Le volte face d’Ounahi, ca s’accélère pour Zhegrova, Joel Ordóñez… Les 3 infos Mercato OM du mercredi 13 aout 2025

Voici les 3 informations qu’il ne fallait pas manque ce mardi 13 aout dans l’actualité de l’Olympique de Marseille et du mercato olympien.

1- Mercato OM : “hors de question” pour Ounahi de retourner au Panathinaïkos !

Alors que le Panathinaïkos affiche un intérêt marqué pour Ounahi et se dit prêt à aligner une somme proche des prétentions de l’OM, Sébastien Denis tempère : le joueur n’a aucune intention de s’engager définitivement avec le club grec. L’international marocain vise un club du top 5 européen. Une position claire, mais qui se heurte aux contraintes financières et salariales des prétendants comme Girona.

Sébastien Denis ne mâche pas ses mots en résumant ainsi la situation :« Pour Ounahi c’est hors de question de s’engager définitivement pour le Panathinaïkos (…) et pourtant le Pana en ont envie, ils sont prêts à mettre une somme qui se rapproche des exigences de Marseille. » Ce décalage entre l’appétence grecque et le refus du joueur ferme, selon Denis, la possibilité d’une transaction rapide avec le club athénien.

Derrière ce refus, la stratégie sportive d’Ounahi est claire :« Mais le joueur lui ne veut pas venir et il veut jouer dans un club du top 5 européen, c’est son but. Il a un objectif par rapport à la Coupe du monde et d’autres choses avec le Maroc. Il sait qu’il doit jouer dans un championnat compétitif. » Cela souligne son ambition de maintenir un haut niveau de compétitivité pour rester dans la course aux sélections nationales, notamment en vue de la Coupe du Monde.

Les contraintes financières de Girona évoquées par Denis

Denis met en lumière les limites économiques d’un éventuel autre prétendant :« On sait que Girona est là, mais aujourd’hui ils n’ont pas la possibilité financièrement de mettre la somme réclamée par l’OM sur la table. Et en plus, Girona n’a pas non plus une masse salariale incroyable et auront même des difficultés à payer le salaire actuel qu’il a à Marseille. » Même si Girona représente un intérêt certain, les contraintes budgétaires et salariales actuelles freinent tout scénario crédible pour l’instant.

Une ouverture tardive, mais pas exclue

Malgré ces freins, tout n’est pas fermé selon Denis :« Il y a encore peut-être d’autres options de mercato — on l’a vu la saison dernière où l’offre du Panathinaïkos est venue en toute fin de mercato — et il n’est pas impossible que ça se dirige dans le même style. »

2 – Mercato : L’ OM passe (sérieusement) à l’action pour Zhegrova

Mercato OM : discussions engagées avec le LOSC pour Edon Zhegrova, un prêt avec option d’achat sur la table

L’Olympique de Marseille accélère sur un nouveau dossier offensif. Selon les informations de Foot Mercato, le club phocéen a entamé des discussions concrètes avec le LOSC pour tenter de recruter Edon Zhegrova, l’ailier international kosovar de 25 ans.

D’après la même source, Zhegrova, écarté depuis plusieurs semaines du groupe professionnel lillois, est séduit par la perspective d’évoluer sous les ordres de Roberto De Zerbi. L’OM, qui avait déjà manifesté un vif intérêt au début du mois d’août, revient donc à la charge.

Le président du LOSC, Olivier Létang, avait pourtant récemment laissé entendre que son joueur pourrait être réintégré cette saison, assurant même qu’aucun contact n’avait été établi avec un autre club français. Mais dans les coulisses, les positions semblent évoluer.

Un prêt avec option d’achat obligatoire à l’étude

Toujours selon Foot Mercato, l’une des pistes envisagées serait un prêt avec option d’achat obligatoire, une formule qui permettrait à l’OM de s’offrir l’ailier tout en maîtrisant ses dépenses cet été.

Le LOSC, qui vient d’encaisser plus de 95 M€ grâce aux ventes de Lucas Chevalier (55 M€ au PSG) et Bafodé Diakité (40 M€ à Bournemouth), réfléchit à cette option. D’autant que Zhegrova arrive en fin de contrat en 2025, et qu’un départ dès cet été pourrait éviter un transfert gratuit dans un an.

Entre la volonté du joueur, l’intérêt marqué de l’OM et la situation contractuelle de Zhegrova, tous les ingrédients semblent réunis pour un dénouement rapide. Reste à savoir si Lille acceptera de céder l’un de ses talents offensifs à un concurrent direct en Ligue 1.

🔥💥 Mercato OM

Selon @footmercato, l’OM a entamé des discussions avec le LOSC pour Edon Zhegrova

➡️ Prêt avec option d’achat obligatoire envisagé

➡️ Le joueur veut rejoindre De Zerbi

➡️ Lille réfléchit malgré la volonté affichée de le réintégrer#TeamOM #MercatOM #LOSC #Ligue1 pic.twitter.com/VJSNt9ZnRm — Football Club de Marseille (@FCMarseille) August 13, 2025

3 – Le point sur le dossier Joel Ordóñez

Bien que les négociations entre l’OM et le Club Bruges pour Joel Ordóñez soient toujours en cours, le défenseur équatorien reste une cible prioritaire pour le club phocéen. Selon Sébastien Denis, malgré la forte volonté du joueur et du club, des contraintes financières et une gestion délicate du recrutement obligent l’OM à avancer prudemment pour concrétiser ce transfert.

Sébastien Denis clarifie la situation :« Ce qui est sûr avec Ordóñez, c’est que les discussions sont toujours là entre les clubs… le contact n’est pas rompu, bien au contraire. Mais forcément… Ordóñez est un coût important. Il faut que Marseille continue de dégraisser en parallèle pour pouvoir dégager des liquidités. » Il souligne ainsi que le dossier n’est pas bloqué, mais qu’il est subordonné aux ajustements financiers du club.

Le joueur très engagé, l’OM aussi

Denis insiste sur l’envie du défenseur :« Il y a une forte volonté de Marseille… et le joueur est ultra chaud pour venir, il en a fait une priorité. »

L’enthousiasme d’Ordóñez pour le projet marseillais est donc réel, tout comme la détermination du club à le recruter, mais la concrétisation de l’opération dépendra de nombreux autres facteurs.

Un accord encore incertain

Sébastien Denis plaide pour un équilibre :« Est-ce qu’il va venir, et est-ce que tout le monde y trouvera son compte, c’est difficile à dire aujourd’hui. Pour qu’un transfert aboutisse, il faut que tout le monde soit d’accord… et ce n’est pas le cas aujourd’hui. »

Le contexte financier, les exigences de Bruges, et les ambitions de l’OM compliquent pour l’instant l’issue de ce dossier.

