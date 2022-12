Bon plan mercato OM : Ayrton Lucas, un latéral brésilien solide pour concurrencer Tavares !

En cette période de Coupe du Monde, c’est le retour des bons plans mercato. Après Après Bilal El Khannouss, Nino, Alexis Vega, ou encore Máximo Perrone, on vous présente Ayrton Lucas.

Attention, il s’agit de « Bon Plan Mercato » proposé par la rédaction de Football Club de Marseille. À ce jour, il ne s’agit pas d’une piste actuelle de l’OM pour le prochain mercato.

A LIRE : « L’OM me manque ! »

Même avec un recrutement relativement efficace cet été, les imprévus ont totalement rebattus les cartes dans l’effectif marseillais. Pablo Longoria a d’ores et déjà annoncé sa volonté d’être actif sur le mercato hivernal. Dans cette optique, Ayrton Lucas semble être une bonne option le couloir gauche…

FOCUS SUR Ayrton Lucas

Club actuel Flamengo Poste Latéral gauche Taille 1m80 Age 25 ans Valeur estimée par Transfermarkt 6 M€

Qui est-il ?

Ayrton Lucas est un latéral gauche brésilien de 25 ans. Ce gaucher évolue au Flamengo au Brésil…

Ayrton Lucas, un départ cet hiver le montant demandé est de 8 à 9M€

Notre confrère Dominique Baillif (@BaillifD) nous a proposé ce bon plan mercato en défense. Journaliste pour RTL foot et spécialiste du foot brésilien, il nous donne des détails sur le joueur et pourquoi c’est une bonne idée pour l’OM :

« Ayrton Lucas était encore à Fluminense il y a encore deux saisons, il avait été transféré l’année dernière du côté du Spartak Moscou, on en parlé beaucoup aussi du côté de Nice. Il avait coûté 7M€n mais suite aux événements en Ukraine, il a été prêté au Flamengo jusqu’en décembre. Il était en concurrence avec Felipe Luis, ce n’était pas évident au départ mais il a profité de temps de jeu grâce aux nombreuses compétitions disputées par le club mais aussi de la blessure de son concurrent. Il a su montrer que c’était un joueur de qualité à ce poste de latéral gauche. Il a prouvé qu’il pouvait être un titulaire dans un club comme Flamengo. Il a cette capacité à se projeter vers l’avant, il fait les efforts offensifs et défensifs. Il multiplie les courses, il a le coffre nécessaire pour ce poste de piston comme l’aime Igor Tudor à l’OM. Derrière Tavares il n’y a personne, donc il a une place à se faire. Par contre, son prêt se termine et même si Flamengo veut le garder, le Spartak a déjà fait savoir qu’il ne voulait pas d’un nouveau prêt, du coup pour un départ cet hiver le montant demandé est de 8 à 9M€. Un montant trop élevé pour Flamengo. Ayrton a montré que c’est un joueur sûr sur lequel tu peux t’appuyer, avec de belles qualités techniques… » Dominique Baillif – source : FCMarseille (02/12/2022)

A LIRE AUSSI : Mercato OM: Coup de tonnerre à la Juventus ! L’avenir de Milik remis en question ?