2 forfaits minimum face à Athènes, l’aveu d’Ismaila Sarr et Longoria renoue avec les supporters… Les 3 infos OM de ce mercredi !

OM : « Je pourrais faire beaucoup mieux »

En conférence de presse ce mercredi, Ismaila Sarr a été questionné sur ses débuts difficiles avec l’Olympique de Marseille. L’international sénégalais concède qu’il pourrait faire mieux.

A quelques heures du match face à l’AEK Athènes, Ismaila Sarr et Gennaro Gattuso étaient en conférence de presse. L’ailier a parlé avec le coach et a été questionné sur ses récentes prestations. L’international sénégalais est conscient des progrès qu’il lui reste à faire pour passer un cap.

« On est une équipe, on travaille dur. On s’est entraîné très rapidement après le match face à Nice. Je pourrais être à 10 buts, c’est vrai. On va continuer à bosser sur ça, je sais qu’il y a du boulot. On va faire beaucoup mieux. J’ai beaucoup de choses à améliorer, marquer des buts, aider mes partenaires offensivement et défensivement. Surtout devant le but, je sais que je dois améliorer ça. On travaille là dessus avec le staff et le coach Gattuso. Comme je l’ai dit la dernière fois, on fait tout pour gagner. Il ne nous manque pas grand chose, un peu d’efficacité. On va améliorer ça, il faut qu’on gagne demain pour se mettre à l’aise au classement en Europa League »

Je ne comprends pas pourquoi on a perdu. C’est très très dur. On doit mettre au fond nos occasions

L’OM s’est incliné 1-0 à Nice lors de la 9e journée de Ligue 1. En infériorité numérique après l’expulsion de Leonardo Balerdi (78e), les hommes de Gennaro Gattuso ont concédé un troisième revers en championnat. L’attaquant olympien Ismaïla Sarr n’a pas caché sa frustration après la rencontre.

« On doit gagner ce genre de match, que ce soit en première ou deuxième mi-temps, a déploré le Sénégalais dans des propos relayés par La Provence. On a tout fait, on a poussé. On a eu le contrôle du match. Je ne comprends pas pourquoi on a perdu. C’est très très dur. On doit mettre au fond nos occasions. Je ne sais pas quoi dire. On a besoin de gagner des matchs à l’extérieur, ce qu’on n’a pas encore réussi à faire cette saison. On va continuer à travailler. On va se concentrer sur les matchs qui viennent, à commencer par celui de jeudi en Ligue Europa face à Athènes », a ajouté Sarr.

OM: Longoria a une nouvelle fois rencontré les supporters ! (Les détails de la réunion)

Après la réunion houleuse du 18 septembre qui avait plongé l’Olympique de Marseille dans la crise, Pablo Longoria s’est une nouvelle fois expliqué avec les groupes de supporters marseillais.

À la suite d’un début de saison en demi-teinte, une réunion houleuse, entre les dirigeants olympiens et certains groupes de supporters, avait plongé l’OM dans la tourmente. Un événement qui a entraîné la démission de Marcelino, la mise en retrait de Pablo Longoria, ainsi que le départ de Javier Ribalta. Le président espagnol, qui a repris son poste depuis, a décidé d’accorder sa confiance à Gennaro Gattuso, pour redresser sportivement le club phocéen. Pour instaurer un climat de sérénité et travailler dans le calme, le dirigeant marseillais sait pertinemment qu’il doit également apaiser les tensions avec les supporters. Une démarche qu’il a effectué durant la trêve internationale.

« Repartir sur de bonnes bases »

Selon les informations du journal l’Équipe, Pablo Longoria a décidé de rencontrer les supporters jeudi dernier, après une entrevue avec le propriétaire de l’OM Frank McCourt. Avec Stéphane Tessier, directeur administratif, ils ont pu échanger avec six des sept groupes de supporters olympiens. Seul le groupe MTP du virage nord était absent. Toutefois, malgré la présence des South Winners, la rencontre entre Longoria et Rachid Zeroual n’a pas eu lieu, ce dernier n’étant pas sur Marseille.

Plusieurs sujets ont été abordés durant cet entretien, plus particulièrement le départ de Marcelino ainsi que la légitimité de Pablo Longoria qui ne fait pas toujours l’unanimité. Les supporters de l’OM ont également exprimé leur inquiétude concernant le plan sportif et nié les menaces de mort envers l’Espagnol. « Ces rendez-vous étaient nécessaires et permettent de repartir sur des bonnes bases« , a confié un supporter après la rencontre.

OM : Gattuso fait le point sur les blessés ! 2 forfaits au minimum

Ce mercredi, Gennaro Gattuso était devant les journalistes pour l’avant-match face à l’AEK Athènes. Le coach italien a évoqué l’état de santé de ses troupes.

Après le match face à Nice et deux sorties : Clauss et Pau Lopez, le coach Gattuso s’est exprimé à ce sujet en conférence de presse. Le coach confirme l’absence du gardien et ajoute des absents avec Mughe qui est incertain et Joaquin Correa qui sera laissé de côté pour des soucis physiques.

« Pau Lopez a une lésion, il sera avec nous dans 2 semaines. Gigot s’entraîne avec nous mais il doit éviter les duels. Correa revient, repart… On va le mettre au repos. Mughe a aussi une gêne, on verra s’il pourra jouer ou non »

Je vois les joueurs râler quand ils perdent, ils ont la bonne attitude

Gattuso veut avant tout gagner demain soir face à l’AEK Athènes au Vélodrome. Il l’explique en conférence de presse, affirmant que les joueurs ont, pour lui, la bonne attitude depuis son arrivée.

« On reste concentrés sur demain, on a l’objectif de prendre les 3pts. On doit faire un grand match. Quand on perd ce n’est jamais bien mais il nous manque des détails et je vais vous dire ce que ce sont ces détails : parler, s’entraider, mettre ses chaussettes avant d’entrer. Pour le moment, ils font ce qu’il faut sinon ce serait impossible d’avoir déjà ce qu’on fait sur le terrain en si peu de temps. Je vois les joueurs râler quand ils perdent, ils ont la bonne attitude. On a bien préparé le match, on ne pourra pas dire : ils ont pris la profondeur, on a rien pu faire… On était déjà au courant »