Vente OM, les conditions de l’Arabie Saoudite, McCourt contraint à remettre de l’argent et les explications de Pape Gueye… Les 3 infos OM de la journée

Vente OM : Un spécialiste décrypte sous quelles conditions l’Arabie saoudite pourrait racheter l’OM

Hasni Abidi, spécialiste de la stratégie de l’Arabie Saoudite, directeur du Centre d’études et de recherche sur le monde arabe et méditerranéen, a donné son sentiment sur l’intérêt supposé du Prince héritier saoudien MBS pour l’Olympique de Marseille :

De nombreuses rumeurs circulent autour d’un possible rachat de l’OM par des fonds souverains d’Arabie Saoudite. Au cours d’u long entretien accordé à Foot Mercato, Hasni Abidi, directeur du Centre d’études et de recherche sur le monde arabe et méditerranéen (CERMAM) à Genève, explique :

« L’OM a deux avantages. Le premier, c’est que dans les pays du Golfe, on sait que les relations sont bonnes entre le Président Macron et Mohammed ben Salmane et que Macron ne serait pas contre, d’après ce que j’ai lu, que l’OM soit contrôlé par des fonds saoudiens. Mais le président de la République ne veut pas que des investissements dans un club, mais que d’autres affaires suivent. Jusqu’à maintenant, les Saoudiens n’ont pas sorti le carnet de chèques avec la France, n’ont pas honoré leurs promesses. Alors que Trump est ravi des bonnes affaires avec le Royaume. Aujourd’hui, MBS est un homme qui veut s’assurer le soutien politique de la France, il ne va pas se contenter de recevoir un lambda pour présenter le projet de l’OM. Du côté pouvoir, on attend un parrainage politique de cette prise de l’OM. L’exemple parfait : le PSG, sans Nicolas Sarkozy, il n’avait aucune chance d’avoir le soutien du père de l’émir actuel. C’est comme ça que ça fonctionne du côté du Golfe. Ils investissent, mais il leur faut un accompagnement politique. On est dans une dualité importante : le président français n’est pas contre une présence saoudienne à Marseille. MBS n’est pas contre, au contraire, mais je ne connais pas les coulisses entre les deux, que le club de l’OM soit une demande du pays et pas uniquement un business entre un Américain et un Saoudien. On ne peut pas demander au futur roi de l’Arabie Saoudite de traiter avec un homme d’affaires américain (Frank McCourt). Ceux qui vont lancer des ballons d’essai, ce sont des intermédiaires. Ce ne sera pas le prince lui-même ni les deux hommes que j’ai cités plus haut. Les intermédiaires vont servir à savoir si le club est à vendre et à quel prix. Il n’y a pas un mot dans les milieux sportifs en Arabie Saoudite parce que tant que Mohammed ben Salmane n’a pas montré son intérêt, personne ne dit rien. » Hasni Abidi – Source : FootMercato

OM : MCCOURT CONTRAINT DE REMETTRE DE L’ARGENT ?

L’OM a de gros déficits, ce qui attise l’intérêt de potentiels repreneurs. C’est le cas pour Mohamed Ajroudi qui a lancé une campagne médiatique pour le faire savoir. Dans ce contexte, le passage du club marseillais devant la DNCG jeudi soir était attendu. L’OM a passé l’examen sans encombres, car MCourt aurait une nouvelle fois remis la main à la poche…

MCCOURT COMBLE ENCORE LE TROU FINANCIER…

Hier soir, la Commission de Contrôle des Clubs Professionnels a pris la décision : « Aucune mesure prise à l’égard de l’OM par la DNCG ». Selon la Provence de ce vendredi, « Franck McCourt a décidé de financer une nouvelle fois ce déficit ».

Ce dernier est estimé à minima à 100M€ hors pertes liées à la crise du Coronavirus. L’homme d’affaires américain a-t-il décidé de faire une avance en attendant la vente de joueurs ? Ou a-t-il changé d’avis avec comme objectif de bien figurer en Ligue des Champions et ensuite réaliser de belles plus-valus ? Réponse dans les prochaines semaines…

L’OM a réussi son premier coup sur le mercato en s’attachant les services de Pape Gueye. Le jeune milieu de terrain est arrivé libre en provenance du Havre (sans passer par Watford)…

Pape Gueye a décidé de continuer son aventure à l’Olympique de Marseille. Le joueur est arrivé libre de tout contrat, le numéro 22 évolue au poste de milieu de terrain. L’ancien Havrais a déjà effectué ses premiers pas avec l’OM, avec ses nouveaux partenaires en stade de préparation à Faro au Portugal. Il s’est également confié sur son choix d’avoir signé à l’OM…

Tous les joueurs rêvent de jouer à l’OM

« J’ai choisi l’OM car c’est un grand club connu dans le monde entier. Tous les joueurs rêvent de jouer un jour à l’Olympique de Marseille. C’est ce que j’envisageais quand j’étais petit. C’est pour cela que je suis très heureux d’être là aujourd’hui. L’OM est un club qui attire avec ses supporters son stade vélodrome, et sa ville. L’année dernière ils ont fait du bon boulot pour se qualifier en Ligue des champions. Tout était réuni pour que je signe ici. Je vais beaucoup travailler, c’est aussi pour cela que j’ai choisi l’OM car c’est un super challenge avec des bons joueurs, et je pense que je vais beaucoup progresser avec un coach comme Villas-Boas » Pape Gueye – Source OM.net