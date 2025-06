Aguerd, Semedo, Lang, Paixao, Abline… Les 5 grosses infos mercato de la semaine !

Alors que le mercato a ouvert ses portes depuis le 1er juin, Football Club Marseille te propose de revenir sur les cinq plus grosses rumeurs transfert de la semaine !

Mercato : L’OM passe à l’attaque pour un défenseur de Premier League !

L’OM continue de mener son mercato et avance sur plusieurs fronts à la fois. Récemment, c’est la piste autour du défenseur Nayef Aguerd qui aurait été relancé, alors que les olympiens seraient passés à l’attaque pour tenter de recruter le joueur marocain.

Les olympiens font des pieds et des mains depuis le début du mercato afin de récupérer le plus de joueurs talentueux. Après la piste menant à Angel Gomes, qui serait en excellente voie, le club veut se concentrer désormais sur sa priorité durant ce mercato : la défense. Attentif aux moindres gosses occasion afin de foncer sur des gros coups, le club aurait identifié une piste prioritaire dans ce secteur.

Et tandis que la piste menant à Medina est toujours active et semble se concrétiser de plus en plus, c’est un autre joueur qui aurait été ciblé par l’OM pour en faire sa priorité dans l’axe. Il s’agit en effet de Nayef Argued, le défenseur central de West Ham United, qui a été prêté toute la saison à la Real Sociedad. Des rumeurs autour de sa venue avaient déjà vu le jour l’été dernier, mais sans succès. Il pourrait cette fois-ci être définitivement recruté pour en faire le titulaire au côté de Balerdi.

A lire aussi : Mercato : accord de principe entre l’OM et Angel Gomes !

Des premiers contacts avec Aguerd !

En effet, selon Footmercato, le joueur serait la priorité de Longoria, alors que la piste menant à Laporte semble s’être éteinte. Un défenseur expérimenté donc qui pourrait venir apporter de la stabilité et de la confiance dans la défense marseillaise, qui en a cruellement manquée cette saison. Pour autant, comme dit plus tôt, la piste menant à Medina est toujours bien active alors que l’OM espère recruter les deux joueurs.

Et récemment, des premiers contacts auraient eu lieu avec le joueur afin de tomber d’accord sur les contours d’un contrat. Cependant aucune information concernant les termes de ce contrat n’est sortie et, même en cas d’accord, il faudra toujours négocier avec West Ham, propriétaire du joueur jusqu’en 2027. D’autres clubs sont aussi à l’affût, parmi eux : l’Atletico Madrid et le Bayer Leverkusen.

Mercato : L’OM discute avec un finaliste de la Ligue des Nations !

Le mercato de l’Olympique de Marseille s’accélère. Alors que le club prépare activement la saison prochaine avec l’objectif d’être compétitif en Ligue 1 et en Ligue des Champions, la direction multiplie les pistes pour renforcer son effectif.

Nelson Semedo dans le viseur de l’OM

Selon nos informations, l’OM est actuellement en discussions avancées avec Nelson Semedo, latéral droit international portugais de 31 ans. Libre de tout contrat, le joueur de Wolverhampton intéresse fortement les dirigeants marseillais. Passé par le Benfica Lisbonne (2012-2017) puis par le FC Barcelone (2017-2020), Semedo évolue en Premier League depuis 2020, où il est un cadre de Wolverhampton.

🚨EXCL: 🟠🇵🇹 #PL | ❗️L’OM, Benfica et Wolverhampton ont formulé une offre pour Nelson Semedo ✅️ Décision finale du joueur attendue dans les prochains jours Avec @sebnondahttps://t.co/JLfzD5ybkF pic.twitter.com/yP6F0teRw4 — Santi Aouna (@Santi_J_FM) June 6, 2025



Cette saison, il a disputé 34 matches de championnat, délivrant 4 passes décisives. Son profil a séduit Medhi Benatia et la direction marseillaise. Le joueur se distingue par sa vitesse, sa maîtrise technique, sa capacité à dribbler et son volume de jeu. Autant de qualités qui correspondent aux besoins du club phocéen.

A lire aussi : Mercato OM : C’est confirmé pour ce dossier à 30M€ !

Une concurrence forte avec Benfica et Wolverhampton

Cependant, l’OM devra faire face à une concurrence sérieuse. Wolverhampton ne souhaite pas se séparer de son latéral et lui a transmis une proposition de prolongation de contrat avec une importante revalorisation salariale. De son côté, le Benfica Lisbonne a également manifesté son intérêt pour un retour de son ancien joueur. Le joueur est actuellement engagé avec la sélection portugaise dans le cadre de la Ligue des Nations, ce qui pourrait repousser une prise de décision.

En parallèle, l’OM a également trouvé un accord de principe avec Angel Gomes, milieu de terrain anglais du LOSC, ce qui témoigne de l’activisme actuel du club sur le marché des transferts.

Mercato OM : Deux stars d’Eredivisie pistées ?

Depuis ce 1er juin, date officielle de l’ouverture du mercato estival, les clubs européens peuvent formaliser leurs premiers mouvements. Mais, comme on le sait, l’Olympique de Marseille n’a pas attendu ce feu vert pour travailler en coulisses sur plusieurs renforts ciblés. Parmi les options étudiées pour renforcer le poste d’ailier gauche, le nom de Noa Lang (PSV) revient avec insistance, tout comme celui d’Igor Paixão (Feyenoord), selon les informations de Massilia Zone.

À la recherche d’un ailier percutant capable d’apporter de la vitesse et du déséquilibre et suite au départ quasiment acté de Luis Henrique à l’Inter, l’OM multiplie les pistes offensives. Selon Massilia Zone, le club suivrait donc bien de près Igor Paixão de Feyenoord et Noa Lang du PSV pour renforcer ce couloir gauche devenu prioritaire dans le mercato olympien.

Deux profils prolifiques…

À seulement 24 ans, Noa Lang a souvent été cité parmi les ailiers les plus talentueux de sa génération malgré quelques irrégularités. Avec 14 buts, 12 passes décisives et un titre de champion des Pays-Bas sous les couleurs du PSV cette saison, l’international néerlandais a ainsi prouvé qu’il pouvait se montrer décisif sur une saison entière. De son côté, Igor Paixão a lui confirmé tout son potentiel à Feyenoord cette saison. Véritable dynamiteur du couloir gauche, le Brésilien de 24 ans affiche un bilan impressionnant de 18 buts et 14 passes décisives toutes compétitions confondues cette saison. Deux profils complémentaires qui correspondent donc parfaitement à l’exigence de Roberto De Zerbi : des joueurs explosifs, capables de casser des lignes et de peser dans les 30 derniers mètres.

🚨INFO MZ En plus de Igor Paixão (Feyenoord), l’OM a également ciblé Noa Lang (PSV) pour le poste d’ailier gauche. pic.twitter.com/CPXxNVB8j8 — Massilia Zone (@MassiliaZone) June 1, 2025

Dans un mercato qui s’annonce particulièrement agité pour l’Olympique de Marseille, le recrutement d’un ailier gauche devrait figurer parmi les priorités du trio Longoria, Benatia, De Zerbi. Les pistes menant à Noa Lang et Igor Paixão en sont ainsi la preuve.

Affaire à suivre…

a lire aussi : OM : Quand Benatia recadre un “pseudo supporter” sur X !

Mercato OM : une nouvelle piste inattendue en attaquant !

Alors que les rumeurs autour de plusieurs départs agitent l’OM, les dirigeants marseillais continuent d’explorer de nouvelles pistes pour renforcer l’effectif. Désireux de se renforcer à tous les postes, le club phocéen multiplie les contacts et s’intéresserait de près à Matthis Albine, l’attaquant du FC Nantes.

Le mercato olympien prend un tournant ces derniers jours, entre incertitudes sur certains cadres et avancées sur des dossiers prioritaires. La piste menant à Roberto De Zerbi semble s’éloigner, ce qui rassure de nombreux supporters. En parallèle, l’OM reste actif sur le marché et travaille à la construction d’un effectif compétitif pour la saison prochaine.

Si plusieurs renforts défensifs ont déjà été évoqués – à l’image de Medina ou Bakker – c’est cette fois en attaque qu’un nouveau nom apparaît. Selon Foot Mercato, Marseille aurait pris des renseignements sur Matthis Albine, jeune buteur du FC Nantes, actuellement convoqué avec l’équipe de France Espoirs pour l’Euro à venir. Le joueur, déjà sollicité par plusieurs clubs, pourrait quitter les Canaris cet été.

A lire aussi : Mercato OM : FIN des spéculations autour de De Zerbi ?

Albine en doublure de Gouiri ?

L’OM n’est pas seul sur le dossier. Le Paris FC, Lens, Strasbourg, et surtout Lille suivraient également de près le profil du joueur. Grâce à une saison prometteuse, Albine a su attirer les regards. Polyvalent, il peut évoluer en pointe comme sur les ailes, et affiche une belle efficacité devant le but : neuf réalisations et deux passes décisives cette saison.

Formé au Stade Rennais et transféré à Nantes pour 10 millions d’euros l’été dernier, le joueur de 22 ans voit aujourd’hui sa valeur grimper. Le FC Nantes ne serait pas disposé à négocier en dessous de 15 millions d’euros – un montant qui pourrait encore augmenter si Albine brille durant l’Euro Espoirs, qui débute le 11 juin.