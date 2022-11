Bon plan mercato OM : Luis Chávez, un milieu mexicain qui met du rythme !

Rendez-vous récurrent sur FCMarseille, on vous propose quelques bons plans mercato. Coupe du monde au Qatar oblige, nous allons vous proposer des joueurs susceptibles d’apporter un plus à cet effectif. Après Bilal El Khannouss, Nino et Alexis Vega, Máximo Perrone et Sofyan Amrabat… on vous propose Luis Chávez.

Attention, il s’agit de « Bon Plan Mercato » proposé par la rédaction de Football Club de Marseille. À ce jour, il ne s’agit pas d’une piste actuelle de l’OM pour le prochain mercato.

A lire : Mercato OM : Longoria confirme une priorité, à un poste précis !

Pablo Longoria a réalisé un bon mercato estival dans l’ensemble, mais il y a encore des manques dans cet effectif. Même si le président de l’OM a précisé que l’élimination en Coupe d’Europe aurait plus vocation a raccourcir l’effectif, la possible suspension de Pape Gueye pourrait inciter le staff à chercher un milieu défensif de plus.

FOCUS SUR Luis Chávez Club actuel Pachuca Poste Milieu défensif Taille 1m78 Age 26 ans Valeur estimée par Transfermarkt 6.5 M€

Qui est-il ?

Luis Chávez est un milieu de terrain défensif de 26 ans. Ce gaucher joue dans le championnat mexicain à Pachuca.

Luis Chávez, considéré comme le meilleur milieu du dernier tournoi

Notre confrère Diego Calmard (@diegoclalmard), auteur de la biographie sur Gignac : El Bómboro, nous a proposé ce bon plan mercato :

« Je vous propose Luis Chávez, c’est un joueur de 26 ans qui joue à Pachuca. Ce milieu relayeur a une grosse cote au Mexique, il est d’ailleurs international. Il est considéré comme le meilleur milieu du dernier tournoi. Il est titulaire au Qatar. Chavez dispose d’une belle qualité de passe, mais aussi d’une bonne lecture de jeu. Un élément qui met du rythme dans les rencontres… » Diego Calmard – source : FCMarseille (29/11/2022)