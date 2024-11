Une rumeur relancée en Italie, un talent de L1 pour la défense et Amadou Soumaré… Les 3 infos mercato OM de ce lundi !

Comme chaque soir FCM vous propose les 3 infos OM du jour. Au programme ce lundi :

L’OM cible Belahyane… concurrence en Serie A

L’OM semble avoir jeté son dévolu sur l’un des talents de Serie A cette saison : Reda Belahyane. À seulement 20 ans, ce milieu défensif marocain, passé par l’OGC Nice et actuellement à l’Hellas Verona, est l’un des jeunes joueurs qui se fait remarquer dans le championnat italien. Après un transfert initial de 500 000 €, son prix a explosé pour atteindre désormais 5 millions d’euros, selon Transfermarkt.

D’après les informations du Corriere di Verona, l’OM ne se contente pas de suivre Belahyane, mais le considère comme une priorité pour renforcer son milieu de terrain dès le mercato de janvier. Le profil du joueur, très apprécié pour sa capacité à récupérer les ballons, sa vision du jeu et sa technique de relance, correspond parfaitement aux besoins de l’équipe phocéenne. En l’intégrant, l’OM pourrait renforcer son entrejeu et offrir une alternative solide à des joueurs comme Hojbjerg et Rabiot. Quid de Rongier et Kondogbia…

Cependant, l’OM ne sera pas seul sur ce dossier. Plusieurs clubs de Serie A, dont la Fiorentina et la Lazio, sont également intéressés par Reda Belahyane, dont les performances cette saison n’ont pas manqué d’attirer les regards des recruteurs italiens. Le jeune marocain, qui a su s’imposer rapidement à Verona, pourrait donc faire l’objet d’une rude concurrence lors du mercato hivernal.

Un investissement à long terme pour l’OM

L’OM souhaite probablement sécuriser ce dossier rapidement, avant que le prix de Belahyane ne grimpe davantage. À 20 ans, le joueur possède encore un grand potentiel de progression et pourrait s’imposer comme l’un des futurs talents de Ligue 1. Pour l’OM, ce transfert représenterait non seulement un renfort immédiat, mais aussi un investissement pour l’avenir.

En résumé, Reda Belahyane est un joueur à suivre de près pour le mercato de janvier. L’OM a une opportunité à saisir, mais devra faire face à la concurrence pour convaincre l’Hellas Verona de céder son jeune talent.

Khusanov visé par l’OM ?

Les dirigeants de l’OM pourraient saisir l’opportunité de recruter un jeune talent de ligue 1 prometteur pour pallier les faiblesses défensives de cette première partie de saison. Marseille viserait ainsi un défenseur central du RC Lens.

L’Olympique de Marseille envisage d’être actif lors du mercato hivernal pour renforcer son effectif, notamment en défense. Malgré un recrutement estival conséquent, des ajustements semblent nécessaires pour préparer la deuxième partie de saison.

Selon les infirmations du journaliste Italien Nicola Schira. Le club phocéen suit de près Abdukodir Khusanov, jeune défenseur central du Racing Club de Lens. À 20 ans, cet international ouzbek s’est imposé comme un pilier de l’équipe lensoise depuis son arrivée en 2023. Sa régularité et ses performances solides ont attiré l’attention de plusieurs clubs européens, dont l’OM. Sous contrat avec Lens jusqu’en 2027, Khusanov est estimé à 5 millions d’euros par Transfermarkt, un montant accessible pour Marseille. Son profil polyvalent et son potentiel de progression en font une option séduisante pour améliorer la défense dirigée par Roberto De Zerbi.

𝐋’𝐎𝐌 𝐬𝐮𝐫 𝐊𝐡𝐮𝐬𝐚𝐧𝐨𝐯 ? Selon le journaliste italien Nicolo Schira, l’Olympique de Marseille se serait joint à la course pour Abdukodir Khusanov.

Pour l’instant, aucune offre officielle n’a été formulée par les dirigeants de l’Olympique de Marseille, mais le dossier reste à suivre dans les semaines à venir. À noter que Khusanov sera absent lors de la prochaine rencontre entre Lens et Marseille le 23 novembre, à 17h. Suspendu pour trois matchs après un carton rouge contre le PSG, il manquera cette confrontation..

L’OM dans la course pour Amadou Soumaré ?

L’Olympique de Marseille, sous la houlette de son coach Roberto De Zerbi, pourrait prochainement accueillir un jeune talent en provenance du Mali. Amadou Soumaré, milieu offensif de 20 ans évoluant au Djoliba AC, suscite un intérêt croissant de plusieurs clubs européens, dont l’OM. Selon une information d’Africafoot, le jeune prodige devrait se rendre en France en décembre pour passer des essais avec le club phocéen.

Soumaré est un véritable leader technique au sein du Djoliba AC. Lors de la saison précédente en Ligue 1 malienne, il a réalisé une performance remarquable en inscrivant 9 buts et en délivrant 7 passes décisives en 19 matchs. Sa capacité à se distinguer sur le terrain par son audace et sa précision sur les coups francs ne laissent pas indifférents les recruteurs européens. À seulement 20 ans, il apparaît déjà comme une pépite à fort potentiel, dont l’avenir semble s’écrire loin de son club actuel.

L’Olympique de Marseille, qui a souvent su détecter des talents à fort potentiel, semble bien décidé à se positionner sur Soumaré. D’après les informations recueillies par le media AfricaFoot, le club marseillais pourrait lui proposer un essai au mois de décembre. Si ces tests se déroulent comme prévu, l’OM pourrait alors envisager un recrutement dès le mercato hivernal. Une opération qui pourrait enrichir l’effectif de Roberto De Zerbi, notamment en attaque et au milieu de terrain, où le jeune malien apporterait une nouvelle dimension technique.

Des concurrents européens pour Amadou Soumaré

Mais l’OM n’est pas seul sur ce dossier. En plus de l’intérêt marseillais, plusieurs clubs européens ont également manifesté un intérêt pour Amadou Soumaré. Quevilly Rouen Métropole (Ligue 2 française) suit de près l’évolution de l’international malien, tandis que les Young Boys de Berne, en Suisse, s’intéressent également au joueur, bien qu’ils en soient encore à une phase d’observation préliminaire.

Amadou Soumaré : un avenir européen proche ?

Alors que le mercato hivernal approche, Amadou Soumaré semble bien parti pour franchir un nouveau palier dans sa carrière. Si son essai à l’OM s’avère concluant, il pourrait rejoindre les rangs du club marseillais dès le mois de janvier 2024. Reste à savoir si ce dernier est pisté pour rejoindre l’équipe première ou la reserve de Jean Pierre Papin.