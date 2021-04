Une offre pour une pépite argentine, des nouvelles de Kamara et Perrin, l’avenir de Germain… Les 3 infos OM de ce samedi !

Comme tous les soirs, FCM vous propose les 3 infos OM de la journée ! Au menu ce samedi : Une offre pour une pépite argentine, des nouvelles de Kamara et Perrin, l’avenir de Germain…

Mercato : Germain va quitter l’OM et donne un indice sur son futur club !

En fin de contrat en juin prochain, Valère Germain ne pense pas à prolonger son contrat à l’Olympique de Marseille. Il s’est exprimé à ce sujet au micro de Canal + ce samedi.

Pas utilisé par Jorge Sampaoli depuis son arrivée, Valère Germain sait ce qu’il va faire dans les semaines à venir : quitter l’Olympique de Marseille pour redevenir important dans un autre club.

il n’y a aucun intérêt pour le coach de changer de système. Je le comprends très bien — GERMAIN

En manque de temps de jeu et pas du tout dans les plans du coach argentin, il sait que ses espoirs d’être dans le onze sont très limités. Au micro de Canal + ce samedi après la victoire face à Reims, l’attaquant affirme qu’il a des regrets mais espère tout de même que l’OM terminera européen en fin de saison.

« Il y a peut-être un léger regret sur cette période marseillaise où je n’ai jamais vraiment joué dans mon système préférentiel. Maintenant, l’OM marche bien aujourd’hui donc il n’y a aucun intérêt pour le coach de changer de système. Je le comprends très bien et tant que l’OM gagne, c’est le plus important. Après, c’est vrai qu’avec Arek, on s’entend bien en dehors du terrain, on n’a pas eu la chance de jouer ensemble mis à part à Lens où on avait fait une belle première période et finalement, on avait fait match nul. C’est le foot, c’est comme ça. Je souhaite qu’on finisse cinquième cette saison » Valère Germain – Source : Canal + (24/04/21)

GERMAIN VEUT ALLER A L’ETRANGER

Pour son avenir, l’ancien attaquant de l’AS Monaco n’envisage pas la retraite ! A 31 ans, il aimerait découvrir un nouveau championnat comme il l’avait déjà évoqué en conférence de presse il y a quelques semaines…

« Je n’ai pas envie de m’arrêter, j’ai envie de repartir sur un beau projet. Ç’a été une belle expérience à Marseille, j’ai beaucoup apprécié et on verra ce que l’avenir me réservera. J’espère découvrir l’étranger parce que ça serait une belle expérience de vie. Découvrir un nouveau championnat, je pense que ça peut être intéressant pour ma famille et moi. On verra, je ne sais pas encore où je serai l’année prochaine. J’ai hâte de la savoir et puis j’espère rejouer un peu plus souvent et essayé d’être de nouveau décisif pour une équipe » Valère Germain – Source : Canal + (24/04/21)

🗨️ « Il y a peut-être un léger regret, je n’ai jamais pu jouer dans mon système préférentiel. Tant que l’OM gagne c’est le plus important » Valère Germain fait le point sur sa période marseillaise 🗣️ pic.twitter.com/yK8pTqa1po — Canal Football Club (@CanalFootClub) April 24, 2021

OM : Des nouvelles des blessures de Perrin et Kamara !

Sortis sur blessures, Boubacar Kamara et Lucas Perrin ne devraient pas être éloignés des terrains pour très longtemps. Les dernières nouvelles seraient rassurantes pour les deux minots de l’Olympique de Marseille !

L’Olympique de Marseille s’est imposé sur le score de 3-1 sur la pelouse du Stade de Reims. Une victoire qui fait du bien à un groupe quelque peu amoindri par les blessures et les suspensions.

D’ailleurs lors de ce match, Lucas Perrin était titularisé sur le côté gauche de la défense à 3 en l’absence de Duje Caleta-Car, suspendu pour son rouge face à Dijon. Le minot est sorti sur blessure après un choc avec Mandanda en voulant défendre sur Boulaye Dia.

PERRIN EST SORTI EN PLEURES

Le défenseur central s’est sacrifié pour empêcher le Rémois de tromper le gardien de l’OM. L’attaquant a trouvé le poteau mais Perrin a eu un contact genou contre genou avec Mandanda. Il a serré les dents quelques minutes avant de craquer et sortir, en pleurs.

Karim Attab et le journal La Provence s’accordent à dire qu’il n’a rien de grave. Même chose pour Boubacar Kamara qui a reçu un coup et qui a été contraint de quitter la pelouse à la 38e minute, juste après l’ouverture du score du Stade de Reims.

#SDROM Au sujet des sorties sur blessures de Kamara et Perrin.

Pour Bouba Kamara ce sont des douleurs lombaires semble-t-il sans gravité.

Pour Lucas Perrin, une contusion au niveau d’une rotule, après le choc avec Mandanda.@OM_Officiel #TeamOM @maritimamedias — Karim Attab (@karimattab1) April 23, 2021

PERRIN DONNE DE SES NOUVELLES

Lucas Perrin a même donné de ses nouvelles sur son compte Twitter. « Plus de peur que de mal ! On continue », a publié le minot formé à l’OM qui a enchaîné son troisième match d’affilé, profitant des absences d’Alvaro, Caleta-Car ou encore Sakai pour se montrer aux yeux de Sampaoli.

On encaisse un but et le joueur sort derrière ; ça a été une source d’insatisfaction — SAMPAOLI

Le coach argentin s’est d’ailleurs exprimé sur la sortie de Boubacar Kamara juste après le but du Stade de Reims. Forcément, Sampaoli n’était pas très rassurant en voyant ce scénario se dessiner juste devant ses yeux à quelques minutes de la fin de la première mi-temps.

« J’étais inquiet, oui. Jusque-là, on n’avait pas trop eu de sursaut dans ce match. On encaisse un but et le joueur sort derrière ; ça a été une source d’insatisfaction. On aurait peut-être dû tenir un peu plus le ballon à ce moment-là. » Jorge Sampaoli – Source : Conférence de presse (23/04/21)

Mercato OM : Sampaoli et Longoria préparent une offre pour une pépite d’Argentine?

L’Olympique de Marseille va devoir recruter cet été pour se renforcer. Jorge Sampaoli aurait déjà pris contact avec une pépite d’Argentine pour le mercato !

Cet hiver, le nom de Thiago Almada a été lié à l’Olympique de Marseille. Le club de Vélez Sarsfield réclamait une somme trop importante pour les finances dont disposait Pablo Longoria qui n’était alors que directeur sportif.

SAMPAOLI AURAIT PRIS CONTACT AVEC ALMADA

Désormais, Jorge Sampaoli est sur le banc de l’OM et Longoria est devenu président du club. Le mercato estival risque donc d’être plus axé vers l’Amérique du Sud et l’Italie, des secteurs que connaissent bien les deux hommes.

Ce vendredi soir après la rencontre face au Stade de Reims, le journaliste César Luis Merlo était sur le plateau de TyC Sports, média argentin qui avait notamment annoncé la venue de Dario Benedetto à l’OM. Ce dernier a affirmé que Thiago Almada est dans les petits papiers de Longoria et qu’une offre pourrait être faite dans les prochaines heures.

𝗨𝗻𝗮 𝗷𝗼𝘆𝗮 𝗱𝗲𝗹 𝗳ú𝘁𝗯𝗼𝗹 𝗮𝗿𝗴𝗲𝗻𝘁𝗶𝗻𝗼, 𝗮 𝗽𝘂𝗻𝘁𝗼 𝗱𝗲 𝘀𝗲𝗿 𝘃𝗲𝗻𝗱𝗶𝗱𝗮 ¡Bomba de @CLMerlo! ¿Thiago Almada se va de Vélez? pic.twitter.com/xAHcNsqmxf — ⚡ Presión Alta ⚡ (@presionalta) April 23, 2021

LE PROFIL d’ALMADA

L’Argentin évolue au poste de milieu offensif et peut également jouer sur les côtés en tant qu’ailier. Il mesure 1,71m, est assez rapide et est doté d’une technique bien au-dessus de la moyenne. Pour avoir un aperçu, voici une vidéo proposée par le compte Twitter Glophar.

Thiago Almada (2001, Velez) Best skills 🤯pic.twitter.com/HJnbEUBrlY — Glophar (@Glophar) April 23, 2021

IL SUIT l’OM SUR LES RESEAUX SOCIAUX

Sa clause libératoire est de 22 millions d’euros mais une offre moindre pourrait être acceptée par le club argentin. Le média évoque une somme entre 10 et 15 millions d’euros. Le joueur, qui a de bonnes relations avec Leonardo Balerdi (ils évoluaient ensemble avec les U20 d’Argentine), like les photos de l’Olympique de Marseille postées sur Instagram… Les supporters marseillais ont déjà trouvé cela suspect en le voyant suivre les comptes des Olympiens.

Bon Thiago va falloir arrêter de flirter avec nous hein pic.twitter.com/TlV4E8CP8q — VAN (@VanTeamOM) April 23, 2021

SON ENTOURAGE DÉMENTAIT UN INTÉRÊT EN JANVIER

En janvier dernier, le jeune argentin de 19 ans était annoncé dans le viseur de l’OM. L’entourage avait été contacté par RMC Sports et démentait une approche de la direction marseillaise. Les deux clubs de Manchester souhaiteraient également le récupérer mais sa proximité avec Sampaoli pourrait le convaincre de le rejoindre en Ligue 1.