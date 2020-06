Une piste s’éloigne, la mise au point de Lopez, et la préparation estivale… Les 3 infos OM de ce vendredi !

Un club prévient l’OM pour un joueur, Lopez s’exprime sur sa carrière internationale, et un tournoi estival sans le club olympien… Les 3 infos OM de ce vendredi !

Mercato OM : Fluminense met les points sur les i dans le dossier Marcos Paulo !

Alors qu’une rumeur d’un intérêt de l’OM et Lyon pour le jeune attaquant Marcos Paulo. Son club, Fluminense a tenu a démentir toute approche et négociation concernant son jeune attaquant de 19 ans…

Il y a deux jours, le média brésilien Globo Esporte affirmait que l’Olympique de Marseillais serait en concurrence avec un autre club français, Lyon concernant l’attaquant portugais-brésilien de 19 ans qui évolue à Fluminense, Marcos Paulo. Le club de Fluminense aurait déjà refusé une offre du CSKA Moscou à la hauteur de 7 millions d’euros cet hiver pour son jeune buteur. Le club brésilien a réagi dans la foulée en précisant qu’aucune offre et aucune négociation n’avait commencé pour Paulo.

aucune offre de l’attaquant Marcos Paulo — Fluminense

Le Fluminense Football Club précise que, jusqu’à présent, il n’a reçu aucune offre de l’attaquant Marcos Paulo et qu’aucune négociation n’est en cours avec le défenseur Thiago Silva. » Fluminense – source : Twitter

O Fluminense Football Club esclarece que, até o momento, não recebeu nenhuma proposta pelo atacante Marcos Paulo e que não há negociação em curso com o zagueiro Thiago Silva. pic.twitter.com/9MpypT4NP4 — Fluminense F.C. (de 🏡) (@FluminenseFC) June 10, 2020

Lyon e Olympique de Marselha monitoram Marcos Paulo, atacante do Fluminense https://t.co/HuG0NOPtwn — Fluminense | GloboEsporte.com (@ge_flu) June 9, 2020

OM: Lopez fait le point concernant l’équipe nationale d’Algérie…

Déjà international espoir avec l’Equipe de France, Maxime Lopez n’a jamais porté le maillot des Bleus A. Alors que sa mère est d’origine algérienne, il donné des indications concernant son futur en équipe nationale…

Maxime Lopez a réalisé une saison moyenne sous les ordres de Villas-Boas, souvent relégué sur le banc de touche. Pas encore international en Equipe de France A, il pourrait jouer pour l’équipe nationale d’Algérie. En effet, sa mère est d’origine algérienne, il s’est exprimé via un live twitch :

Ce n’est pas pour autant que je mets de côté l’Algérie– Lopez

« Non, honnêtement je n’ai pas pensé à porter le maillot algérien pour l’instant. Cette question on me l’a posé 500 000 fois, c’est vrai que mon frère a joué pour l’Algérie en équipe jeune et que ma mère est algérienne aussi, j’ai la possibilité de jouer avec l’Algérie, mais j’ai fait toutes mes catégories avec l’équipe de France et je compte y continuer et puis on verra. Ce n’est pas pour autant que je mets de côté l’Algérie » Maxime Lopez – Source: Twitch

🇫🇷🇩🇿 Entre la France et l’Algérie, Maxime Lopez a fait son choix mais…https://t.co/tHP3P9Oylz — beIN SPORTS (@beinsports_FR) June 11, 2020

Aulas veut organiser un tournoi en juillet avec le PSG, quid de l’OM ?

Dans un entretien accordé à Téléfoot, Jean-Michel Aulas a dévoilé les contours du tournoi amical que Lyon veut organiser en juillet. Le PSG devrait y participer, avec d’autres gros clubs français…

Débouté dans sa quête de voir reprendre la Ligue 1, Jean-Michel Aulas veut organiser deux grands tournois au mois de juillet. Le rendez-vous masculin aura lieu du 13 au 18 juillet. Le boss lyonnais veut faire venir les meilleurs clubs français, et aurait des discussions avec le PSG. Quid de l’OM ? Vu ses relation avec le président Eyraud on peut se poser la question…

on aura les meilleures équipes françaises à ce tournoi — Aulas

« On a fini les invitations et l’organisation. Comme tous les autres championnats ont redémarré, ce sera difficile d’avoir d’autres équipes européennes. On a sollicité une équipe américaine sur le plan masculin. Maintenant, la MLS a aussi un tournoi qui va se dérouler à cette époque là donc se sera difficile. Sur les équipes françaises, on a beaucoup de sollicitations. Celles que nous avons directement sollicité, et celles qui aimeraient venir. Il faut un jour ou deux de plus pour avoir la confirmation définitive parce qu’il y a des modalités économiques à déterminer. Mais on aura les meilleures équipes françaises à ce tournoi. La venue du PSG actée ? Elle est en cours de définition de manière précise, tant sur le plan de l’organisation que de la participation. C’est un peu prématuré pour pouvoir l’annoncer. Mais en tout cas, ça fait partie de notre volonté et j’espère avoir Nasser (Al-Khelaïfi) dans la soirée pour pouvoir l’acter définitivement. » Jean Michel Aulas – source : Téléfoot