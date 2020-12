Bon Plan Mercato OM : Jaminton Campaz, ce colombien de poche à moindre coût !

C’est un rendez-vous récurrent sur FCMarseille, on vous propose quelques bons plans mercato. Le journaliste Pierre Gerbeaud, basé en Colombie et qui écrit sur l’excellent Lucarne opposé, nous présente plusieurs profils. Après le gardien Álvaro Montero, le latéral gauche équatorien Diego Palacios, le milieu de terrain Moisés Caicedo, et le milieu offensif Adolfo Muñoz, on vous présente un autre ailier de poche, Jaminton Campaz.

Attention, il s’agit d’un « Bon Plan Mercato » proposé par la rédaction de Football Club de Marseille. À ce jour, il ne s’agit pas d’une piste actuelle de l’OM pour le prochain mercato.

En préambule, Pierre a souhaité nous préciser le contexte climatique de ces joueurs de Colombie ou Equateur. Le cliché du sable blanc, eau transparente et ambiance tropicale n’est pas toujours valable et certains ont l’habitude des températures plus basses : « La Colombie ou l’Equateur sont des pays tropicaux où il n’y a pas de saisons comme on les connait en France. C’est donc l’altitude qui va déterminer ton climat, c’est toujours la même température. Certains joueurs ont l’habitude de jouer en altitude comme à Quito (2800m) ou il ne fait pas chaud. »

De plus, la formation dans ces « petits » pays est valorisée pour une raison simple : « la différence de ces petits pays par rapport à l’Argentine est qu’il y a une limite du nombre de joueurs étrangers, c’est par exemple 4 en Colombie. Ces pays comme l’Equateur, le Venezuela ou le Pérou sont donc obligés de former des jeunes. »

On vous propose un jeune talent colombien, un milieu offensif de 20 ans…

FOCUS SUR Jaminton Campaz Club actuel Deportes Tolima (Colombie) Poste Milieu offensif Taille 1m65 Age 20 ans Valeur Transfermarkt 3.2M€

Jaminton Campaz, un bon coup avec en plus un salaire bas pour la Ligue 1

« Cet autre profil qui peut jouer dans un couloir, c’est le colombien de 20 ans : Jaminton Campaz. On commence à en parler de plus en plus en sélection car il a explosé cette année. C’est un gaucher, il a une bonne frappe de loin. C’est peut être le jeune colombien qui a le plus progressé cette année, il joue au Deportes Tolima. Il a prolongé il n’y a pas longtemps et sa clause doit être de 4 millions de dollars. C’est un pari comme Adolfo Muñoz que tu peux tenter les yeux fermés avant qu’un club belge ou néerlandais ne le fasse. Campaz peut jouer à gauche, à droite et derrière un attaquant, il a joué partout cette saison en Colombie. C’est un bon coup avec en plus un salaire bas pour la Ligue 1 équivalent à ce que gagne un joueur formé au club comme Lucas Perrin ou Marley Ake…» Perre Gerbeaud – source : Footballcubdemarseille.fr (07/12/2020)

🔥🇨🇴 ¡El gol que le aseguró la clasificación a @cdtolima!⁣

⁣

🤪⚽ Como en la ida, Jaminton Campaz marcó para el triunfo 1⃣-0⃣ ante @Macara_Oficial.

⁣

🔜 En la Fase 3, los colombianos se enfrentarán con @SCInternacional. pic.twitter.com/sNxHfl8Y7L — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) February 12, 2020

Le chiffre : 6

Jaminton Campaz a marqué 6 buts et donné 2 passes décisives avec son club en 15 matches cette saison…