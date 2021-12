Vidal, les rachats du PIF et Martial plutôt vers la Juve… Les 3 infos OM de ce mardi 28 décembre 2021

Comme tous les soirs, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme de ce mardi : Caleta-Car proposé en Italie, Amavi suivi et gros coup dur pour les supporters…

Ce n’est pas une surprise. Boubacar Kamara semble se rapprocher d’un départ jour après jour. À six moins de la fin de son contrat, le milieu de terrain olympien n’a toujours pas prolongé son contrat malgré les différentes propositions de Pablo Longoria. Par conséquent, la question d’un départ dès cet hiver n’est pas exclu par le président olympien. La raison est claire : Pablo Longoria ne veut pas voir partir libre Boubacar Kamara et serait prêt à récupérer.

A lire aussi : Mercato OM : Un nouveau club italien fonce sur Kamara cet hiver?

Par ailleurs, l’OM commencerait à s’activer en interne afin de lui trouver un remplaçant. Parmi les joueurs ciblés, Jorge Sampaoli souhaiterait attirer Arturo Vidal qu’il a déjà côtoyé avec la sélection chilienne. En fin de contrat avec l’Inter Milan, le milieu de 34 ans pourrait apporter toute son expérience dans l’entrejeu ainsi que dans le vestiaire olympien. Reste à savoir si l’opération pourrait être réalisable sur l’aspect financier. Même si l’OM ne débourserait aucune somme d’argent pour l’enrôler, les exigences salariales du Chilien pourraient être un frein dans les négociations.

Toutefois, si l’Olympique de Marseille est intéressé par le profil d’Arturo Vidal, d’autres écuries suivent avec attention le profil du Chilien.

A lire aussi : Mercato OM : Le plan de Manchester United pour enrôler Kamara !

À en croire les informations révélées par TNT Sport, ce sont Boca Juniors et l’Atlético Mineiro qui aimeraient s’attacher les services d’Arturo Vidal dans les prochaines semaines. Le milieu de terrain chilien a déjà tout remporté en club depuis son arrivée en Europe et pourrait se laisser tenter par un challenge sud-américain. Reste à savoir quelle sera sa décision.

Interrogé à son sujet en conférence de presse, Jorge Sampaoli n’a pas caché son inquiétude dans ce dossier. S’il espère qu’une solution sera trouvée rapidement, le technicien argentin a tout de même indiqué rechercher des alternatives dont Arturo Vidal pour remplacer Boubacar Kamara en cas de départ dès cet hiver ou l’été prochain.

« Boubacar Kamara, c’est un joueur qui fait très bien cette fonction de milieu de terrain qui revient dans la défense. Il se positionne très bien quand il faut faire ça. On connaît sa situation, en cas de départ, qui serait dure pour nous. C’est un joueur du club, que l’on connaît bien. On ne peut rien faire concernant cette situation. Quand il est en forme, il donne beaucoup d’équilibre à l’équipe. J’espère qu’on va trouver une solution, j’espère la meilleure pour lui et pour le club et s’il part, on cherchera des alternatives pour le remplacer. » Jorge Sampaoli – Source : Conférence de presse (21/12/2021)

Frank McCourt est ferme depuis le départ. Le propriétaire américain a plusieurs fois confirmé que l’Olympique de Marseille n’était pas à vendre. Malgré toutes les rumeurs qui ont fait leur apparition il y a près d’un an, Frank McCourt souhaite s’inscrire à Marseille dans la durée.

A lire aussi : Mercato OM – MacHardy : « Le chantier était immense. McCourt a remis de l’argent. »

Toutefois, la situation financière du club est extrêmement complexe. Si Pablo Longoria parvient pour l’instant à faire des miracles, impossible de savoir s’il sera capable de les perpétrer indéfiniment dans cette situation. En novembre dernier, le propriétaire de l’OM avait de nouveau fait savoir qu’une vente du club n’était pas à l’ordre du jour lors d’un entretien accordé à France24.

« Si je vais rester propriétaire de l’OM alors qu’on a dit que les Saoudiens étaient intéressés par l’OM ? Je l’ai dit à de nombreuses reprises, je ne vais nulle part. J’aime l’OM, j’aime Marseille. Et l’équipe joue très bien. Maintenant, je crois qu’on a atteint notre vitesse de croisière, on construit un club qui peut vraiment gagner et c’est mon but. Ce sont des rumeurs qui sont diffusées par les réseaux sociaux. C’est de la pure désinformation qui se dissémine sur les réseaux sociaux sur le fait que le club est à vendre. Je l’ai dit 10, 12 fois : le club n’est pas à vendre. Je suis là, je suis propriétaire du club. Ces rumeurs, on leur permet de migrer à travers les réseaux sociaux, il n’y a pas de contrôle, de vérifications et c’est amplifié par les gens qui ne savent pas » Frank McCourt – Source : France 24

A lire aussi : Mercato OM : Sampaoli envoie un message clair à McCourt et Longoria !

Mais voilà qu’une nouvelle rumeur a fait son apparition venant tout droit de l’Italie. Le conseiller financier Andrea Zanon a indiqué dans un entretien accordé à l’International Business Time que le PIF pourrait se tourner vers d’autres clubs européens après l’acquisition de Newcastle. Parmi eux, l’Inter Milan, une équipe brésilienne et l’Olympique de Marseille.

« L’acquisition de ces équipes s’inscrit également dans le cadre des investissements stratégiques prioritaires de la vision 2030 de Mohammed Ben Salmane, qui constitue le plan directeur de la vision et de la transformation économique de l’Arabie Saoudite. Le PIF tire parti de l’énorme flux de trésorerie généré par les recettes pétrolières pour diversifier l’économie saoudienne en dehors des hydrocarbures et investir dans le sport, le tourisme et les loisirs, entre autres. Cela aurait été impensable avant que le prince héritier MBS ne prenne le pouvoir en 2017 et une fois que ce rachat sera rendu public, l’Inter deviendra l’équipe la plus riche du monde. Sous la direction du prince héritier Mohammed Ben Salmane, l’Arabie saoudite diversifie agressivement son économie. Avec l’acquisition de l’Inter Milan, qui s’ajoute aux acquisitions potentielles de l’équipe française de Marseille, ainsi que d’une équipe brésilienne de premier plan inconnue, l’Arabie Saoudite vise à devenir un acteur majeur du football international. » Andrea Zanon – Source : International Business Time (28/12/2021)

according to the International Business Times, #Inter🇮🇹 will be sold from Suning to PIF, the Saudi Arabia fund, for 1 billion

Andrea Zanon said that PIF wants also #OlympiqueMarseille #OM #TeamOM and a brasilian team after Newcastle United

— Andrea Losapio (@Losapiotmw) December 28, 2021