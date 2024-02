Villarreal vs OM… le tirage au sort complet des 8es ! La réaction de Pablo Longoria à la suite du tirage d’OM – Villarreal ! Aubameyang : « Mes enfants me le demandait donc je suis super content ! » Les 3 infos OM de ce vendredi !

Comme chaque jour, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce vendredi: Villarreal vs OM… le tirage au sort complet des 8es ! La réaction de Pablo Longoria à la suite du tirage d’OM – Villarreal ! Aubameyang : « Mes enfants me le demandait donc je suis super content ! »

Ligue Europa: Villarreal vs OM… le tirage au sort complet des 8es !

L’Olympique de Marseille va affronter le Villarreal de Marcelino en 8e de finale de Ligue Europa. Voici le tirage au sort complet :

Le tirage complet de ces huitièmes de finale

Sparta Prague – Liverpool

OM-Villarreal

Roma-Brighton

Benfica-Rangers

Freiburg-West Ham

Sporting-Atalanta

Milan-Sparta Prague

Qarabag-Leverkusen



L’OM va affronter le Villarreal de Marcelino !

Comme par hasard l’OM va affronter le #Villarreal de #Marcelino en 8e de Ligue Europa. Match aller au Vélodrome ! pic.twitter.com/f07HXpidms — Football Club de Marseille (@FCMarseille) February 23, 2024

L’OM va connaitre son futur adversaire ce vendredi 23 février à 12h00. L’OM va affronter un des premiers de groupe. Le potentiel adversaire sera donc West Ham United, Brighton, Rangers FC, Atalanta Bergame, Liverpool FC, Villarreal CF, Slavia Prague ou le Bayer Leverkusen.

Le pire adversaire : Liverpool ou le Bayer Leverkusen

Le meilleur adversaire : Rangers ou Slavia Prague

L’#OM va connaitre son adversaire pour les 8e de finale de Ligue #Europa ce midi. Quel est votre tirage favori ? Les potentiels adversaires de l’OM en 8e de finale de l’Europa League : 🇩🇪 Bayer Leverkusen

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Liverpool

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 West Ham

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Brighton

🇮🇹 Atalanta

🇪🇸 Villarreal

🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿… pic.twitter.com/ugGNx4t1lw — Football Club de Marseille (@FCMarseille) February 23, 2024

Tirage au sort Europa League 8e / OM

12h et sera diffusé sur Canal+ Foot, RMC Sport

Ou voir le tirage au sort en streaming ?

Ce tirage au sort sera diffusé sur le site de l’UEFA

Europa League: la réaction de Pablo Longoria à la suite du tirage OM – Villarreal !

L’Olympique de Marseille a hérité du Villarreal de Marcelino en 8es de finale de Ligue Europa. Le tirage au sort, effectué ce vendredi à Nyon en Suisse, a été plutôt clément avec les Olympiens qui auraient pu tomber sur Liverpool, le Bayer Leverkusen ou encore l’Atalanta Bergame. Pablo Longoria a réagi dans la foulée à ce tirage:

« Être opposé à Villarreal CF est tout d’abord synonyme de solidarité que je tiens à afficher pour la région dans laquelle nous allons nous déplacer prochainement car les gens vivent sur place des heures très difficiles après les événements tragiques survenus hier soir dans l’incendie de Valence, a affirmé le président marseillais. Concernant le terrain, jouer contre ce club en 8e de finale d’Europa League représente une très belle affiche face à une institution habituée à disputer la coupe d’Europe. Dans la continuité de notre bon parcours cette saison dans cette épreuve, ce tirage constitue une belle opportunité pour l’Olympique de Marseille de progresser en se mesurant au vainqueur de l’épreuve 2021. Nous avons hâte d’y être », a-t-il ajouté.

Une belle opportunité pour l’Olympique de Marseille de progresser

𝗢𝗠 🆚 𝗩𝗶𝗹𝗹𝗮𝗿𝗿𝗲𝗮𝗹 𝗖𝗙 🗓️ Rendez-vous le 𝟕 𝐦𝐚𝐫𝐬 à l’@orangevelodrome pour le premier acte des 𝟴𝗲̀𝗺𝗲𝘀 𝗱𝗲 𝗳𝗶𝗻𝗮𝗹𝗲 d’@EuropaLeague ✨#UELdraw │ #UEL pic.twitter.com/pRZtBFMJhv — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) February 23, 2024

OM – Aubameyang: « Mes enfants me le demandait donc je suis super content ! »

L’OM s’est imposé 3-1 face au Shakthar en 16e de finale d’Europa League. Après ce match Pierre-Emerick Aubameyang est revenu sur cette rencontre et son but qui lui offre un record.

Interrogé au micro de Canal +, Pierre-Emerick Aubameyang a commenté son statut de meilleur buteur de l’histoire de la Ligue Europa. Il aussi évoqué cette victoire et adressé un message à Gattuso. «Mon record ? Super content c’est une belle chose, mes enfants me le demandait donc je suis super content. Je pense, ce soir, qu’il faut remercier le public, il nous ont pas lâché après ce penalty et cette entame compliquée, on a changé la donne, les entrants ont fait une superbe rentrée aussi avec Sarr qui a été décisif et à la fin une belle victoire. Les fondamentaux ce soir, c’est ce que le coach nous a transmis avec ses paroles et ça nous a fait du bien. On avait peut être besoin de ça, on a quand même une pensée pour Gattuso car on se sent tous responsables, je suis content de cette victoire et il faut continuer comme ça».

Les fondamentaux ce soir, c’est ce que le coach nous a transmis avec ses paroles et ça nous a fait du bien

« On avait peut-être besoin de ça, mais on a quand même une pensée pour Gattuso » 🗣 Pierre-Emerick Aubameyang s’exprime sur l’arrivée de Jean-Louis Gasset sur le banc de l’OM après la qualification obtenue ce soir 💬#OMShakhtar | #UEL pic.twitter.com/cVuQUVkBRE — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) February 22, 2024

Jean Louis Gasset était soulagé mais pas pour autant satisfait du niveau de jeu proposé après la victoire face au Shakhtar. « C’est une prise de conscience. Les mots ont pesé, parce que ce n’est pas le travail. Quarante-huit heures avant, vous faites des vidéos pour voir ce qu’il s’est passé lors des derniers matches, vous essayez de voir dans quel système ils se sentent le mieux pour ne pas révolutionner. Cela a plutôt été une histoire d’état d’esprit et de confiance. Il fallait que chaque joueur fasse un peu plus. Ce n’était pas difficile au vu des derniers matches. Être beaucoup plus simple, retrouver les fondamentaux, ne pas en rajouter. (…) Dans le vestiaire, j’ai seulement dit que c’était un premier pas. Dans l’état d’esprit, on ne pouvait pas être inférieurs à ce qu’on a fait ce soir, techniquement, il y a encore beaucoup de travail. Pour la suite, on ne se fixe pas de limites, on fera au mieux. Passer ce soir donne un peu d’air. Nous voulons gagner le plus de matches sur les douze journées de Ligue 1 qui restent, et passer le plus de tours possibles en Coupe d’Europe. Je sais que cette ville aime la Coupe d’Europe. Tant qu’il y a de la vie, il y a de l’espoir. Auprès de mes joueurs, j’ai essayé pendant 48 heures d’être positif, de les décontracter. Je les avais sentis un peu tendus. Cela ne servait à rien de bouder dans son coin et de ne pas être content de soi. »

Techniquement, il y a encore beaucoup de travail