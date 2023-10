Comme chaque soir, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce dimanche: Gattuso donne des nouvelles des blessés. « S’il y a bien une équipe qui méritait de gagner à Nice, c’était la nôtre ». « C’était le match le plus compliqué depuis le début de la saison » affirme ce niçois.

OM: Gattuso donne des nouvelles des blessés

Après la rencontre face à l’OGC Nice ce samedi soir, Gennaro Gattuso a donné des nouvelles des blessures de Clauss et Pau Lopez.

Hécatombe ce samedi soir à Nice : deux Olympiens sortent sur blessure avec Pau Lopez et Jonathan Clauss. Le latéral droit a tenu la fin de la première mi-temps et a été remplacé par Murillo pour la seconde. Le gardien espagnol a senti une gêne sur un dégagement et n’a pas pris de risque en demandant le changement pour l’entrée de Ruben Blanco.

En conférence de presse ce samedi soir, Gennaro Gattuso a donné des précisions sur les blessures de ses joueurs. « Clauss a senti une gêne à la cuisse droite. Pour Lopez, on évaluera demain, mais apparemment c’est musculaire », a expliqué le coach italien devant les journalistes. Affaire à suivre dans les prochains jours puisque les échéances arrivent vite. Les Marseillais recevront Athènes en Europa League dès jeudi.

« Il faudrait demander au 4e arbitre pourquoi le changement n’a pas eu lieu. Je me suis fâché »

« Il faudrait demander au 4e arbitre pourquoi le changement n’a pas eu lieu. Je me suis fâché. Le quatrième a dit non. Pour des protège tibias, c’est certainement la raison , a-t-il déploré au micro de Canal+. Oui, c’est dommage. Mais pour gagner des matches il faut marquer des buts. Globalement, c’était une bonne performance. La faute n’est pas à attribuer à Balerdi, mais c’est à nous tous. C’était un match intéressant mais il faut revoir des détails. On a eu le contrôle, on a eu des occasions et je suis content du jeu. On méritait mieux. On va travailler et on va récupérer. On a eu la bonne attitude, notamment à dix. Il faut continuer à essayer », a ajouté Gattuso.

OM: « S’il y a bien une équipe qui méritait de gagner à Nice, c’était la nôtre »

Au terme d’un match assez terne, l’Olympique de Marseille s’est incliné 1-0 sur la pelouse de Nice ce samedi lors de la 9e journée de Ligue 1. Maladroits dans le dernier geste, les Olympiens ont concédé leur troisième défaite en championnat. Un revers illogique selon Renan Lodi au vu de la physionomie du match.

Au terme d’un match assez terne, l’OM s’est incliné 1-0 à Nice lors de la 9e journée de Ligue 1. En infériorité numérique après l’expulsion de Leonardo Balerdi (78e), les hommes de Gennaro Gattuso ont concédé un troisième revers en championnat. En zone mixte, Renan Lodi a exprimé toute sa frustration après la défaite de son équipe, imméritée d’après lui.

« On a eu plusieurs occasions de mettre un but, alors qu’eux ont marqué sur leur unique situation »

« C’est clair que nous ne sommes pas du tout satisfaits du résultat. S’il y a bien une équipe qui méritait de gagner, c’était la nôtre. On a eu plusieurs occasions de mettre un but, alors qu’eux ont marqué sur leur unique situation, a-t-il constaté. On va continuer à travailler, on est sur le bon chemin. Je ne suis pas préoccupé parce qu’on a la chance de compter sur Gattuso qui nous communique sa force mentale, son envie de travailler avec sérieux. On a beaucoup travaillé la partie défensive pendant la trêve, après c’est sûr qu’on peut s’améliorer sur le plan offensif. On va bosser sur ce secteur pour être encore plus efficace face au but adverse« , a ajouté le latéral brésilien.

Nice- OM: « C’était le match le plus compliqué depuis le début de la saison » affirme ce niçois

Après le succès de son équipe face à l’Olympique de Marseille (1-0) ce samedi lors de la 9e journée de Ligue 1, le défenseur niçois Dante a livré sa réaction en zone mixte. Le Brésilien de 40 ans a admis que les Olympiens avaient posé des difficultés aux Aiglons.

Présent en zone mixte après la victoire de Nice face à l’OM (1-0) ce samedi lors de la 9e journée de Ligue 1, Dante a reconnu les difficultés de son équipe face aux Phocéens.

A LIRE AUSSI: OM: La grosse désillusion d’Ismaïla Sarr

« L’OM a eu des idées qui ont pu nous mettre en difficulté »

« C’était le match le plus compliqué depuis le début de la saison, au niveau de l’ajustement tactique. Un ou deux joueurs de l’OM jouaient la carotte. Quand on sortait, on devait faire attention car il y avait toujours quelqu’un derrière nous. L’OM a eu des idées qui ont pu nous mettre en difficulté », a-t-il constaté.

Une victoire qui permet à l’OGC Nice de s’emparer provisoirement de la tête du championnat. L’équipe dirigée par Francesco Farioli compte désormais 7 points d’avance sur le club phocéen. Une réaction marseillaise sera attendue le week-end prochain avec la réception de l’Olympique Lyonnais au Vélodrome.