La short-list de Pogba, l’Inter propose un joueur vs Henrique? Des pistes de taille en défense… Les infos et rumeurs mercato OM de cette semaine !

Comme chaque week-end, FCM vous propose le journal Mercato OM ! Au programme ce samedi : La short-list de Pogba, l’Inter propose un joueur vs Henrique? Des pistes de taille en défense…

Mercato OM : Pogba a fait sa short-list !

Sans club depuis sa suspension, Paul Pogba devrait retrouver un nouveau challenge pour la saison prochaine. D’après Sky Sports, l’international français aurait déjà donné ses préférences.

Ces derniers mois l’Olympique de Marseille a été associé à Paul Pogba. D’après Sky Sports, le milieu de terrain se maintient en forme à Miami et observe les possibilités pour son avenir. Le journaliste Florian Plettenberg explique dans un post qu’il aurait coché plusieurs championnats dont la Ligue 1 pour la saison prochaine.

🚨🆕 Paul #Pogba is currently keeping himself fit in Miami and wants to make a strong comeback next season by signing with a new club. The market is being explored and talks are ongoing. Understand Pogba is open to a move to the Bundesliga, La Liga, or Ligue 1. MLS and Saudi… pic.twitter.com/N8W8nhTIDK — Florian Plettenberg (@Plettigoal) April 15, 2025

Sans club depuis la fin de sa suspension, Paul Pogba garde l’espoir d’un retour au plus haut niveau… mais une destination inattendue pourrait changer la donne.

Toujours éloigné des terrains, Paul Pogba n’en reste pas moins ambitieux. Invité de l’émission Téléfoot, le milieu de terrain français a réaffirmé son envie de retrouver l’équipe de France. « Bien sûr que l’équipe de France me manque. La sélection, c’est un objectif pour tout joueur de football, c’est le plus haut niveau. Le goût de la victoire, c’est le plus beau goût que tu puisses avoir en tant que sportif », a-t-il déclaré.

Une opportunité sportive… et financière

Suspendu pour dopage jusqu’au 11 mars dernier, Pogba n’a toujours pas retrouvé de club. Mais selon Téléfoot, une option inattendue pourrait s’offrir à lui. Son ancien coéquipier chez les Bleus, Karim Benzema, actuellement en Arabie saoudite, chercherait à le convaincre de rejoindre le championnat saoudien.

Un choix qui, s’il se concrétise, permettrait à Pogba de relancer sa carrière sur le plan sportif et financier. Mais il l’éloignerait davantage des grands clubs européens et, potentiellement, de la sélection nationale.

L’ancien international Robert Pirès se veut cependant optimiste sur un retour de Pogba au plus haut niveau : « Je pense qu’il va revenir, il a cette volonté, il est très fort techni

Mercato OM : Discussions avec un défenseur central à zéro euro !

MERCATO OM – Le défenseur du PSV Eindhoven, en fin de contrat cet été, est dans le viseur de plusieurs clubs, dont l’Olympique de Marseille. Sa venue pourrait dépendre d’une qualification en Ligue des Champions.

L’Olympique de Marseille poursuit activement la préparation de son effectif pour la saison prochaine. Selon les informations du journaliste italien Rudy Galetti, le club phocéen a récemment accéléré les discussions avec Olivier Boscagli, défenseur du PSV Eindhoven, dont le contrat arrive à échéance en juin.

Un profil expérimenté et polyvalent

Âgé de 27 ans, l’ex-joueur de l’OGC Nice a d’ores et déjà informé le club néerlandais qu’il ne prolongera pas son bail. Capable d’évoluer en défense centrale ou sur le côté gauche, Boscagli présente un profil polyvalent qui séduit plusieurs écuries européennes. Son retour en France, après plusieurs saisons réussies aux Pays-Bas, serait notamment motivé par une volonté de se rapprocher de sa famille.

L’OM n’est pas seul sur le coup. Toujours selon Galetti, des clubs allemands, italiens et turcs suivraient également de près la situation du joueur. Libre de tout contrat à l’intersaison, Boscagli représente une opportunité intéressante sur le marché, à la fois en raison de son expérience et de sa capacité d’adaptation à différents systèmes de jeu.

L’avenir de certains joueurs en suspens

L’arrivée potentielle du défenseur pourrait entraîner des ajustements au sein de l’effectif marseillais. Le statut de Geoffrey Kondogbia ou de Derek Cornelius pourrait être remis en question, tout comme la piste menant à Aymeric Laporte, également évoqué pour renforcer la défense olympienne.

Cependant, un paramètre majeur reste à prendre en compte : la qualification de l’OM pour la prochaine Ligue des Champions, qui pourrait peser lourd dans la décision finale de Boscagli.

Totti says if Roma can’t get Ancelotti they should get De Zerbi: “I think it’s the right time for Ancelotti to come to Roma. He’s always been a fan and always said he’d come coach here. Amongst the younger coaches I’d go for De Zerbi. He’s got a vision of how to build a team.… pic.twitter.com/YMrQ5Ou1Z2 — Italian Football TV (@IFTVofficial) April 15, 2025

Mercato OM : L’Inter propose un joueur ?

L’Inter Milan poursuit ses manœuvres pour s’attacher les services de Luis Henrique, et pourrait prochainement changer de braquet dans ses discussions avec l’Olympique de Marseille.

Selon les informations de La Gazzetta dello Sport, le club lombard envisagerait d’inclure un joueur dans la transaction afin de réduire le montant du transfert.

Les deux clubs restent pour l’instant éloignés sur le plan financier, l’Inter proposant une offre estimée à 25 millions d’euros, contre une demande de 35 millions formulée par la direction marseillaise. Pour combler cet écart, les dirigeants italiens réfléchissent à une compensation technique, qui impliquerait un joueur de l’effectif nerazzurro apprécié par Mehdi Benatia, actuel directeur sportif de l’OM. L’identité du joueur concerné n’a pas filtré, mais cette piste pourrait accélérer les négociations.

Un joueur de l’effectif de l’Inter proposé pour faire baisser le prix de Henrique ?

Ce n’est pas la première fois que les deux clubs entretiennent des relations de ce type : plusieurs échanges ont eu lieu ces dernières années, notamment autour de Joaquín Correa, Alexis Sánchez ou encore Valentín Carboni.

Côté joueur, le dossier est déjà bien avancé. Luis Henrique aurait donné son accord pour rejoindre l’Inter, malgré l’intérêt du Bayern Munich et de plusieurs clubs de Premier League. Dans les plans de Simone Inzaghi, le Brésilien pourrait évoluer en alternance avec Denzel Dumfries sur le couloir droit.

L’Inter espère finaliser l’opération avant la Coupe du Monde des Clubs prévue cet été, tandis que l’OM, de son côté, pourrait encore tenter de faire monter les enchères. La Gazzetta estime que les discussions pourraient entrer dans une phase décisive dans les prochains jours.

Mercato : l’OM a trouvé un renfort de taille en défense?

À l’approche du mercato estival, l’Olympique de Marseille commence à explorer ses pistes, et une nouvelle rumeur en provenance de Turquie évoque un intérêt pour le défenseur central ghanéen Alexander Djiku.

Selon les informations du média turc NTV, l’OM aurait coché le nom d’Alexander Djiku, actuellement sous contrat avec Fenerbahçe, en vue de renforcer sa défense centrale cet été.

Âgé de 30 ans, Djiku a déjà une solide expérience en Ligue 1, notamment avec Strasbourg et Bastia, avant de rejoindre Fenerbahçe à l’été 2023. Son profil athlétique, son sens du placement et sa capacité à relancer proprement plaisent à plusieurs clubs européens, dont Marseille, qui souhaiterait anticiper d’éventuels départs dans ce secteur clé.

Le club phocéen apprécie particulièrement sa polyvalence (il peut évoluer dans une défense à 3 ou à 4) ainsi que sa maturité tactique, acquise au fil des saisons en France et en Turquie.

🔹L’OM serait intéressé par le profil d’Alexander Djiku 🇬🇭 (30 ans), actuellement à Fenerbahçe. Le Stade Rennais serait également à l’affût du défenseur central. (NTV 🇹🇷) #TeamOM #MercatOM pic.twitter.com/XX14Ay6Ck7 — MercatOM (@Mercat_OM) April 16, 2025

Une solution (évidente) pour pour la défense ?

Alors que l’Olympique de Marseille vit une saison mouvementée, avec une instabilité chronique en défense, plusieurs observateurs s’interrogent sur les choix de Roberto De Zerbi, notamment face à l’accumulation des absences dans ce secteur. Lundi soir, sur le plateau de l’émission Débat Foot Marseille, Mourad Aerts a comparé la situation actuelle à celle qu’ont connue ses prédécesseurs sur le banc, Marcelo Bielsa et André Villas-Boas.

« Avec Bielsa et Villas-Boas, qu’est-ce qui s’est passé ? Ces deux entraîneurs n’avaient pas de gros effectifs en défense », a-t-il rappelé. « Déjà, Bielsa avait réintégré Fanni, qui était dans le loft. On pourrait faire le parallèle avec Mbemba. »

Former et faire confiance aux jeunes

Le journaliste a ensuite insisté sur l’importance d’exploiter les ressources internes, en particulier les jeunes joueurs. « Qui a joué défenseur central sous Bielsa ? Il y a eu Aloé, Sparagna, Andonian ! C’étaient peut-être des jeunes qui n’étaient pas prêts, mais tu t’es dit : “Je vais les former.” »

Il a également salué l’attitude similaire d’André Villas-Boas : « Il a fait jouer Perrin. Ce ne sont peut-être pas des talents exceptionnels, sauf qu’ils sont dans ton effectif, tu les formes et tu les fais jouer quand tu en as besoin. »

Mourad Aerts estime que cette stratégie n’a pas été suivie par l’actuel staff olympien : « Ça, tu ne l’as pas fait non plus. Il y a quand même des solutions pour pallier un problème évident. »

La conclusion est prudente mais lucide : « On verra à la fin : si l’OM se qualifie pour la Ligue des champions, l’objectif sera atteint. »

Encore en course pour une place sur le podium, l’OM devra rapidement corriger ses lacunes défensives pour espérer terminer la saison en beauté.