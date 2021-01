Le dossier Milik, un plan C à Chelsea et mauvaise nouvelle pour les supporters… Les 3 infos OM de ce lundi !

Comme tous les soirs, FCM vous propose les 3 infos OM de ce jour. Au menu ce lundi: Villas-Boas donne des précisions dans le dossier Milik, l’OM active un plan C à Chelsea, mauvaise nouvelle pour les supporters

Mercato OM : Villas-Boas donne des précisions dans le dossier Milik

« Tout le monde connait nos limites financières, on ne peut pas trop dépenser et je ne vais pas mettre la pression à ma direction. On n’est pas en conversation avec le club, c’est juste un intérêt pour Milik qui est sorti dans la presse italienne. On n’est pas si avancé que ça. On est sur beaucoup de dossiers, on cherche un attaquant, (Milik?) n’est pas la seule option. On va discuter avec McCourt pour savoir ce que l’on peut faire. » André Villas-Boas – source : Conférence de presse (04/01/2021)

Rumeur mercato : L’OM active un plan C, un jeune attaquant de Chelsea ?

L’OM cherche un buteur supplémentaire. André Villas-Boas veut apporter de la concurrence à Dario Benedetto et veut anticiper le départ (libre) de Valère Germain en juin. Depuis plusieurs jours, les médias italiens annoncent une offensive marseillais concernant l’attaquant du Napoli Arkadiusz Milik. Même si l’international polonais sera libre en juin et qu’il n’entre pas dans les plans de Gattuso, son club en demanderait entre 10 et 15M€ selon les médias. Un montant important pour un joueur souvent blessé. L’autre option s’appellerait Gaëtan Laborde (MHSC), mais là aussi le dossier s’annonce onéreux. Une troisième piste est évoquée dans les médias nigérians…

Selon le site AllNigeriaSoccer, l’OM serait intéressé par Ike Ugbo (22 ans). Ce jeune attaquant nigérian est prêté par Chelsea au Cercle Bruges depuis l’été dernier. Le joueur d’1m86 réalise un début de saison remarqué en Jupiler League avec 10 buts marqués en 16 rencontres. L’OM ne serait pas seul sur le dossier, le Racing Genk et le Club Brugge (les deux premiers du classement en Belgique) seraient sur les rangs. Cependant, Ugbo aurait prévu de terminer la saison au Cercle Brugge (17e de Jupiler League). Le club belge possèderait d’ailleurs une option d’achat, le joueur de 22 ans a prolongé son contrat avec les Bleus jusqu’au 30 juin 2022. Une rumeur qui a peu de chance de se concrétiser surtout cet hiver !

OM : Mauvaise nouvelle pour les supporters !

Alors qu’une réouverture des stades au public était prévue pour ce mois de janvier, le ministre des Sports, Jean Michel Blanquer a annoncé sur BFMtv dimanche que cet objectif s’éloignait. Selon les chiffres du Covid de ce début d’année, les matches pourraient encore rester à huis clos pendant plusieurs semaines…

« On est attentifs à la situation sanitaire de chacun. Pour les clubs et les écoles, c’est normal qu’il y ait une fermeture à chaque fois qu’il y a un taux de contamination fort. C’est toujours fait avec l’Agence régionale de santé… Ce que nous souhaitions, c’était la réouverture des stades en janvier avec un système de jauge proportionnelle, par exemple un siège sur deux. C’est un horizon qui s’éloigne peut-être un peu avec la situation épidémique mais on va faire notre maximum pour que ce soit possible dans les temps qui viennent. On le fera de manière responsable et toujours en lien avec les acteurs du sport. J’ai été frappé par leur caractère très responsable. Ils ont fait des protocoles sanitaires sport par sport, nous partageons les contraintes pour arriver à sortir de là le plus vite possible ». Jean-Michel Blanquer – source : BFMtv (03/01/2021)