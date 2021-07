Vélodrome plein dès aout ? Saliba est là et plus d’arrivées sans départs… les 3 infos OM de ce mardi

Tous les soirs à 20h10 FCMarseille vous propose les 3 infos OM du jour. Au menu de ce mardi 13/07/2021 : retour du public dès la reprise de la Ligue 1, Saliba débarque à Marseille et Longoria doit vendre avant d’acheter…

Stade rempli avec le pass sanitaire ?

Privés de stade Vélodrome depuis mars 2020, les supporters de l’Olympique de Marseille sont dans l’attente d’un retour. Nouveau directeur de la communication, Jacques Cardoze a évoqué la possibilité de voir une enceinte pleine dès le mois d’août…

Alors que la campagne d’abonnement n’est pas ouverte pour le moment, Jacques Cardoze a évoqué le retour des supporters au stade Vélodrome à à certaines conditions pour La Provence. Tout d’abord, il faudra se munir d’un pass sanitaire et de sa pièce d’identité à l’entrée de l’enceinte, et s’y rendre tôt. La vente de place débutera le 22 juillet, avec une priorité pour les adhérents aux associations de supporters.

A LIRE AUSSI : OM Mercato: La Fiorentina ne lâche pas l’affaire pour Lirola ?

Le processus se fera en plusieurs étapes. Ce jeudi, face au Servette en match amical la limite est fixée à 50%, à Fos-sur-mer. L‘OM a demandé 50% de la capacité pour l’opposition face à Villareal le 31 juillet, cette fois ci au stade Vélodrome. Enfin les dirigeants olympiens espèrent monter en gamme pour les deux première journées de Ligue 1, pour enfin obtenir 100 % de la capacité face à l’AS Saint-Etienne le 29 août prochain.

Le directeur de la communication de l’OM @JacquesCardoze détaille les modalités du retour du public au Vélodrome #OM #Vélodrome https://t.co/M6LuvSQ035 — La Provence OM (@OMLaProvence) July 12, 2021

👉🏼Pass sanitaire + pièce d’identité demandés à l’entrée. Il faudra arriver assez tôt au stade. Pas encore de campagne d’abonnement mais la vente sera ouverte à l’ensemble des gens qui veulent se rendre au stade le 22 juillet. Adhérents et associations seront prioritaires. #TeamOM — Guillaume Tarpi (@GuillaumeTarpi) July 12, 2021

👉🏼Limite fixée à 5 000 personnes pour OM – Servette, le club a demandé 50% de la capacité du stade face à Villarreal, puis souhaite monter en gamme pour les deux premières journées de championnat, jusqu’au 100% espéré contre l’ASSE. #TeamOM — Guillaume Tarpi (@GuillaumeTarpi) July 12, 2021

Saliba débarque à Marseille

Le défenseur central vient d’arriver à Marseille. Il devrait signer son contrat avec l‘OM dans les prochaines heures. Il arrive en prêt sans option d’achat en provenance d’Arsenal.

Voilà William Saliba est arrivé à Marseille 💙🔵⚪️😎 pic.twitter.com/XXDVy0favt — titi ( c’est toi le boss) (@Mode55489648) July 13, 2021

Arrivée de William Saliba à Marignane 💙🔵⚪️😎 pic.twitter.com/PAJCibatey — titi ( c’est toi le boss) (@Mode55489648) July 13, 2021

Abdelaziz Kaddour, qui avait entraîné le prometteur défenseur central à Montfermeil de 2014 à 2016 était revenu sur la trajectoire du jeune défenseur aprés son transfert poru Arsenal en 2019.

Saliba a toujours su ce qu’il voulait

« Outre ses qualités de footballeur, il avait déjà un grand charisme pour un jeune de 13 ans surclassé en U15. Dans le vestiaire, il donnait de la voix et il avait les bons mots. Il regardait tout le monde dans les yeux. Et puis il a vite compris qu’il ne pourrait atteindre ses rêves qu’en acceptant de joueur défenseur central comme je lui répétais, et non milieu voire attaquant comme il l’était à l’AS Bondy. (..) Le voir s’imposer aussi vite avec les pros à Sainté, c’est ce qui m’impressionne le plus. Il dégage de la sérénité, du sang froid et de l’aisance technique comme s’il jouait encore au FC Montfermeil. Il ne ressent jamais de pression. En fait, j’ai l’impression de voir le même William en Ligue 1 que chez nous. On sent qu’il est prêt mentalement pour ce niveau. Il a toujours su ce qu’il voulait, tout en gardant les pieds sur terre. Même ces derniers jours, il laissait son agent s’occuper de tout ça et il ne se tracassait pas la tête. Et puis c’est un gamin qui aime le travail. » Abdelaziz Kaddour – source : 20Minutes (25/07/2019)

J’ai confiance en moi — Saliba

le jeune défenseur c’était relancé à Nice en Janvier dernier, il avait expliqué son choix au micro de TF1.

« Je ne pensais vraiment pas, après avoir été transféré pour 30 millions d’euros, que j’allais me retrouver à jouer avec la réserve. Je ne pense pas être parti trop tôt. Quand tu te sens prêt, il faut partir. Ce sont des choses qui arrivent. J’ai confiance en moi. Pour moi, la meilleure solution, le meilleur choix, c’était de rejoindre l’OGC Nice. Il y a un bon projet, une bonne équipe, de bonnes ambitions, ça joue bien au ballon. Je viens pour être le patron de la défense. Après la blessure de Dante qui était le patron de l’équipe, j’ai eu des contacts avec les dirigeants qui m’ont demandé si j’étais prêt à prendre ce rôle. J’ai dit oui, même si je suis jeune. Ce n’est en aucun cas être prétentieux ou avoir la grosse tête ». William Saliba – source : Téléfoot (31/01/2021)

Maintenant Longoria doit vendre avant de recruter

En conférence de presse ce mardi, Pablo Longoria s’est exprimé sur le futur du mercato de l’Olympique de Marseille. Le président affirme qu’il n’y aura pas d’arrivées sans départ !

L’Olympique de Marseille a démarré très fort son mercato avec cinq recrues officielles et bientôt les arrivées de William Saliba et Luan Perez.

Il faut un équilibre financer, donc il faut vendre des joueurs — LONGORIA

Pourtant, d’autres joueurs pourraient arriver, surtout aux postes de latéraux où Sampaoli n’a pas trop de solutions… En conférence de presse ce mardi, Pablo Longoria a affirmé qu’il n’y aurait pas de recrues sans départs !

A LIRE : Mercato OM : La Fiorentina a déjà trouvé le remplaçant de Pol Lirola?

« C’est un mercato que l’on prépare depuis longtemps. On a eu nos premiers choix, sous sommes satisfaits. Il faut encore recruter sur certains postes pour avoir le meilleur effectif possible. Il faut un équilibre financer, donc il faut vendre des joueurs. Nous sommes contents et satisfaits du mercato que nous sommes en train de faire. Je considère que c’est bon de faire de la régénération dans un effectif. On doit donner au coach le meilleur effectif possible en fonction de ses exigences » Pablo Longoria – Source : Conférence de presse (13/07/21)