Bon plan mercato OM : Diego Palacios, piston gauche équatorien tonique et explosif !

En cette période de Coupe du Monde, c’est le retour des bons plans mercato. Après Après Bilal El Khannouss, Nino, Alexis Vega, ou encore Máximo Perrone, Ayrton Lucas et Attiatallah Yahya… On vous propose ce mardi le jeune latéral Diego Palacios.

Attention, il s’agit de « Bon Plan Mercato » proposé par la rédaction de Football Club de Marseille. À ce jour, il ne s’agit pas d’une piste actuelle de l’OM pour le prochain mercato.

Même avec un recrutement relativement efficace cet été, les imprévus ont totalement rebattus les cartes dans l’effectif marseillais. Pablo Longoria a d’ores et déjà annoncé sa volonté d’être actif sur le mercato hivernal. Dans cette optique, Diego Palacios semble être une bonne option le couloir gauche…

FOCUS SUR Diego Palacios

Club actuel LAFC Poste Latéral gauche Taille 1m69 Age 23 ans Valeur estimée par Transfermarkt 4M€

Qui est-il ?

Diego Palacios est un latéral gauche équatorien de 23 ans. Ce gaucher évolue dans le club de Los Angeles FC en MLS.

Diego Palacios, peut être un bon pari pour ce mercato d’hiver

Notre confrère Pierre Gerbeaud (@PierreGerbeaud), qui travaille pour Lucarne Opposée depuis la Colombie, nous a proposé ce bon plan mercato :

« Diego Palacios est un latéral gauche équatorien très tonique. Il était avec la sélection lors de la Coupe du Monde au Qatar, il sort d’une grosse saison avec les LAFC en MLS. Il a beaucoup de coffre, il enchaine les aller-retours. Il est très tonique, explosif, je le trouve vraiment bon et il s’est imposé comme un titulaire indiscutable avec son club. Ca peut être une bonne pioche, même s’il n’est pas titulaire en sélection car c’est Pervis Estupiñán de Brighton qui a le poste avec l’Equateur. Vu qu’il n’a pas joué pendant cette Coupe du Monde, sa cote n’a pas explosée. Même s’il est jeune il a quand même fait le mondial U20, il n’a pas le profil d’un taulier mais au moins il goûte au niveau international. Il ne va pas feinter et rentrer sur son pied droit pour frapper comme Tavares, c’est un pur gaucher. Par contre il a une belle qualité de centre, il peut déposer des ballons dans la surface, il fait moins de chichis que Tavares, il est instinctif, il ne se pose pas de questions, il joue plus simple. Il peut dédoubler, il peut s’intégrer dans le schéma de Tudor car c’est un vrai piston. Palacios peut être un bon pari pour ce mercato d’hiver. » Pierre Gerbeaud – source : FCMarseille (06/12/2022)

