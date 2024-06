Grosse offre pour Rennes, Lyon avance sur un milieu de Serie et Paris espère recruter ce crack… Les infos mercato concurrents OM du jour !

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Rennes…). Désiré Doué quelle destination? Lyon cible un napolitain, Paris veut un crack de Benfica!

Désiré Doué, l’ailier gauche du Stade Rennais en contrat jusqu’en 2026, âgé de 19 ans. Il est courtisé par les plus grands clubs européens. Tel que Chelsea, le Paris Saint-Germain, le Bayern Munich, le Bayern Leverkusen, Manchester United ou encore Arsenal selon le média The Guardian. D’après le média anglais, ce bras de fer entre tous les clubs devrait forcément faire augmenter l’indemnité de transfert. Le média parle d’un transfert autour des 40 millions d’euros accompagné de bonus ce qui pourrait faire grimper la transaction aux alentours des 60 millions d’euros. Le club le plus intéressé par le joueur du Stade Rennais reste le FC Chelsea qui essaye depuis plusieurs semaines de faire céder le club de laisser partir sa pépite Désirée Doué.

🚨 Manchester United, PSG and Arsenal are all monitoring Rennes’ 19-year old midfielder Désiré Doué.

He could be sold for around £34m.

(Source: @ed_aarons) pic.twitter.com/iLEaxxEBr7

— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) June 13, 2024