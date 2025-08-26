Ceballos + Rabiot ? Zhegrova relancé et le plan B Florentino Luis… les 3 infos mercato OM du jour

Voici les 3 informations qu’il ne fallait pas manquer ce mardi 26 aout dans l’actualité de l’Olympique de Marseille et du mercato de l’OM.

L’OM prêt à faire Ceballos + Rabiot ?

L’Olympique de Marseille est actuellement engagé dans des négociations avancées avec le Real Madrid pour l’arrivée de Dani Ceballos, selon les informations rapportées par Fabrizio Romano, spécialiste renommé du mercato. Les discussions portent sur un prêt avec option d’achat, formule privilégiée par les Marseillais, un loan to buy qui pourrait très rapidement devenir obligatoire.

Les détails financiers commencent à émerger. Plusieurs sources évoquent une option d’achat comprise entre 12 M€ et 15 M€, envisageable dès l’an prochain, voire obligatoirement. D’autres précisent que le Real Madrid ne souhaite pas céder le milieu espagnol pour moins de 15 M€, ce qui fixerait le plancher minimal.

Accord verbal avec Ceballos, le Real attend 15M€ ?

Selon Foot Mercato, un accord verbal existerait déjà entre Ceballos et l’OM, l’Espagnol se montrant enthousiaste à l’idée de rejoindre le club phocéen. De son côté, le joueur aurait donné son feu vert, tandis que les deux clubs finalisent les derniers détails. Ce prêt serait évalué avec une option d’achat, susceptible d’être rendue obligatoire selon les modalités convenues.

Fabrizio Romano précise ce mardi : “Dani Ceballos, enthousiaste à l’idée de rejoindre l’Olympique de Marseille alors que les clubs sont en pourparlers directs. Le prêt avec clause d’obligation d’achat est la formule discutée, frais sous 15M€. L’OM veut Ceballos quoi qu’il arrive avec Rabiot.”

🚨⚪️🔵 Dani Ceballos, keen on Olympique Marseille move as clubs are in direct talks. Loan with obligation to buy clause is the formula discussed, fee under €15m. OM want Ceballos regardless of what happens with Rabiot. pic.twitter.com/V2tF2gLx3c — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 26, 2025

Cette opération s’inscrit dans un contexte courant de mercato estival. Les discussions interviennent avant la fermeture de la période des transferts le 1ᵉʳ septembre. L’OM, en quête de renforts au milieu de terrain, semble déterminé à boucler ce dossier, considéré comme prioritaire — “l’OM veut Ceballos quoi qu’il arrive avec Rabiot”, selon l’Equipe.

Le choix d’un prêt assorti d’option d’achat (voire obligatoire) offre une flexibilité financière à l’Olympique de Marseille. Cette formule permet d’échelonner l’investissement tout en sécurisant l’avenir du joueur. La clipse progressive vers un transfert définitif — une fois la clause exercée — est une stratégie répandue dans les transferts récents.

ça avance pour Zhegrova

L’Olympique de Marseille poursuit activement son travail sur le dossier Edon Zhegrova. Selon les informations de Luca Bendoni, le club phocéen est en discussions avancées avec le LOSC Lille pour le recrutement de l’ailier kosovar. Les échanges se poursuivent et l’international aimerait lui-même rejoindre l’OM.

Sous contrat jusqu’en juin 2026, Zhegrova n’a cependant plus qu’une année ferme à son bail lillois, en raison d’une clause qui pourrait faciliter son départ à l’été 2026. Une situation contractuelle qui met le LOSC dans une position délicate et pourrait peser sur les négociations.

Du côté marseillais, le besoin est réel. Après le départ de Jonathan Rowe vers Bologne, l’effectif de Roberto De Zerbi s’est affaibli sur les ailes. La recherche d’un profil offensif capable d’apporter percussion et créativité est désormais une priorité. Zhegrova, 25 ans, a démontré ces dernières saisons sa capacité à faire des différences en un contre un et à créer des occasions dans le championnat de France.

⚪️🔵 Olympique Marseille keep working on a potential deal for Edon Zhegrova from LOSC Lille. Talks still on, Zhegrova would love to join OM. Juventus are not advancing on a move for him at the current stage of things. #TeamOM #OM pic.twitter.com/DzW3MnopHc — Luca Bendoni (@LucaBendoni) August 25, 2025

La concurrence existe, mais elle semble se réduire. Un temps intéressée, la Juventus Turin ne progresse pas dans le dossier et ne constitue pas, à ce stade, une menace sérieuse pour l’OM. Le joueur, de son côté, a exprimé une préférence claire : il aimerait découvrir le Vélodrome et rejoindre un projet où il aurait un rôle majeur. Cette volonté pourrait accélérer les discussions entre les dirigeants marseillais et lillois.

L’OM doit désormais trouver un terrain d’entente avec le LOSC, qui ne souhaite pas brader un joueur encore important dans son effectif. Mais la donne contractuelle et le souhait affirmé de l’ailier kosovar pourraient ouvrir la voie à une solution.

Ceballos trop cher ? Florentino Luis, le plan B ?

L’Olympique de Marseille poursuit activement ses recherches pour renforcer son milieu de terrain, un secteur jugé prioritaire par Roberto De Zerbi. Selon les informations de Fabrizio Romano, le club phocéen a récemment pris contact avec Benfica pour tenter d’obtenir le prêt de Florentino Luis (26 ans).

Milieu défensif formé au Benfica Lisbonne, Florentino Luis s’est imposé ces dernières saisons comme un joueur solide, capable de récupérer de nombreux ballons et d’apporter un équilibre précieux à l’entrejeu. Conscient de ce besoin dans son effectif, l’OM a proposé une formule de prêt avec obligation d’achat au club portugais. Les discussions sont ouvertes, mais aucun accord définitif n’a encore été trouvé.

Dani Ceballos, une piste freinée par le Real

En parallèle, Pablo Longoria et Mehdi Benatia avaient également ciblé Dani Ceballos, actuellement au Real Madrid. Le milieu espagnol de 28 ans reste sur une saison compliquée avec peu de temps de jeu, mais son profil séduit du côté de la Commanderie. Problème : le Real réclame environ 15 millions d’euros pour libérer son joueur, une somme jugée trop importante par les dirigeants marseillais.

Si Roberto De Zerbi a ouvert la porte a un retour d’Adrien Rabiot auprès de sa direction son souhait est de densifier le milieu de terrain afin de donner plus de variété à son système de jeu. Le technicien italien veut un joueur capable de casser les lignes, mais aussi de protéger la défense, un rôle dans lequel Florentino Luis pourrait s’inscrire parfaitement.

Si le dossier Ceballos paraît complexe pour le moment, celui de Florentino pourrait rapidement prendre de l’ampleur dans les prochains jours. L’OM, ambitieux sur ce mercato, veut frapper fort pour offrir à De Zerbi un effectif taillé pour ses ambitions.

🚨⚪️🔵 selon @FabrizioRomano

L’OM a approché Benfica pour Florentino Luis dans le cadre d’un prêt avec obligation d’achat. Aucun accord jusqu’à présent avec le Real Madrid pour Dani Ceballos car la demande autour de € 15 millions est considérée comme trop élevée. #OM #TeamOM pic.twitter.com/o9n1Zah6mT — Football Club de Marseille (@FCMarseille) August 26, 2025

