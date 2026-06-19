Mercato OM : Quels joueurs peuvent rapporter gros à l’OM ?

Fixé sur son avenir européen, l’OM doit maintenant entamer les ventes pour répondre aux exigences de la DNCG dont l’audition est programmée le 23 juin. Un contexte qui pousse l’Olympique de Marseille a faire une large revue d’effectif. On fait le point pour vous.

L’OM et ses supporters sont soulagés, le club olympien disputera la prochaine Ligue Europa malgré ses lourdes pertes financières. Marseille a obtenu un dernier sursis de la part de l’UEFA qui l’a malgré tout sanctionné de 10 millions d’euros d’amende et d’une restriction d’inscription de joueurs pour la prochaine C3.

Greenwood, le dossier prioritaire de l’OM

Pour régler l’amende, rééquilibrer les comptes et répondre aux exigences de la DNCG qui attend cinquante à soixante millions d’euros de vente, l’OM va devoir vendre une partie de son effectif.

Le plus gros dossier est évidemment celui de Mason Greenwood. Plus grosse valeur marchande du club et évalué à 55 millions d’euros par Transfermarkt, l’attaquant de 24 ans devrait quitter le club. Sous contrat jusqu’en 2029, Greenwood est annoncé du côté de la Roma qui tente d’obtenir le joueur à un prix moindre au vue des finances de l’OM. Le club marseillais en attend 55 millions d’euros alors que 40 % du prix du transfert reviennent à Manchester United.

Des cadres sur le départ et beaucoup de joueurs convoités

Plusieurs autres joueurs sont susceptibles de remplir les caisses en cas de départ selon le journal L’Equipe. Igor Paixao (35 millions d’euros), Quinten Timber (25 millions d’euros) ou encore Amine Gouiri (28 millions d’euros) pourraient rapporter gros au vu de leur renommée sur le marché. Le journal estime aussi que les performances à la Coupe du Monde de Timothy Weah pourraient aussi jouer en la faveur de l’OM même si le club souhaite le conserver. Selon L’Equipe, Lorenzi aimerait quand même les garder afin de maintenir une certaine ossature autour de l’effectif marseillais.

Certains cadres pourraient aussi quitter le club. Après cinq saisons à Marseille, Leonardo Balerdi devrait s’en aller. Si une offre intéressante arrive sur la table, l’OM ne devrait pas le retenir estime L’Equipe. Le club marseillais en attendrait pas moins de 15 millions d’euros.

Autre cadre annoncé sur le départ, Pierre-Emile Hojbjerg serait déjà l’objet de convoitises. Depuis plusieurs jours, La Provence et le journaliste italien Gianluca Di Marzio indiquent que l’Atalanta Bergame serait insistante pour faire venir le Danois. L’Equipe affirme qu’une première offre de 10 millions d’euros de Besiktas aurait été refusée par l’OM. L’international danois pourrait être le joueur pour lequel la situation pourrait se décanter le plus rapidement.

Des retours de prêts à gérer

L’effectif représente déjà un gros chantier mais Lorenzi va aussi devoir gérer les nombreux retours de prêts. Ulisses Garcia fait son retour à l’OM comme Neal Maupay à qui il va falloir trouver une porte de sortie selon L’Equipe.

Amine Harit et Angel Gomes reviennent aussi mais ne devraient pas faire long feu à la Commanderie. Le milieu anglais dispose déjà de prétendants en Angleterre après sa demi-saison à Wolverhampton. L’Olympique de Marseille ne devrait pas retenir Amine Harit, ni Faris Moumbagna, de retour de la Cremonese.

A LIRE AUSSI : Ex OM : terrible coup dur pour Ismaël Koné !

La direction s’appuie sur une petite base défensive pour la saison prochaine

Même si l’avenir semble flou pour la plupart des joueurs à cause de l’urgence financière de l’OM, certains disposent d’une situation plus claire selon L’Equipe. Le média indique que Facundo Medina, titulaire lors de la Coupe du Monde avec l’Argentine devrait rester et l’OM lever son option d’achat à 20 millions d’euros. Une valeur qui pourrait grimper en fonction de ses performances au Mondial avec l’Albiceleste même si Marseille ne compte pas s’en séparer.

Le journal indique aussi que le nouveau projet olympien devrait s’appuyer sur Nayef Aguerd, même s’il dispose d’une clause embêtante (15 millions ou un salaire doublé en cas de refus de vente par l’OM). La direction compte aussi sur Geronimo Rulli qui devrait aussi poursuivre l’aventure à l’OM.

Le mercato devrait être une nouvelle fois bien agité alors que les perspectives autour du prochain effectif sont assez floues.

Clarence Maillefaud