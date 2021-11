Des preuves d’une vente OM ? Mercato : Une vente dans les tuyaux ? Mauvaise nouvelle pour les supporters ? Les 3 infos du jour…

OM : Incertitude pour les supporters marseillais… vers un huis clos ?

Mis en instruction depuis trois semaines, le dossier des incidents du match OM vs PSG doit donc être tranché aujourd’hui. La commission pourrait décidé de sanctionner l’OM d’un huis clos au Vélodrome.

En effet, selon l’Equipe, la « petite tendance semble se dégager pour ne pas retirer ce précieux point à l’OM ». L’OM ne devrait pas perdre un point au classement, mais pourrait se retrouver à jouer un match à huis clos. Le quotidien sportif précise qu’à « Paris, trois responsables olympiens (Laurent Colette, directeur général adjoint en charge des opérations, la juriste Angélique Pecout et Hervé Chalchitis, le référent supporters) seront présents pour défendre leur dossier. Ils pourraient parvenir à sauver le point menacé. Mais, si c’est le cas, ils n’échapperont pas pour autant à de sévères sanctions, avec vraisemblablement du huis clos pour le stade Orange-Vélodrome. »

« Notre lecture est que le point ne peut être révoqué que pour des faits similaires. Ceux du Classique sont évidemment condamnables, mais pas similaires. À Angers, il y a eu un envahissement de terrain, ce qui n’est pas le cas contre le PSG. Par ailleurs, avant la rencontre, Dimitri Payet et des dirigeants avaient appelé au calme et nous avions pris des mesures de prévention, avec notamment quatre filets mobiles. » OM – source : L’Equipe (17/11/2021)

Les quelques actes isolés de cet OM – PSG n’avait pas de quoi inquiéter le directeur de la communication Jacques Cardoze :

Il faut que le cas soit similaire– Cardoze

« Il faut rappeler que le point avec sursis a été infligé pour un envahissement de terrain à Angers, que nous condamnons. Il faut, pour que le point soit révoqué, que le cas soit similaire, a précisé le dirigeant sur RTL. A ma connaissance, hier soir (dimanche, ndlr), il n’y a pas eu d’envahissement de terrain donc pour moi il n’y a pas de débat. Certes, tout ne s’est pas très bien passé, mais on doit aussi se remettre dans un contexte. C’est la première fois depuis deux ans qu’on remplit un stade avec 65.000 personnes et peut-être même plus. On a fait des efforts, je pense qu’on est sur la bonne voie. Ceux qui sont des fauteurs de troubles, on porte plainte contre eux, il n’est pas question qu’il n’y ait pas de sanction. » Jacques Cardoze— Source: RTL (25/10/21)

Vente OM – Vezirian : « J’ai des preuves »

Les rumeurs d’une vente de l’Olympique de Marseille sont apparues ces dernières semaines suite au rachat de Newcastle par un fond Saoudien. Lors d’un live sur sa chaîne Twitch, le journaliste Thibaud Vezirian n’en démord pas, il affirme même avoir des preuves écrites de la vente club marseillais.

Il y a quelques jours, le président de l’Olympique de Marseille a de nouveau expliqué qu’il n’avait pas l’intention de vendre le club marseillais. Les rumeurs d’un rachat par un fond saoudiens ont en effet ressurgi après celui de Newcastle. Pour sa part, le journaliste Thibaud Vezirian continue d’affirmer que la vente du club sera officialisée prochainement. Il affirme même avoir des preuves écrites du rachat de l’OM par un fond d’investissement du moyen orient.

« J’ai les preuves, j’ai des virements, des contrats, mes sources ne m’ont pas menti, j’ai des confirmations toutes les semaines. Des sources de très très haut niveau, haut fonctionnaire, avocats. Je n’ai aucun souci de ce côté là. je n’ai pas de date à donner mais vous pouvez dormir tranquille… » Thibaud Vezirian – Source : Twitch

Tu as des preuves 🤣🤣 sérieusement. Un an bientôt et il se passe rien, donne des preuves bordel ou arrêt buffet. Laisse nous tranquille 🙏 #VenteOM pic.twitter.com/wxd9tlZCSQ — yaya13 (@yaya13120) November 16, 2021

Interrogé il y a quelques jours sur la chaine France24, Frank McCourt a pour sa part réaffirmé son intention de conserver l’Olympique de Marseille. Une vente n’est pas du tout à l’ordre du jour si l’on en croit ses propos :

« Si je vais rester propriétaire de l’OM alors qu’on a dit que les Saoudiens étaient intéressés par l’OM ? Je l’ai dit à de nombreuses reprises, je ne vais nulle part. J’aime l’OM, j’aime Marseille. Et l’équipe joue très bien. Maintenant, je crois qu’on a atteint notre vitesse de croisière, on construit un club qui peut vraiment gagner et c’est mon but. Ce sont des rumeurs qui sont diffusées par les réseaux sociaux. C’est de la pure désinformation qui se dissémine sur les réseaux sociaux sur le fait que le club est à vendre. Je l’ai dit 10, 12 fois : le club n’est pas à vendre. Je suis là, je suis propriétaire du club. Ces rumeurs, on leur permet de migrer à travers les réseaux sociaux, il n’y a pas de contrôle, de vérifications et c’est amplifié par les gens qui ne savent pas » Frank McCourt – Source : France 24

Mercato OM : Un joueur prêté définitivement vendu ?

Prêté cette saison du côté de Elche, Pipa Benedetto reviendra-t-il la saison prochaine du côté de Marseille ? A en croire les informations en provenance d’Espagne, l’attaquant argentin pourrait bien être définitivement transféré au club espagnol la saison prochaine.

Avec seulement 2 buts et 1 passe décisive en 12 matchs, Dario Benedetto ne réussit pas un début de saison tonitruant. Toutefois, les dirigeants de Elche, où il est prêté jusqu’en juin 2022 pensent déjà à conserver l’attaquant argentin de 31 ans. En effet, selon le quotidien espagnol AS, ces derniers seraient bien disposés à acheter définitivement Benedetto. L’option d’achat avoisinerait les 4 millions d’euros alors que l’Olympique de Marseille avait dû débourser pas moins de 14 millions d’euros à l’été 2019 pour le recruter..

Dario Benedetto monte en puissance à Elche et les dirigeants du club espagnol aimeraient le conserver à l’issue de la saison ! (as) pic.twitter.com/vOD1fR4dds — BeFoot (@_BeFoot) November 16, 2021

Les deux buts de Benedetto ont été importants — Monserrate Hernandez Marcos

Récemment, dans les colonnes du quotidien régional La Provence, le journaliste espagnol Monserrate Hernandez Marcos, qui officie à Onda Cero et As, évoquait les premiers pas réussis de Dario Benedetto sous le maillot du FC Elche.

« Il a largement le niveau pour y évoluer. Il partage avec Lucas Perez le poste de second avant-centre au côté de Lucas Boyé, qui est indiscutable. On le savait avant, mais Benedetto est un joueur de grande qualité, un attaquant opportuniste et engagé. Et ses deux buts ont été importants » Monserrate Hernandez Marcos – Source : La Provence (13/11/21)

L’ancien joueur de Boca Junior s’est notamment distingué lors d’un match face au Real Madrid en délivrant une passe décisive il y a une quinzaine de jours.

[#OM] 🇪🇸 Benedetto passeur décisif face au Real Madrid !! ▪︎Elche c’est incliné sur le score de 1️⃣-2️⃣ face au Real Madrid. À noter la passe décisif de 𝑷𝒊𝒑𝒂 𝑩𝒆𝒏𝒆𝒅𝒆𝒕𝒕𝒐 🇦🇷 pour Pere Milla qui a inscrit le seul but du côté d’Elche. #TeamOM — 𝙻𝚊 𝙼𝚒𝚗𝚞𝚝𝚎 𝙾𝙼 (@LaMinute_OM13) October 30, 2021

⚽️ ¡Descontó Elche y le pone suspenso en el final! Pere Milla anotó el 1-2 ante Real Madrid por #LaLigaEnDIRECTV. pic.twitter.com/e9U5CG2msH — DIRECTV Sports (@DIRECTVSports) October 30, 2021

Le chiffre : 17

Depuis son arrivée en 2019 à l’OM, Dario Benedetto a inscrit 17 buts sous le maillot du club marseillais en ayant disputé 71 rencontres toutes compétitions confondues. L’international argentin a également délivré 5 passes décisives sous le maillot blanc.