Villas-Boas pousse pour un ailier brésilien, deux minots passent pro, Niang met la pression sur Rennes… Les infos et rumeurs mercato OM de la semaine ! 

Les infos et rumeurs mercato OM de la semaine, c’est tous les week end sur FCM ! Ce dimanche au menu : Villas-Boas pousse pour un ailier brésilien, deux minots passent pro, Niang met la pression sur Rennes…

Mercato : Sous l’impulsion de Villas-Boas, l’OM a fait une offre pour un ailier brésilien ?

L’OM doit combler un gros déficit financier avant de recruter. Cependant, selon la presse portugaise, le club olympien aurait lancé une offensive sur un jeune ailier brésilien évoluant au Portugal, une offre aurait même été faite…

Selon les informations de O Jogo relayées par FootMercato, l’OM est très intéressé par Lucas Fernandes. Aprés un an en prêt, cet ailier brésilien de 22 ans a été transféré à Portimonense l’été dernier pour un montant de 2,2M€. Sous contrat jusqu’en 2024, le jeune brésilien dispose d’une clause libératoire de 40 M€. Selon le quotidien portugais, l’OM aurait même fait une offre à Portimonense de l’ordre de 7,5 M€. Offre rejetée, car le club portugais en espère le double. D’autant que son club formateur, São Paulo disposerait de 50% à la revente annonce selon UOL Esporte.

Lucas Fernandes, jeune et cher brésilien visé par l’OM ?

L’OM n’a pas de latitude financière pour boucler ce genre de dossier. Le club olympien doit déjà combler un trou de 60M€ par des ventes. Même si, comme l’évoquait la Provence, McCourt pourrait faire un effort sur ces 60M€ sont comblés, les montants évoqués semblent bien loin des possibilités actuelles du club. Cependant, O Jogo insiste sur la présence du coach André Villas Boas et ses bonnes relations avec le club portugais. Mais aussi sur la tenue d’un de ses stages de préparation dans l’Algarve, en utilisant les installations de Portimonense pour préparer sa saison prochaine…

Golo do @PortimonenseSC ! Que golaço de Lucas Fernandes! Se havia golo para recomeçar a Liga NOS da melhor forma… era este. Para ver e rever. pic.twitter.com/89KPXMYpxg — SPORT TV (@SPORTTVPortugal) June 3, 2020

Mercato OM : Deux minots passent pro, 6 autres en négociation…

L’OM a officialisé hier soir la signature du premier contrat pro du jeune défenseur central, Aaron Kamardin. C’est finalement deux joueurs de 2002 qui ont paraphé un contrat de 3 ans. D’autres discutent…

L’OM vient de faire signer un premier contrat pro à Richecarde Richard et Aaron Kamardin, deux éléments de la même génération qu’Isaac Lihadji : 2002. Le latéral droit et le défenseur central de 18 ans ont signé un contrat de trois ans. Selon la Provence, 6 autres joueurs sont en négociations plus ou moins avancées…

Bien engagé pour Hamed, Ressa et Bertelli… moins pour Nkounkou ou Rahou

Le quotidien régional affirme que Nassim Hamed et Yassine Ressa sont proches d’un accord même si les négociations ne sont pas encore terminées. Les discussions seraient positives pour Ugo Bertelli, qui avait fait une apparition dans le groupe pro en coupe. Par contre, cela semble plus compliqué avec Niels Nkounkou ou Jorès Rahou. Les deux joueurs sont convoités et ne semblent pas satisfaits par l’offre de l’OM ou le projet sportif proposé. Reste un dernier cas, Cheick Souaré a lui aussi une offre de contrat pro en main. A suivre…

🔵Ils étaient huit sur la ligne de départ, à avoir reçu une proposition pour un premier contrat pro en faveur de leur club formateur #OMFormation #OM #TeamOM

Mercato OM : Niang met déjà la pression sur Rennes ?

L’Olympique de Marseille aurait fait de Mbaye Niang l’une de ses priorités pour le mercato estivale. Le club marseillais ne pourra toutefois pas recruter avant d’avoir vendu plusieurs joueurs au préalable pour renflouer les caisses. De son côté, le buteur rennais ne semble plus voir son avenir en Bretagne.

Mbaye Niang serait donc la priorité de l’OM et de son entraineur André Villas Boas. Le joueur a rapidement confirmé les contacts et son envie de rejoindre le club olympien lors du mercato estival. Ce dossier risque toutefois de trainer en longueur. En effet l’Olympique de Marseille n’a aujourd’hui pas les moyens financiers de payer un transfert estimé autour de 20 millions d’euros. Avant de penser à recruter, la priorité numéro 1 des dirigeants marseillais sera de vendre plusieurs joueurs.

Niang aurait vidé son casier à Rennes

De son côté, Mbaye Niang ne semble plus voir son avenir en Bretagne. Selon les informations du journal La Provence ce jeudi, il aurait ainsi profité de son court séjour à Rennes pour vider son casier. Le quotidien régional indique par ailleurs que d’après « certaines indiscrétions » Julien Stéphan ne voudrait plus travailler avec l’ancien joueur du Milan AC. L’entraineur du Stade Rennais n’a pas du tout apprécié les déclarations de Niang sur son désir de rejoindre l’olympique de Marseille.