manifesté un intérêt pour le joueur formé à l’OM. Le FC Séville et l’AC Milan le suivent depuis la saison dernière. Newcastle, qui démarre un nouveau projet en Premier League, apprécie également son rendement et serait ouvert à son arrivée.

Dernièrement, le média SPOX affirmait que le Bayern Munich continuait d’observer sa situation et ne serait pas contre un renfort de qualité à moindre coût. Avec plusieurs français dans l’effectif bavarois, son adaptation pourrait être facilitée.

Je conseillerais à Kamara de prolonger– Nasri

Samir Nasri avait fait le choix de prolonger son contrat avec l’OM avant de rejoindre Arsenal, afin que son club formateur puisse toucher une indemnité de transfert de 16 millions d’euros en 2008. Alors que Kamara se retrouve dans une similaire, le petit prince de Marseille a donné un conseil au milieu de terrain natif de la Soude, sur notre plateau de Débat Foot Marseille.

« Je conseillerais à Kamara de prolonger. Tu seras plus mis en avant que dans une club du milieu de tableau en PL. Et c’est ton club, il y a un bon projet. T’as la vingtaine, de l’argent tu vas en gagner dans ta carrière. » Samir Nasri— Source: FCM (25/10/21)