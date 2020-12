Villas-Boas devra faire sans Payet, un jeune buteur surveillé et une opportunité ce weekend… Les 3 infos OM de ce vendredi

Comme tous les soirs, FCM vous propose les 3 infos OM du jour. Au menu ce vendredi: Villas-Boas sait déjà qu’il devra faire sans un de ses joueurs clés face à Monaco, l’OM surveille un jeune buteur bientôt libre et le programme TV complet des matches du weekend…

OM: Villas-Boas sait déjà qu’il devra faire sans un de ses joueurs clés face à Monaco !

En effet, le milieu de terrain olympien sera suspendu face à l’ASM. Réunie ce jeudi soir, la commission de discipline de la LFP a infligé un match de suspension à Dimitri Payet. Le joueur de 33 ans était sous le coup d’un sursis depuis son carton rouge face à Lyon (6e journée). Payet a reçu un carton jaune face à Nantes samedi dernier et sera donc suspendu par révocation du sursis à partir du 8 décembre, il manquera donc la reception de l’AS Monaco au Vélodrome le 12 décembre prochain.

A lire : « PAYET A AGI COMME UN VÉRITABLE LEADER TECHNIQUE… »

« Un match ferme suite à un troisième avertissement dans une période incluant 10 rencontres de compétition officielle (Ligue 1 Uber Eats, Coupe de France) ou par révocation du sursis. La sanction prend effet à partir de mardi 8 décembre 2020 à 0h00. Dimitri PAYET (Olympique de Marseille) » Source : Commission de discipline LFP (03/12/2020)

Dimitri Payet (2) a inscrit plus de buts que Mbappé et Neymar combinés (1) cette saison en Ligue des Champions.#UCL pic.twitter.com/IdizaqMfDg — Actu Foot (@ActuFoot_) December 1, 2020

Mercato : L’OM surveille un jeune buteur bientôt libre ?

L’OM n’a pas réussi à recruter un avant centre l’été dernier. Le club avec à sa tête Pablo Longoria ont misé sur l’ailier gauche brésilien, Luis Henrique. Le staff marseillais imaginait le reconvertir en attaquant de pointe, mais AVB a confié jeudi en conférence de presse que cela ne sera pas possible. Du coup, le coach olympien aimerait relancer le recrutement d’un neuf dès janvier.

Selon Manu Lonjon, l’OM ferait partie des prétendants au recrutement d’Ali Akman, qui sera libre en juin 2021. Ce jeune buteur turc, évolue à Bursaspor, il a marqué 7 buts et donné 3 passes décisives en 11 matches de seconde division cette saison…

« Gros buzz autour d’Ali Akman ( Bursaspor) . International espoir Turc, 7 buts en 9 matches cette saison et…. en fin de contrat ! En plus de Galatasaray et du Fenerbahce, la team Red Bull, le PSV et l’OM, entre autres, supervisent l’attaquant de 18 ans. » Manu Lonjon – source : Twitter (03/12/2020)

Gros buzz autour d’Ali Akman ( Bursaspor) . International espoir Turc, 7 buts en 9 matches cette saison et…. en fin de contrat ! En plus de Galatasaray et du Fenerbahce, la team Red Bull, le PSV et l’OM, entre autres, supervisent l’attaquant de 18 ans. — Manu ⭐️⭐️ (@ManuLonjon) December 3, 2020

« Il nous a manqué un 9 de référence au mercato. On s’est peut être raté car Luis (Henrique) ne va pas être ce joueur que l’on avait imaginé avec la possibilité de jouer dans cette position. Il va peut-être falloir faire quelque chose en janvier. On est content que Luis Henrique soit venu pour les choses que je vous ai expliqué (voir « SI ON LAISSE LUIS (HENRIQUE) EXPLOSER AU BRÉSIL, LE PRIX DU TRANSFERT SERAIT DE 20 / 30M€ ET C’EST FINI POUR NOUS »). Vous avez vu que City a fait signer un joueur argentin de 17 ans pour 17M€. Ce type de joueur si tu attends tu vas payer plus pour eux. Luis est là pour le futur, je dois lui laisser du temps. (…) On a fait cette erreur avec ce poste de numéro neuf, on espère régler les choses en janvier… » André Villas-Boas – source : Conférence de presse (03/12/2020)

Ligue 1 : A l’OM d’en profiter !

Jeudi en conférence de presse, André Villas-Boas a évoqué ce weekend de Ligue 1 : « Les Nîmois sortent d’une lourde défaite contre Angers à la maison. Ils ont des absents. Je veux en profiter mais il va falloir être très bon. Je veux profiter de ce week-end avec les confrontations directes mais ce match va être dur, avec beaucoup d’impact. On doit continuer à être solide, c’est le plus important avant de jouer Monaco et Rennes ». Car si l’OM s’impose face à une équipe de Nîmes dans une mauvaise passe et qui doit faire avec plusieurs absents, les marseillais pourront ensuite regarder avec intérêt les confrontations : Rennes vs Lens, MHSC vs PSG samedi puis Lille vs Monaco dimanche. Voici le programme complet de cette 13e journée de L1 :

A lire : FAUT-IL PROLONGER AMAVI À TOUT PRIX ?

Vendredi 4 décembre

21h00 : Nîmes Olympique – Olympique de Marseille (Téléfoot)

Samedi 5 décembre

17h00 : Stade Rennais F.C. – RC Lens (Téléfoot)

21h00 : Montpellier Hérault SC – PSG (Canal +)