Videos - 18h07

OM : “Que veulent-ils faire avec ce club ? C’est quoi le projet ? “

Extrait de l’émission Débat Foot marseille ce lundi sur Football Club de Marseille. Notre intervenant Massimo Stern se pose des questions sur l’avenir du club marseillais avec les départ de Pablo Longoria et Mehdi Benatia qui se profilent en fin de saison.

 

L’intégralité de la video à retrouver sur notre chaine youtube ici 

