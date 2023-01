La fausse piste Claudinho? Le PSG battu, la Ligue 1 relancée? Boufal, l’heureux élu? Les 3 infos OM de ce lundi !

Comme tous les soirs, FCM vous propose les 3 infos du jour ! Au programme ce lundi : la fausse piste Claudinho, le PSG battu, la Ligue 1 relancée? Boufal, l’heureux élu?

Rumeurs mercato : L’OM a formulé une offre pour un Brésilien à 40M€?

L’Olympique de Marseille est bien à la recherche d’un joueur qui peut évoluer derrière l’attaquant. La piste Claudinho ne serait qu’une rumeur, l’OM ne serait pas intéressé

Avec le départ de Gerson et la blessure d‘Amine Harit, l‘Olympique de Marseille serait bien à la recherche d’un joueur capable d’évoluer derrière l’attaquant. Le club hésitait à se renforcer au poste de buteur mais se serait ravisé après l’arrivée de Ruslan Malinovskyi et souhaiterait prendre un milieu offensif.

L’OM n’est pas intéressé par Claudinho

Selon Daily Mercato affirme qu’une offre aurait même été formulée pour Clauinho. Le média spécialisé, le Zenith St Pétersbourg réclamerait 40M€ pour laisser filer le milieu offensif brésilien. Une somme qui parait bien trop importante pour que l’OM signe le joueur. Une information démentie par Santi Aouna, journaliste pour FootMercato : « L’OM n’est pas intéressé par Claudinho, le milieu offensif du Zénith. Il ne fait pas partie des joueurs ciblés à ce poste. »

Un milieu offensif au profil Harit, mais pas de piston

Il y a quelques jours, lors de la conférence de presse de présentation de Ruslan Malinovskyi au stade vélodrome, Pablo Longoria a évoqué la suite du mercato et le profil recherché.

« On ne veut pas recruter de joueurs sur les côtés. On veut un profil similaire à celui d’Amine Harit qui est blessé depuis le match face à Monaco. La stratégie en ce moment c’est de terminer la saison avec 20 joueurs. Aux postes de piston on ne recrutera pas. C’est la position finale du club. Il y aura de la rotation avec Nuno, Clauss, Kaboré et Kolasinac » Pablo Longoria – source : Conférence de presse (12/01/2023)

Mercato OM : Sofiane Boufal, l’heureux élu ?

L’Olympique de Marseille a prévu de recruter un nouvel élément offensif avant la fin du mercato pour notamment pallier l’absence longue durée d’Amine Harit. Le milieu offensif d’Angers, Sofiane Boufal, pourrait faire partie des joueurs suivis par Pablo Longoria…

Le mercato hivernal fermera ses portes à la fin du mois de janvier et l’OM a l’intention de profiter de cette fenêtre pour renforcer l’équipe d’Igor Tudor. Après l’arrivée de Ruslan Malinovskyi, un autre élément offensif pourrait débarquer à l’Olympique de Marseille dans les prochains jours. Aucun nom n’a pour l’instant filtré mais le journal l’Equipe indiquait des discussions déjà très avancées avec l’heureux élu et qu’un transfert pourrait être officialisé rapidement cette semaine.

Selon le journaliste des Lions de l’Atlas, Hakim (intervenants sur régulier sur Football Club de Marseille), le milieu offensif d’Angers, Sofiane Boufal fait partie des pistes étudiées par Pablo Longoria. « Plusieurs clubs se sont renseignés auprès du joueur et d’Angers concernant Sofiane Boufal. Sont l’OM, l’Espanyol Barcelone et Valladolid, a-t-il indiqué sur son compte Twitter.

🔴 Plusieurs clubs se sont renseignés auprès du joueur et d’Angers concernant Sofiane Boufal. Sont l’OM, l’Espanyol Barcelone et Valladolid.

Boufal qui a reçu aussi beaucoup d’offre venant du Golf souhaite rester en Europe encore quelques saisons. — Hakim (@Z_hakos) January 15, 2023

Jeudi, lors de la conférence de presse de présentation de Ruslan Malinovskyi au stade vélodrome, Pablo Longoria a évoqué la suite du mercato et le profil recherché.

OM : le PSG battu ! La Ligue 1 relancée ?

L’Olympique de Marseille réalise une première partie de saison record sous Igor Tudor. Malgré tout, les Olympiens n’étaient que troisièmes sans espoirs crédibles de titre, en raison du PSG, jusqu’à dimanche soir. Et si ça avait changé hier soir ?

En effet, le Paris Saint-Germain s’est incliné hier soir sur la pelouse de Rennes, un but à zéro. La seconde défaite pour les hommes de Galtier depuis la reprise post Coupe du Monde, après le revers (3-1) subi à Lens il y a quelques semaines. Conséquence ? L’OM n’est plus qu’à cinq points du leader avec une moitié de championnat encore à jouer (voir classement plus bas). De quoi y croire à nouveau ?

Attention cependant car le tombeur du PSG, le Stade Rennais, en profite pour se replacer au classement, en embuscade, pas loin des Marseillais. Sans oublier qu’il faudra affronter les Bretons ce vendredi au stade Vélodrome en seizième de finale de Coupe de France.

Tous les concurrents directs à l’OM pour les places européennes (Lens, Monaco, Rennes, Lille) se sont imposés ce weekend. Dans le même temps, Lyon s’est incliné sur sa pelouse, deux buts à un, face à Strasbourg.

LES RÉSULTATS DE LA 19eme JOURNÉE

Samedi 14 janvier

Lens 1 – 0 Auxerre

Marseille 3 – 1 Lorient

Lyon 1 – 2 Strasbourg

Dimanche 15 janvier

Lille 5 – 1 Troyes

Montpellier 0 – 3 Nantes

Toulouse 1 – 1 Brest

Reims 0 – 0 Nice

Angers 1 – 2 Clermont

Monaco 7 – 1 Ajaccio

Rennes 1 – 0 PSG

CLASSEMENT