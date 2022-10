Une signature bouclée par Longoria, nouvelle sanction de l’UEFA contre l’OM, retournement de situation pour Alexis Sanchez ? Les 3 infos OM de ce samedi !

Comme tous les soirs, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce samedi : Une signature déjà bouclée par Pablo Longoria, nouvelle sanction de l’UEFA contre l’OM, retournement de situation pour Alexis Sanchez ?

Mercato OM : Une signature déjà bouclée par Pablo Longoria

Revenu à l’OM en prêt dans les dernières heures du mercato, Amine Harit devrait s’engager officiellement avec le club phocéen dans les prochaines semaines.

En quête d’un renfort offensif pour venir épauler Dimitri Payet, les dirigeants marseillais avaient relancé les discussions avec Schalke 04 dans les dernières heures du mercato pour s’attacher les services de l’international Marocain. Prêté sans option d’achat la saison dernière, le joueur de 25 ans est retourné en Allemagne cet été. L’ancien milieu du FC Nantes est finalement revenu à Marseille après que les négociations entre Schalke et l’OM aient abouti dans les tout derniers instants du mercato. Le marocain revient sous la forme d’un prêt payant avec une option d’achat quasi obligatoire.

L’OM va lever l’option d’achat d’Amine Harit

Le quotidien Allemand Bild explique que l’option d’achat fixé à 5 millions d’euros sera automatiquement levée si l’international Marocain dispute 15 rencontres avec l’OM cette saison. Harit a déjà participé à 5 matchs depuis son retour à Marseille et devrait probablement poursuivre son aventure sur la Canebière. Encore 10 matchs à disputer et le Marocain sera officiellement lié avec le club phocéen jusqu’en 2024.

« Je me sens prêt à remplacer Payet »

« Ses mots m’avaient toucher au vu de ce qu’il représente, seul lui sait pour combien de temps il est encore là. Je me sens prêt à le remplacer, je suis là pour apprendre de lui. (…) Son jeu est porté directement vers l’avant sans possession stériles. Je peut jouer en possession mais aussi en style direct. Mon style correspond très bien à celui du coach. Tudor a un jeu plus direct. A part les transitions et le jeu direct, il n’y a pas tant de choses qui changent » Amine Harit – Source : Conférence de presse (29/09/2022)

Ligue des Champions : Nouvelle sanction de l’UEFA contre l’OM

Après avoir été sanctionné d’un match à huis clos contre le Sporting par l’UEFA, l’OM s’est vu administrer une nouvelle sanction par l’instance européenne.

La semaine dernière, l’Olympique de Marseille a été lourdement sanctionné par l’UEFA après l’utilisation de fumigènes et de feux d’artifices au Stade Vélodrome lors du match de Ligue des Champions contre l’Eintracht Francfort. Le club phocéen a été pénalisé d’un match à huis clos total contre le Sporting Portugal ce mardi et d’un match à huis clos partiel contre Tottenham. Ce vendredi, le vice-champion de France a été une nouvelle fois sanctionné par l’instance européenne, cette fois pour les incidents survenus lors de la première journée contre le club londonien.

🔴 l’OM a été condamné par l’UEFA à une amende de 30 000€ après les incidents contre Tottenham.

30 000 euros d’amende pour l’OM

L’OM a en effet été condamné à payer une amende de 30 000 euros par la commission de discipline de l’UEFA pour les incidents survenus contre Tottenham lors de la première journée de Ligue des Champions. Plusieurs jets d’objets ont eu lieu entre les supporters des deux camps. Un mouvement de foule donnant l’impression que les marseillais voulaient pénétrer sur le terrain avait obligé l’intervention des forces de l’ordre. L’OM écope donc d’une amende de 15 000 € pour jets d’objets et 15 000 € pour mouvements de foule. De son côté, le club Anglais s’est vu sanctionner d’une amende de 6 000 € pour jets d’objets de certains de ses supporters.

Énorme retournement de situation pour Alexis Sanchez ?

Le Tribunal Arbitral du Sport a enregistré le recours de la fédération chilienne qui conteste la participation de l’Équateur à la prochaine Coupe du Monde. Alexis Sanchez et ses coéquipiers pourraient être repêchés pour le Mondial Qatari.

Ce vendredi le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) de Lausanne a enregistré le recours de la Fédération Chilienne qui conteste la décision de la FIFA d’autoriser l’Équateur à disputer la Coupe du Monde 2022. L’objectif de la Fédération chilienne serait de faire perdre huit matchs sur tapis vert à l’Équateur, lui passer devant après une mise à jour du classement et ainsi être repêché pour le Mondial. Un recours de la Fédération péruvienne a également été accepté par le TAS, qui espère elle aussi ravir la dernière place qualificative sud-américaine pour la Coupe du Monde à l’Équateur.

Décision le 10 novembre prochain

La Tri aurait aligné un joueur non éligible lors de huis matchs des qualifications à la Coupe du Monde. En effet, Bryan Castillo est accusé par le Chili et le Pérou d’avoir falsifié son acte de naissance pour faciliter sa participation aux rencontres internationales. La décision définitive du TAS sera connue le 10 novembre. Alexis Sanchez peut encore espérer disputer la Coupe du Monde en novembre prochain.