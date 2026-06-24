DNCG, une audition jugée insuffisante, 12 joueurs sur le marché et mercato concurrents… Voici les 3 infos OM de ce mercredi

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Retrouvez les 3 informations qu’il ne fallait pas manquer dans l’actualité de l’Olympique de Marseille ce mercredi 24 juin.

Info 1 : OM / DNCG : une audition jugée insuffisante…

L’Olympique de Marseille n’a pas obtenu le feu vert espéré lors de son passage devant la DNCG ce mardi. L’instance de contrôle financier du football français a décidé de prononcer un sursis à statuer, réclamant des éléments complémentaires au club phocéen avant de rendre sa décision définitive. Un avertissement qui place déjà les dirigeants marseillais sous pression à l’approche du mercato estival. Une audition qui a laissé la DNCG sur sa faim A lire : Mercato OM : du monde pour ce gros salaire ! Le rendez-vous était fixé à 9 h 30 au siège de la LFP. Selon les informations de L’Équipe, Stéphane Richard, futur président de l’OM, est arrivé seul devant la commission, tandis qu’Alban Juster, président intérimaire et ancien directeur financier du club, est intervenu en visioconférence. Cette représentation réduite a surpris les membres de la DNCG, habitués à recevoir des délégations plus étoffées lors de dossiers aussi sensibles. À l’issue de l’audition, l’instance n’a pas validé les projections financières présentées par le club et a annoncé un « sursis à statuer dans l’attente d’éléments complémentaires demandés au club ». La décision évite pour l’instant les sanctions qui étaient évoquées, comme un encadrement de la masse salariale ou une limitation des recrutements. Mais elle traduit clairement les interrogations de la DNCG sur la trajectoire financière de l’Olympique de Marseille. L’OM sous pression pour présenter des ventes Au cœur des échanges figure notamment la capacité du club à générer des revenus sur le marché des transferts. Selon L’Équipe, l’OM a présenté à la DNCG un plan reposant sur plusieurs ventes de joueurs dès cet été, puis sur de nouvelles opérations lors des prochains mercatos. Le propriétaire Frank McCourt demeure un élément de confiance pour l’instance. Son historique auprès du gendarme financier du football français aurait contribué à éviter une mesure plus sévère. Néanmoins, l’actionnaire américain souhaite désormais réduire sa contribution financière et attend des plus-values sur les transferts. Le chantier s’annonce conséquent pour Gregory Lorenzi, nouveau directeur sportif du club. L’effectif marseillais compte de nombreux joueurs de retour de prêt et plusieurs dossiers de départ sont déjà à l’étude. D’après L’Équipe, une douzaine de sorties potentielles sont travaillées afin d’alléger la masse salariale et d’améliorer l’équilibre financier. Par ailleurs, Pierre-Emerick Aubameyang et Geoffrey Kondogbia figurent parmi les joueurs à fort salaire concernés par les réflexions estivales. Toutefois, Frank McCourt ne souhaiterait pas financer de résiliations de contrat et privilégierait des transferts assortis d’indemnités, même modestes. L’OM devra désormais revenir rapidement devant la DNCG avec un dossier renforcé et des garanties financières supplémentaires. Une étape devenue cruciale alors que le club prépare son mercato et sa prochaine saison.

Info 2 : Mercato OM : 12 joueurs sur le marché… pas de résiliations !

L’Olympique de Marseille n’a toujours pas réalisé la moindre vente alors qu’il devrait trouver cinquante à soixante millions d’euros avant son audition devant la DNCG qui s’est déroulée hier. L’urgence comptable s’accentue et pousse l’OM a étudié toutes les offres possibles autour de son effectif.

Les rumeurs continuent de faire du bruit mais l’OM aimerait qu’elles deviennent concrètes. Alors que ses finances sont dans le rouge, le club phocéen est passé hier devant le gendarme financier du football français. Contraint de vendre pour cinquante à soixante millions d’euros pour répondre aux exigences de la DNCG et déjà sanctionné par l’UEFA (amende de 10 millions d’euros, exclusion avec sursis de coupe d’europe et restriction de sa liste d’inscription à la C3), l’OM attend encore son verdict à l’échelle nationale.

Le départ de Greenwood toujours attendu

La DNCG a fait patienter l’OM et exige des éléments complémentaires et de projections plus cohérents. Alors que l’OM n’a toujours pas vendu le moindre joueur, plusieurs d’entre seraient malgré tout convoité.

Mason Greenwood est annoncé en partance pour la Roma mais le club italien a ralentit le dossier depuis plusieurs semaines à cause de son besoin de vendre avant d’acheter et la nomination tardive de son nouveau directeur sportif. L’attaquant anglais aurait déjà un accord de principe avec la Louve et Gian Piero Gasperini, son entraîneur, en a fait la priorité du mercato estival romain. Reste maintenant à la Roma de proposer une offre qui conviendra à l’OM qui attend 50 millions d’euros plus 5 de bonus.

D’autres joueurs pistés mais pas d’offre concrète

D’autres cadres pourraient partir comme Hojbjerg qui serait en contact avec l’Atalanta Bergame comme le relayait La Provence ou encore Leonardo Balerdi qui devrait quitter le club après cinq saisons à l’OM. Le défenseur central argentin aurait déjà refusé une première offre venue du Bayer Leverkusen au printemps dernier. Une proposition de 25 millions d’euros avec des bonus qui auraient permis au club olympien de souffler un peu.

Revenu de prêt, Angel Gomes serait convoité par Hull City et Coventry. Hamed Junior Traoré aurait reçu une offre du Genoa qui pourrait l’intéresser.

L’OM étudie toutes les ventes possibles

Le journal L’Equipe indique qu’une cure d’austérité devrait arriver avec le nouveau président Stéphane Richard. Une douzaine de sorties seraient travaillées sur le marché même si elles n’auront pas toutes lieu. L’OM souhaite s’offrir le maximum de possibilités.

Selon le journal, même des joueurs comme Facundo Medina qui appartiendront officiellement à l’OM le 30 juin ne seraient pas retenus en cas de belle offre. Cela s’applique aussi au défenseur marocain Nayef Aguerd qui a une clause à 15 M€ cet été, assortie de conditions drastiques qui la rendent quasiment caduque, et les rumeurs commencent à bruisser autour de lui.

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McCourt veut récupérer des indemnités

Alors que l’Olympique de Marseille enchaîne les exercices déficitaires, Frank McCourt ne voudrait plus entendre parler de résiliations de contrat concernant les anciens et gros salaires comme Pierre-Emerick Aubameyang ou Geoffrey Kondogbia. Le propriétaire américain veut récupérer des indemnités, même petite.

Les chantiers s’annoncent très nombreux pour le nouveau directeur sportif Grégory Lorenzi qui peut compter sur l’appui de Medhi Benatia. L’ancien directeur du football de l’OM lui aurait mis son réseau à disposition en cette période difficile, sur demande du propriétaire, Frank McCourt. L’été s’annonce encore une fois chargé à Marseille.