Gallardo favori, Grosso, un départ annoncé, une offre pour un milieu… Les infos et rumeurs mercato OM de la semaine !

Comme chaque semaine en période de mercato, FCM vous propose les infos et rumeurs mercato de la semaine ! Ce dimanche au programme : Gallardo favori, Grosso, un départ annoncé, une offre pour un milieu…

Mercato OM: Gallardo, favori de Longoria ?

L’un des dossiers chauds pour devenir entraîneur de l’OM est celui menant à Marcelo Gallardo ! L’Argentin devrait débarquer en Europe dans les prochains jours !

On se rapproche du dénouement pour le coach de l’Olympique de Marseille ! Pablo Longoria avait confirmé avoir discuté avec plusieurs entraîneurs ces dernières semaines. Le nom de Marcelo Gallardo revient avec insistance tout comme Marcelino et récemment Christophe Galtier.

Pour l’Argentin, la tendance se concrétise ! D’après les informations de Foot Mercato, il serait le grand favori de Pablo Longoria qui garderait un oeil sur Fabio Grosso, ce dernier bien moins regardant sur le mercato. Le hic concernant l’Argentin, c’est qu’il viendrait avec beaucoup d’adjoints…

Sur le plateau de DFM ce lundi, Nicolas Filhol et Mourad Aerts ont passé en revue les différentes pistes pour remplacer Tudor sur le banc de l’Olympique de Marseille. Un nom revient avec insistance, Marcelo Gallardo. Pour Nicolas, le technicien argentin pourrait avoir du mal avec le fait de ne pas avoir la main sur le mercato :

« Longoria a plus besoin d’un entraineur à qui on peut dicter le mercato plutôt qu’un gars qui va faire des demandes claires, a expliqué Nicolas Filhol. Il a plus besoin d’un entraîneur qui définit des profils plutôt qu’un entraineur qui donne un peu des noms. On sait qu’il y a la rumeur Gallardo, qui a envie de de d’entraîner en Europe. Est-ce que Gallardo ça correspond vraiment, des échos que j’ai eu ça n’est pas forcément le cas. Au niveau du mercato il veut un peu plus construire donc ça paraît compliqué. »

D’après Mourad Aerts, l’ancien entraineur de River Plate pourrait s’adapter au fait de gérer un effectif qui change en profondeur régulièrement : « Gallardo c’est quelqu’un qui n’a pas un style de jeu défini complètement, il a beaucoup changé de style de jeu, rappelle l’auteur de OM Bielsa: Enquête sur une relation passionnelle. Ce qui fait qu’il serait peut-être Tudor compatible c’est que c’est quelqu’un qui a été habitué par la force des choses car En Argentine tu es obligé de perdre tes meilleurs joueurs tous les ans. »

Mercato OM : Après Bailly, un autre joueur fait ses adieux !

La fin de saison est arrivée avec forcément son lot de départ ! Certains sont déjà officiels avec Eric Bailly et Luis Suarez notamment. Les deux hommes ont déjà fait leurs adieux sur les réseaux sociaux !

Cette saison 2022/2023 est terminée ! L’Olympique de Marseille aura donc fini sur la 3e place, juste derrière le PSG et le RC Lens. Igor Tudor a annoncé son départ en conférence de presse et quelques joueurs connaissent déjà leur sort. C’est notamment le cas d’Eric Bailly qui l’avait officialisé sur ses réseaux sociaux même avant la dernière journée de championnat.

Luis Suarez fait ses adieux

L’Ivoirien n’est pas le seul à faire un bilan. Sur son compte Instagram, Luis Suarez a également posté un message de remerciement à l’Olympique de Marseille ! L’attaquant colombien débarqué à l’été dernier avait finalement rejoint Almeria en prêt avec option d’achat. Le club espagnol s’étant maintenu en Liga, il restera en Espagne la saison prochaine contre 8M€ !

« Fin d’une saison faite de hauts et de bas, de moments doux et d’autres moins, mais toujours en réalisant des objectifs et des rêves ! Merci à l’Olympique de Marseille et Almeria pour cette saison unique ; il est temps de se reposer et de se préparer pour ce qui vient », a posté le buteur sur son compte Instagram.

Cela n’a pas été facile pour Vitinha

#Longoria : « On pouvait avoir plus de performance de Vitinha sur les premiers mois. Mais c’est vrai aussi qu’il est un meilleur attaquant du championnat portugais et meilleur buteur de l’Europa League. » #ConfOM — Football Club de Marseille (@FCMarseille) June 5, 2023

Pablo Longoria a été interrogé sur le recrutement et l’avenir de Vitinha à l’OM. « Vitinha est arrivé un jeudi, Tudor l’a fait jouer le samedi ou le dimanche… Peut-être que c’était nécessaire… » Pour autant, le président reste confiant. « Je reste très confiant. Il a toutes les caractéristiques qu’on recherche chez un attaquant. Il a besoin d’une période d’adaptation. Il est arrivé un jeudi, il a joué le dimanche. Puis il est entré dans la rotation. Peut-être que c’était nécessaire. Un attaquant vit toujours de sa confiance. »

Mercato OM : Longoria aurait formulé une offre pour un milieu de terrain !

L’Olympique de Marseille doit se renforcer cet été. Malgré la non présence d’accord avec un coach, Pablo Longoria aurait déjà formulé une première offre pour un joueur !

Cet été, l’Olympique de Marseille doit d’abord officialiser l’arrivée d’un entraîneur avant de débuter son mercato. Pourtant, le journaliste italien Di Marzio explique ce mardi que la Lazio de Rome a bien reçu une offre pour le milieu de terrain Luis Alberto. L’Espagnol est pisté par les Marseillais depuis plusieurs semaines.

Cependant, le coach italien Maurizio Sarri souhaite conserver son joueur. Des discussions seraient même en cours pour une prolongation de contrat. A voir si l’offre de l’Olympique de Marseille le tente et pourrait le faire douter de son avenir en Serie A !

Les agents de Luis Alberto ont amené à la Lazio une offre d'un autre club, provenant probablement de l'OM. Mais Maurizio Sarri veut le garder, des négociations sont en cours pour le prolonger.

Une rotation de 40 à 50% de l’effectif, c’est ma vision — Longoria

#Longoria : « Sur les noms de joueurs, c’est prématuré. Nous n’avons pas encore notre entraîneur avec qui on partage la vision et la formation. Nous avons des prêts, des joueurs qui finissent leur contrat mais je considère qu’une rotation de 40% de l’effectif, c’est ma vision »… — Football Club de Marseille (@FCMarseille) June 5, 2023

En conférence de presse ce lundi pour faire le bilan de la saison, Pablo Longoria avait affirmé qu’il souhaitait une grosse rotation de l’effectif, comme chaque saison. Le président marseillais se voit encore changer une grosse partie de ses joueurs. « Une rotation de 40 à 50% de l’effectif, c’est ma vision, spécialement pour un club comme Marseille. Moi, je crois en ça dans la construction d’un effectif. C’est une tendance nécessaire dans le foot actuel. L’entraîneur a besoin d’un nouveau visage pour transmettre son énergie. Il est nécessaire d’avoir une grosse rotation de l’effectif. Je crois qu’il est nécessaire d’avoir ce renouvellement pour transmettre mieux son message. C’est une tendance nécessaire pour le football moderne »

OM Mercato: Une piste surprenante au milieu de terrain ?

L’Olympique de Marseille aurait coché le nom de l’Arménien Eduard Spertsyan pour le prochain mercato. Le joueur de 23 ans évolue à Krasnodar et est également pisté par l’AC Milan.

Cet été, l’Olympique de Marseille va devoir se renforcer à certains postes, surtout si des départs sont à prévoir. Celui de Mattéo Guendouzi serait quasiment acté en interne comme l’a affirmé à plusieurs reprises le journal L’Equipe.

L’OM veut récupérer Spertsyan

Le club pourrait donc recruter au poste de milieu offensif. D’après les informations de la VBET News, les Marseillais lorgneraient sur Eduard Spertsyan, un numéro 10 âgé de 23 ans qui joue au FC Krasnodar. L’AC Milan apprécierait également son profil.

A LIRE AUSSI : Mercato OM : « Pas une erreur de l’avoir laissé partir… À Marseille, il confirme qu’il est un grand joueur »

En 28 matchs dans le championnat russe, l’Arménien a marqué 10 buts et livré 12 passes décisives. Des statistiques vraiment intéressantes pour le numéro 10 pouvant également évoluer au poste d’ailier gauche. Sur le site transfermarkt, il est évalué à 9 millions d’euros.

J’aimerai prolonger avec l’OM

« Je suis content, je suis heureux. Le club croit en moi, c’est le plus important pour moi. Je suis vraiment content de la façon dont le club s’occupe de moi. Et quand on s’occupe de vous, vous n’avez plus qu’à faire vos preuves. Je ferais une erreur si je me relâchais. Avoir de la continuité dans le football, c’est le plus difficile. Je vois année après année. Par exemple, j’ai un contrat d’un an à Marseille et cela va aussi dépendre de comment je me sens physiquement. Est-ce que j’aimerais prolonger ? Oui, j’aimerais prolonger. J’aime être ici, mais dans le football il y a beaucoup de possibilités. Les choses peuvent changer d’un jour à l’autre. Si le Real Madrid arrive, qu’est-ce que je vais dire ? Ou même une autre équipe, on ne sait pas. Le football est comme ça. Mais si je dois le dire maintenant, oui je suis heureux et content avec eux. J’aime les supporters et on s’occupe bien de moi. » Alexis Sanchez – TVN Chile (23/03/2023)