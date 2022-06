Une première recrue en approche ?, Marco Otero attendu, Génésio a rencontré Mandanda ?… Les 3 infos OM de ce vendredi !

Comme chaque soir FCM vous propose les 3 infos mercato OM du jour ! Au programme ce vendredi : Une première recrue en approche ?, Marco Otero attendu, Génésio a rencontré Mandanda ?

Mercato : L’OM sur le point de signer sa première recrue ?

Comme révélé par Football Club de Marseille, Axel Witsel est une cible prioritaire de l’Olympique de Marseille. L’international Belge pourrait même être la première recrue du club marseillais. Les négociations se sont accélérées ces derniers jours.

Nous vous révélions en exclusivité l’intérêt de l’OM pour Axel Witsel il y a plus de 15 jours. Les discussions avec l’international Belges se sont intensifiées ces derniers jours. L’ancien joueur de Dortmund suivi par d’autres clubs mais a fait de Marseille sa priorité.

Selon le journaliste Nicolo Schira, la signature serait même très proche de Witsel à l’OM devrait même se faire rapidement. On parle d’un contrat de 2 ans plus une en option.

Witsel vit pour son sport, il est fit, parfaitement fit

« Tout le monde connait Axel Witsel, c’est un joueur très important à la récupération. Que tu sois bloc bas, bloc médiant ou bloc haut, avec son expérience il sait où se placer. C’est quelqu’un qui après récupération ne conserve pas la balle, il va directement jouer latéralement ou vers l’avant. S’il sent que l’équipe est sous pression, il peut physiquement faire tourner ou conserver la balle. Il peut aussi s’aligner comme 4e défenseur central dans une défense à 3. On est sur un élément d’expérience, il vit pour son sport, il est fit, parfaitement fit, « ce n’est pas comme Eden Hasard qui va reprendre 22kg à chaque trêve ». Witsel s’entraine tout le temps, il est tout le temps au top, il faut voir la façon dont il a récupéré à son âge de sa rupture au tendon d’Achille. Cela montre aussi que son corps est en parfaite santé. Il ne faut pas attendre de lui des statistiques, buts et passes décisives ce n’est pas son truc, il se projette un peu mais pas énormément, sur la transition lors d’une récupération haute, mais ce n’est pas un joueur qui va venir dans la surface adverse après une longue possession mettre sa tête. C’est un bon élément d’expérience pour l’OM en tout cas… » Florian Holsbeek – source : FCMarseille (16/06/2022)

OM : Marco Otero attendu à Marseille dans la semaine

Depuis quelques jours déjà, Marco Otero était pressenti pour être le nouveau directeur du centre de formation à Marseille. Selon AS, il a finalement décidé d’accepter l’offre de Pablo Longoria.

Après les départs de la direction du centre de formation de Nasser Larguet et Jean-Claude Giuntini, Longoria n’aura pas tardé à leur trouver un remplaçant. Marco Otero, au FC Valence depuis 2019 où Pablo Longoria l’avait fait venir, devrait vraisemblablement quitter Valence pour Marseille. En effet, il serait sur le point de résilier son contrat, auquel il reste encore deux ans, pour rejoindre l’OM et aurait déjà fait ses adieux à sa direction.

Marco Otero dispose d’une belle réputation dans le milieu, c’est un technicien expérimenté qui parle français mais aussi anglais et allemand entre autres. L’Inter Milan et Schalke 04 seraient aussi sur le coup. Cependant l’OM a un avantage de poids avec la présence de Pablo Longoria.

Apporter une nouvelle dynamique au centre de formation

Si l’OM a réalisé une belle saison cette année en terminant deuxième et se qualifiant en Ligue des Champions, en réserve et en formation par contre l’ambiance a été différente.

La réserve marseillaise a été reléguée en National 3, et a vu sa direction quitter le navire phocéen. Marco Otero, choix numéro 1 de Longoria, devra donc être capable de donner une impulsion nouvelle à la formation.

En plus du mercato estival, le mercato interne continue pour Longoria, après le départ, hier, de la directrice adjointe Nathalie Nénon-Zimmerman.

Mercato OM : Génésio a rencontré Mandanda ?

Le mercato estival a commencé, ça s’agite dans le sens des arrivées mais aussi des départs, Steve Mandanda a des touches en Ligue 1. Selon François Rauzy, journaliste pour France Bleu via un Space sur Twitter, le gardien olympien aurait rencontré Bruno Génésio, l’entraîneur du Stade Rennais il y a quelques semaines.

L’avenir de Steve Mandanda à l’OM semble difficile à prédire. Sous contrat jusqu’en 2024, le gardien ne souhaiterait pas recommencer une une nouvelle saison dans la peau d’un numéro 1bis voire 2. Si les choses ne changent pas à son égard, un départ pourrait alors être évoqué cet été et si Nice était un temps intéressé par l’international français, un autre prétendant serait déjà passer à l’action pour récupérer Mandanda.



Reverra-t-on Steve Mandanda avec le maillot de l’OM, l’hypothèse est permise. En effet, la saison de l’international français n’a pas été idéale avec la concurrence de Pau Lopez. Annoncé sur le départ par certains médias, Mandanda attendrait toutefois des gardiens sur son futur temps de jeu la saison prochaine. La décision revient aux dirigeants marseillais qui devront signifier au gardien de 37 ans le rôle qu’il aura la saison prochaine, suivant celui-ci, Steve Mandanda prendra sa décision.

Des contacts Génésio-Mandanda ?

Âgé de 37 ans, Steve Mandanda n’aura sans doute aucune difficulté à retrouver un club. Sur les tablettes du Stade Rennais et de l’OGC Nice depuis quelques semaines déjà, le champion du monde 2018 aura le choix. Mais selon certains médias, c’est Rennes qui serait le club le plus intéressé pour récupérer le gardien de l’OM. Selon les informations de François Rauzy, journaliste pour France Bleu , prononcées lors d’un Space Twitter, Bruno Génésio, l’entraîneur du club rennais aurait rencontré Steve Mandanda il y a quelques semaines…



Interrogé sur les ondes de RMC Sport, l’ancien joueur de l’AS Saint-Etienne, Jean Michel Larqué estime que Steve Mandanda doit rester à l’Olympique de Marseille. Selon lui, le portier olympien est bien meilleur que Pau Lopez et mérite d’être titulaire à l’OM la saison prochaine.

» Mandanda fera le choix qu’il veut mais Rennes c’est un mauvais choix. Oui c’est un club ambitieux et a besoin d’un gardien mais quand j’observe ce qui se passe à l’OM avec les gardiens, j’ai tout simplement l’impression qu’il y a un titulaire et un remplaçant. Il y a clairement un gardien qui est meilleur que l’autre, c’est Steve Mandanda. Steve Mandanda ne doit pas partir de l’OM car le club en a besoin et parce qu’il est meilleur que Pau Lopez. C’est pour cela que je pense qu’il ferait un mauvais choix en quittant l’OM. C’est le meilleur atout pour eux dans les buts. » Jean Michel Larqué – Source : RMC Sport (10/06/2022)