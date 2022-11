Bon plan mercato OM : Khellven, « un joueur brésilien rapide avec un très bon pied droit »

Rendez-vous récurrent sur FCMarseille, on vous propose quelques bons plans mercato. Coupe du monde au Qatar oblige, nous allons vous proposer des joueurs susceptibles d’apporter un plus à cet effectif. Après Bilal El Khannouss, Nino, Alexis Vega, Máximo Perrone, Anass Zaroury, et Kevin Álvarez… on vous propose Khellven.

Attention, il s’agit de « Bon Plan Mercato » proposé par la rédaction de Football Club de Marseille. À ce jour, il ne s’agit pas d’une piste actuelle de l’OM pour le prochain mercato.

Pablo Longoria a réalisé un bon mercato estival dans l’ensemble, mais il y a encore des manques dans cet effectif. Même si le président de l’OM a précisé que l’élimination en Coupe d’Europe aurait plus vocation a raccourcir l’effectif, la blessure d’Harit et le possible départ de Gerson devrait amener l’OM à recruter lors du mercato hivernal.

FOCUS SUR Khellven Club actuel Club Athletico Paranaense Poste Latéral droit Taille 1m76 Age 21 ans Valeur estimée par Transfermarkt 6 M€

Qui est-il ?

Khellven est un jeune latéral droit brésilien de 21 ans. Ce droitier pourrait venir compenser un futur départ de Kaboré.

Khellven accessible financièrement ?

Notre confrère Dominique Baillif (@BaillifD) nous a proposé ce bon plan mercato en défense. Journaliste pour RTL foot et spécialiste du foot brésilien, il nous donne des détails sur le joueur et pourquoi c’est une bonne idée pour l’OM :

« Khellven c’est le latéral droit de l’Athletico Paranaense, qui a joué une finale de Copa Libertadores cette année. C’est une jeune joueur, il y a deux joueurs au poste de latéral droit à l’OM avec Clauss et Kaboré, mais dans un profil de doublure il a un profil très intéressant. C’est sa première saison dans la peau d’un titulaire, la saison dernier il faisait partie de la rotation. Il s’est montré performant notamment en Cop Libertadorès, il a prouvé qu’il pouvait répondre mentalement à cette exigence là. C’est un joueur rapide avec un très bon pied droit compris dans le jeu long, c’est un joueur précis. Il peut être une arme intéressante dans un rôle de piston pour déborder et centrer. Il est dans un bon club formateur qui ne met pas des sommes d’achats astronomiques, cela peut être un profil abordable pour l’OM. C’est un joueur à suivre peut être pour l’été prochain si ce n’est pas possible cet hiver, il a un gros coffre il est parfait dans un rôle de piston. » Dominique Baillif – source : FCMarseille (24/11/2022)