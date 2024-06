Conceiçao parle de trahison et sort du silence ! Contrat de 3 ans pour le coach? L’Atletico fonce sur un autre dossier que Balerdi? Les 3 infos OM de ce mardi !

Comme chaque soir, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce mardi : Conceiçao parle de trahison et sort du silence ! Contrat de 4 ans pour le coach? L’Atletico fonce sur un autre dossier que Balerdi?

Mercato OM : Finalement un contrat de 3 ans pour Conceição ?

Cela semble s’accélérer autour de l’arrivée possible de Sérgio Conceição à l’OM suite à la résiliation son contrat avec le FC Porto. Selon le journaliste Nicolò Schira, des pourparlers en cours avec un contrat long proposé !

Selon le journaliste italien Nicolò Schira, « pourparlers en cours pour Sergio Conceicao à l’Olympique de Marseille comme nouvel entraîneur. Proposition d’un contrat jusqu’en 2027. »

Après l’officialisation de son départ de Porto, Gianluca Di Marzio a confirmé que Sérgio Conceição se rapproche de l’OM. « Sergio Conceição ne sera plus l’entraîneur de Porto. C’est la décision prise par le club, qui a annoncé sa séparation de l’entraîneur portugais avec un communiqué sur son site officiel. Sérgio Conceição est désormais proche de l’OM ».

Le club portugais vient de confirmer via un communiqué la résiliation de contrât de Sérgio Conceição en donnant quelques précisions. Le technicien a décidé de rompre son contrat sans percevoir d’indemnités de départ. Il sera toutefois lié au FC Porto jusqu’au 30 juin 2024.

Mercato OM : l’Atlético de Madrid opte pour une piste de Benatia plutôt que Balerdi ?

Auteur d’une saison stratosphérique, Leonardo Balerdi a été l’une des rares satisfactions de la cité phocéenne. Déjà convoité par des gros clubs au mercato de janvier, comme l’Atletico de Madrid, le jeune défenseur argentin pourrait partir en cas de grosse offre. Cependant, les colchoneros aurait jeté leur dévolu sur un autre défenseur, également passé par la Ligue 1.

Alors que la tendance à un départ n’a jamais été aussi proche pour Leonardo Balerdi, l’OM pourrait espérer garder son meilleur défenseur pour la saison prochaine. Déjà intéressé par le jeune argentin au mercato d’hiver, l’Atlético de Madrid, pressenti pour s’attirer ses services, pourrait finalement passer leur tour et recruter un ancien défenseur rennais : Nayef Aguerd.

Balerdi trop cher ?

En effet, selon Hakim Zhouri, journaliste pour les Lions de l’Atlas, le club de la capitale espagnole a placé parmi ses priorités le défenseur de West Ham United. Il précise également que « l’Atletico souhaite conclure un accord pour un prix autour de 23 millions d’euros ». Un prix plus atteignable que celui réclamé par l’OM qui ne souhaiterait pas laisser partir son joyau en dessous de 35 millions d’euros.

L’OM également dans la course !

Les olympiens seraient aussi attentifs à la situation du défenseur marocain, selon le média les Lions de l’Atlas. Arrivé il y a quelques mois, l’ancien international Medhi Benatia, ex coéquipier du joueur londonien, apprécierait également son profil. Une opération qui semble cependant compliquée à réaliser en raison de son prix, le joueur étant estimé à 35 millions d’euros sur Transfermarkt.

Il semble que l’Atletico Madrid place Nayef Aguerd parmi ses priorités pour le prochain Mercato qui ouvre dans quelques jours.

En effet, selon le journaliste pour le média Revelo, Matteo Moretto, « l’Atlético fait pression pour le recrutement de Robin Le Normand. Le club veut s’offrir le joueur de l’équipe nationale espagnole, qui accueillerait favorablement son transfert. » Le défenseur franco-espagnol de 27 ans avait rejoint la Real Sociedad en 2016 en provenance de Brest. Le défenseur central dispose d’un contrat jusqu’en 2026, le site Transfermarkt estime le montant d’un hypothétique transfert à 40M€. La piste menant au défenseur de l’OM Léo Balerdi est-elle donc devenu secondaire ?

L’Atlético vise Le Normand ?

Cette saison, les supporters ont eu la surprise de voir Leonardo Balerdi se métamorphoser. Le défenseur argentin a pris une toute nouvelle ampleur et est devenu l’un des cadres de l’équipe marseillaise. A l’OM, on réfléchit forcément à son avenir et on n’envisage pas de le faire partir cet été.

L’OM gardera Balerdi à moins d’une énorme offre

D’après La Provence, la direction aimerait bien le conserver et le joueur n’est pas contre le fait de rempiler pour une cinquième saison, malgré le fait que les Marseillais ne soient pas qualifiés pour une compétition européenne. Le quotidien local nous informe qu’une condition doit cependant être remplie.

En effet, l’Argentin ne devra pas faire l’objet d’une offre impossible à refuser pour l’OM. En cas d’énorme chèque sur la table de Pablo Longoria, les dirigeants marseillais n’auront pas d’autres choix que de le laisser filer vers un nouveau club. Pour rappel, ces derniers mois, le nom de l’Atletico Madrid revenait avec insistance.

Mercato OM : Conceição sort du silence, parle de trahison et officialise son départ !

Annoncé comme la priorité numéro 1 de l’Olympique de Marseille pour le poste d’entraineur Sergio Conceição a officialisé son départ du FC Porto à travers un communiqué.

Le coach Portugais Sergio Conceição est sortie du silence. Via un communiqué ce dernier a officialisé son départ du FC Porto :

« Aujourd’hui, j’ai annoncé la résiliation du contrat signé avec le FC Porto le 25 avril de cette année, dans les conditions toujours annoncées.

Une période de 7 ans et 11 titres, de grandes réalisations sportives dans la vie de notre club. Les événements récents, à savoir l’abus de confiance envers un membre de mon équipe technique, l’interférence dans son intégrité et sa cohésion à mon insu, me laissent épuisé et désillusionné. J’ai toujours été guidé par la franchise et la loyauté.

Je vais bientôt rendre public et dire la vérité sur les faits, y compris les points suivants :

– Le renouvellement du 25 avril, dans lequel j’ai tenu à inclure la clause qui permet désormais de quitter le FC Porto, sans aucun frais pour le club. C’est l’engagement que j’ai pris avec le président Jorge Nuno Pinto da Costa, mais surtout avec les membres du FC Porto ;

– Le renouvellement avec l’équipe technique restante, qui a déjà été commenté par eux et qui a suivi les timings communs de ces processus ;

– Le retard dans ce processus, qui s’est heurté à une réticence à mettre en pratique, qui a maintenu pendant des années le club à l’hégémonie du football portugais, un discours d’intégrité et de transparence légitimé par les membres ;

C’est toujours la fidélité à ce club qui m’a retenu ici. C’est aussi grâce à cette même loyauté envers les personnes qui m’accompagnent ici depuis plus de 30 ans et envers les membres du FC Porto, que je fais ce pas aujourd’hui. Ce ne sera pas une violation des valeurs et une trahison des autres qui me feront remettre en question mes propres valeurs et ma parole. Comme je l’ai promis, je quitte le FC Porto avec la même dignité avec laquelle je suis entré. Ce n’est pas pour de l’argent que je suis venu ici, et ce n’est pas pour de l’argent avec lequel je veux repartir. Je repars avec le sentiment du devoir accompli. Il y a 17 titres que je laisse en contribution, depuis le championnat national junior en 1991/92 jusqu’à la dernière Coupe du Portugal. Je remercie chacun de nos fans pour le soutien que j’ai ressenti depuis l’âge de 16 ans, lorsque mon père m’a laissé à la porte de l’Estádio das Antas. Je remercie également mon équipe technique, tout le personnel de soutien d’Olival et Dragão. A tous les joueurs qui nous ont permis de célébrer autant de titres durant ces 7 années. Et surtout à ma famille, qui m’a aidé à porter le poids d’être l’entraîneur du FC Porto ces 7 dernières années. Pour toujours, l’un de vous. », a t-il ainsi expliqué.

Annoncé proche de signer à l’OM, Sergio Conceição ne donne toutefois pour l’instant aucun indice sur son avenir.

