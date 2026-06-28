Un jeune talent de Ligue 1 visé, Hojbjerg courtisé, Aubameyang bradé… Les 3 info Mercato OM de la semaine

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1 -Mercato OM : De nouveaux prétendants pour Pierre-Emile Hojbjerg

L’OM accuse un nouveau lourd déficit financier à l’issue de cette saison. En difficulté financièrement, l’Olympique de Marseille doit vendre. Certains cadres sont sur le départ comme Pierre-Emile Hojbjerg. Le Danois souhaite rejoindre l’Italie malgré de nouveaux prétendants qui le suivent de près.

L’Olympique de Marseille doit s’activer. La DNCG a donné cinq jours au club marseillais pour revenir avec des éléments complémentaires et des projections cohérentes. Alors que la première audition n’a pas fait grande impression, l’OM doit montrer sa capacité à vendre des joueurs pour renflouer les caisses.

L’OM a cinq jours pour convaincre la DNCG

Cinquante à soixante millions d’euros de vente étaient attendus avant la première audition mais le club phocéen doit aussi limiter l’apport que devra verser Frank McCourt qui en a marre de mettre la main au pot et alléger sa masse salariale.

Dans l’urgence, la direction olympienne attend des offres concrètes pour les joueurs de son effectif. Tout le monde est à vendre à condition de recevoir une offre convenable.

La direction attend les offres

Certains sont déjà sur le départ comme Greenwood. L’attaquant anglais est annoncé à la Roma depuis plusieurs semaines malgré la concurrence de Fenerbahçe sur le dossier. Mais le club italien ralentit le dossier pour essayer d’obtenir l’Anglais à un moindre coût.

L’OM a déjà attendu et continue de patienter car la Roma a tardé à nommer son nouveau directeur sportif et doit vendre pour respecter le fair-play financier de l’UEFA avant de pouvoir acheter. D’autres joueurs sont pistés comme Angel Gomes (Coventry et Hull City) ou Hamed Junior Traoré sans qu’aucune offre concrète ne parvienne.

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L’avenir d’Hojbjerg crispe en interne

Le milieu de terrain danoir Pierre-Emile Hojbjerg serait aussi sur le départ. Annoncé du côté de la Juventus cet hiver, Hojbjerg est resté mais ne devrait pas prolonger l’aventure à l’OM. Sa situation crispe en interne selon RMC Sport.

Le Danois suscite quelques intérêts dans le Golfe et l’OM espère le vendre à un montant intéressant. Mais l’international danois (97 sélections, 11 buts) rêve de l’Italie et de la Serie A. Un problème quand RMC Sport affirme qu’aucun club transalpin ne s’est manifesté de manière concrète pour le recruter.

Sans les revenus de la Ligue des Champions et après une saison manquée, les dirigeants espèreraient que certains Olympiens pensent aussi à l’avenir du club et fassent les choix ou efforts nécessaires pour aider l’OM. Pas certain que tout le monde l’entende de cette oreille. A commencer par Hojbjerg.

2- Aubameyang vers un départ à moindre coût

L’OM doit vendre mais aucun joueur n’est encore parti. Annoncé sur le départ à un an de la fin de son contrat, Pierre-Emerick Aubameyang pourrait quitter l’OM cet été. Le club olympien, en quête de liquidités, veut en récupérer sur le transfert de son attaquant. Même si elle est minime.

La direction de l’Olympique de Marseille s’active à quelques jours de sa nouvelle audition devant la DNCG. Après un premier échange manqué, l’instance a laissé cinq jours à l’OM pour apporter des éléments complémentaires et des projections cohérentes mais aussi, peut-être réalisées quelques ventes.

Des joueurs de l’OM convoités mais aucune vente

Depuis plusieurs semaines, il est annoncé que le club phocéen devait vendre pour cinquante à soixante millions avant la première audition devant la DNCG. Pourtant, la direction olympienne n’a toujours pas vendu le moindre joueur.

La direction mise notamment sur sa meilleure valeur marchande, Mason Greenwood, pour obtenir une somme aux alentours des 55 millions d’euros. Mais le dossier traîne et l’attaquant anglais est toujours à Marseille.

Quelques autres joueurs seraient convoités comme Hojbjerg (Atalanta Bergame), Hamed Junior Traoré (Genoa) ou encore Angel Gomes (Hull City et Coventry) sans pour autant que d’offres concrètes ne parviennent au club. L’OM s’attend donc à vendre en cas de belles offres. La Provence indiquait notamment que tout le monde à l’Olympique de Marseille pourrait partir.

Cela concerne donc aussi les cadres et notamment Pierre-Emerick Aubameyang. Revenu l’été dernier, l’attaquant gabonais de 37 ans sort d’une saison correcte sur le plan statistique (14 buts en 41 matchs) mais plus compliquée sur le plan physique.

Mais ce ne sont pas ces considérations qui conduisent l’OM à le pousser vers la sortie. Le club aimerait récupérer un peu d’argent pour renflouer les caisses comme l’indique La Provence. Le Gabonais disposerait de plusieurs prétendants qui pourraient obtenir le joueur pour un très faible montant.

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De nombreux clubs intéressés par Aubameyang

Selon La Provence, l’Olympique de Marseille n’attendrait qu’1.5 millions d’euros pour céder Aubameyang. Un montant qui a refroidi quelques prétendants mais aussi renforcé l’intérêt de plusieurs autres. Le média marseillais affirme qu’Aubameyang serait suivi par des clubs turcs, notamment Fenerbahçe, Besiktas, Trabzonspor ou encore Comu, tout juste promu en Süper Lig.

Des équipes italiennes, espagnoles ou issues de pays plus exotiques seraient aussi sur les rangs. La Provence indique que le Los Angeles FC, déjà intéressé par le passé, n’aurait pas abandonné l’idée d’engager “PEA”.

Les options sont donc multiples pour Aubameyang qui devrait quitter l’Olympique de Marseille cet été pour un montant minime. Une décision cruelle mais qui s’impose au vu des finances marseillaises.

3- Kouassi trop cher pour l’OM

Les difficultés économiques de l’Olympique de Marseille continuent de peser lourdement sur le mercato estival. Alors que les dirigeants olympiens multiplient les pistes pour renforcer l’effectif à moindre coût, certains dossiers semblent déjà hors de portée en raison du manque de liquidités du club.

C’est notamment le cas d’Arsène Kouassi. Auteur de prestations remarquées sous les couleurs du FC Lorient, le jeune latéral suscite l’intérêt de plusieurs formations de Ligue 1. Parmi elles, le Paris FC aurait pris une longueur d’avance. Le promu parisien, particulièrement ambitieux sur ce mercato, aurait déjà entamé des discussions avec l’entourage du joueur afin de présenter son projet sportif.

Selon le journaliste Sacha Tavolieri, l’OM aurait également tenté de se positionner sur ce dossier. Mais la situation financière actuelle du club empêcherait les dirigeants marseillais d’aller plus loin dans les négociations. Une illustration supplémentaire des contraintes qui pèsent actuellement sur le recrutement olympien.

« Le Paris FC s’intéresse à Arsène Kouassi ! Les dirigeants sont entrés en contacts avec son entourage pour présenter le projet parisien. En manque de liquidité, Marseille a tenté le coup mais ne peut factuellement pas se positionner par manque de cash. Lorient veut minimum 10 M€. »

🇫🇷 EXCL – Le Paris FC s’intéresse à Arsène Kouassi ! 🔵⚪️ Les dirigeants sont entrés en contacts avec son entourage pour présenter le projet Parisien. 👀 En manque de liquidité, Marseille a tenté le coup mais ne peut factuellement pas se positionner par manque de cash.… pic.twitter.com/NLIsZYliBU — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) June 27, 2026

Alors que l’OM doit d’abord vendre avant de pouvoir investir, plusieurs opportunités de marché pourraient ainsi lui échapper dans les prochaines semaines. De son côté, Lorient ne semble pas disposé à brader l’un de ses éléments les plus prometteurs et réclamerait au minimum 10 millions d’euros pour envisager un transfert cet été.