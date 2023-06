Vente OM : Molina prévient McCourt !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Le fantasme d’une vente de l’Olympique de Marseille refait surface sur les réseaux sociaux. Dans un live sur Twitter, le journaliste indépendant Romain Molina a évoqué ce sujet qui enflamme les réseaux sociaux depuis près de trois ans.

Comme chaque année à la même époque, l’indéboulonnable hashtag #venteOM refait surface sur les réseaux sociaux. Le fantasme de d’un rachat du club par l’Arabie Saoudite qui investit désormais massivement dans le football est de nouveau à son paroxysme. Dans un live sur Twitter, le journaliste indépendant Romain Molina a évoqué ce sujet brûlant. Il explique ainsi que les Saoudiens ont bien l’intention de racheter des clubs en Europe mais qu’ils n’ont pas l’intention de surpayer…

Si McCourt pense qu’il peut vendre l’OM 1 milliard…

« Les Saoudiens ne sont pas stupides. Les gens croient que s’ils paient beaucoup d’argent pour quelque chose, ils accepteront n’importe quoi. (…) Ils vont acheter plus de clubs en Europe, c’est certain ! mais pour le moment ce que demande Marseille, personne n’achètera à ce prix ! Si le propriétaire de Marseille croit qu’il peut vendre le club pour je ne sais combien de millions ou un milliard, personne n’achètera le club. mais L’Arabie Saoudite achètera d’autres clubs… »

Romain Molina confirme sur le Space de @ByanNassr que McCourt demande trop cher à l’Arabie Saoudite dans le cadre d’une Vente OM pic.twitter.com/nT765eiHRe — khal 🔵⚪️🇹🇳 (@khal4ever) June 12, 2023

Riolo ne dément pour la CMA CGM

Dans l’émission l’After Foot, l’éditorialiste de RMC Sport Daniel Riolo révélé une information concernant l’implication de la CMA CGM, nouveau sponsor de l’OM.

« J’avais parlé il y a quelques mois d’un possible rachat de l’OM par la CMA CGM et j’ai reçu un appel la semaine dernière d’un des bras droit de Jacques Saadé (président de la CMA CGM, ndlr) qui m’a dit que je pouvais arrêter d’en parler car cela ne se fera jamais », explique-t-il avant de poursuivre. »Il m’a dit qu’il n’achètera jamais l’OM. (…) Vous avez tous vu que le fameux hashtag #venteOM est reparti de plus bel sur les réseaux sociaux. Je suis désolé, mais je ne comprends pas certaines personnes peuvent croire que si l’on avait la moindre information on n’en parlerait pas, » a déclaré le journaliste sur les ondes de RMC Sport.