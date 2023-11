Fin du feuilleton Benatia, bonne nouvelle pour Gueye et ça se confirme pour Clauss… Les 3 infos OM de ce lundi !

Comme chaque soir, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce lundi : Fin du feuilleton Benatia, bonne nouvelle pour Gueye et ça se confirme pour Clauss…

Ecarté des terrains depuis de longs Mois, Pape Gueye voit enfin le bout du tunnel. L’international sénégalais a en effet rejoué avec la réserve de l’OM ce samedi en match amical face à l’Olympique de Valence (défaite 2-1).

Suspendu quatre mois en raison de son transfert avorté à Watford à l’été 2020, le milieu olympien pourra revenir à la compétition le 10 décembre prochain lors déplacement à Lorient.

L’international sénégalais était titulaire dans un système en 4-1-4-1. Un retour vivement attendu dans les rangs marseillais, d’autant plus depuis la blessure du capitaine Valentin Rongier.

Buteur avec l’équipe de France cette semaine lors de la victoire face à Gibraltar, Jonathan Clauss a évoqué son avenir à l’Olympique de Marseille ce dimanche au micro de Téléfoot.

Le latéral droit de l’OM Jonathan Clauss était l’invité de Téléfoot à la suite de la victoire historique des Bleus ce samedi face à Gibraltar (14-0). L’international français s’est prêté au jeu du « Oui ou Non », avec Thomas Meckiche. Le journaliste en a profité pour demander au défenseur olympien s’il croyait encore à une qualification européenne cette saison. Question à laquelle Jonathan Clauss a répondu de manière positive.

Thomas Meckiche l’a ensuite interrogé sur son futur à Marseille : « Vous vous projetez sur du long terme à l’OM ? Vous pourriez rester de nombreuses années au club ? » Là aussi, le joueur de 32 ans n’a pas hésité en rétorquant un « oui » franc.

Un « oui » franc qui conforme les intentions du joueurs qui ont toujours été de s’inscrire dans la durée avec le club marseillais Des discussion pour une prolongation de contrat ont d’ailleurs été entamées depuis plusieurs mois. L’ancien lensois se serait donc vu offrir un nouveau bail avec une revalorisation salariale à la clé. Son contrat actuel s’étend jusqu’en 2025.

Comme annoncé en exclusivité par Football Club de Marseille, l’ancien défenseur central Medhi Benatia va devenir le prochain directeur sportif de l’Olympique de Marseille. Le club marseillais devrait annoncer son arrivée cette semaine.

Annoncé depuis plusieurs semaines, Medhi Benatia va enfin débarquer à Marseille. Le journaliste Fabrizio Romano vient de le confirmer : « Mehdi Benatia signe cette semaine comme nouveau directeur sportif de l’Olympique de Marseille. »

🔵⚪️ Mehdi Benatia signs in this week as new Olympique Marseille sporting director. https://t.co/1UTxxXbh9V

