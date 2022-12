Bon plan mercato OM : Attiatallah Yahya, un latéral pour doubler Tavares !

En cette période de Coupe du Monde, c’est le retour des bons plans mercato. Après Après Bilal El Khannouss, Nino, Alexis Vega, ou encore Máximo Perrone, Ayrton Lucas. On vous présente Attiatallah Yahya.

Attention, il s’agit de « Bon Plan Mercato » proposé par la rédaction de Football Club de Marseille. À ce jour, il ne s’agit pas d’une piste actuelle de l’OM pour le prochain mercato.

Même avec un recrutement relativement efficace cet été, les imprévus ont totalement rebattus les cartes dans l’effectif marseillais. Pablo Longoria a d’ores et déjà annoncé sa volonté d’être actif sur le mercato hivernal. Dans cette optique, Attiatallah Yahya semble être une bonne option le couloir gauche…

FOCUS SUR Attiatallah Yahya

Club actuel Wydad Casablanca Poste Latéral gauche Taille 1m76 Age 27 ans Valeur estimée par Transfermarkt 1.5M€

Qui est-il ?

Attiatallah Yahya est un latéral gauche marocain de 25 ans. Ce gaucher évolue au Wydad Casablanca…

Attiatallah Yahya, une option abordable

Notre confrère Hakim Zhouri (@Z_hakos) nous a proposé ce premier bon plan mercato. Journaliste pour le média Les Lions de l’Atlas, il nous donne des détails sur le joueur et pourquoi c’est une bonne idée pour l’OM :

« Attiatallah Yahya est un arrière gauche du Wydad de Casablanca avec qui il a remporté plusieurs championnats et la ligue des Champions africaine entre autre. Âgé de 27 ans c’est une valeur sur du championnat Marocain et une référence à son poste en Afrique. Petit gabarit (1,76) qui sait évoluer dans une défense à plat ou à 5 en tant que piston, rapide et physique il apporte beaucoup sur son couloir offensivement et un repli défensif de bonne qualité. Une escapade d’une saison en Grèce où il a peu joué il a préféré rentrer au pays pour jouer les premier rôle avec le Wydad. C’est un joueur qui apporte offensivement avec des passes décisives. Il a été appelé en sélection pour cette coupe du monde avec les Lions de l’Atlas où il a pu jouer plus d’une demi heure face à la Croatie où il a su neutraliser Pasalic et Modric. Un joueur qui ne coûte pas cher 1,5M€ et qui pourrait palier les absences de Nuno Tavares voir le concurrencer. » Hakim Zhouri – source : FCMarseille (05/12/2022)

