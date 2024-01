Comme chaque soir, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce dimanche: gros retournement de situation dans le dossier Doig ? Énorme revirement de situation dans le dossier Truffert ? La nouvelle piste de Longoria pour le poste de latéral gauche.

Annoncé comme la deuxième recrue de l’Olympique de Marseille, Josh Doig pourrait finalement de pas signer dans le club phocéen. D’après les informations de Fabrizio Romano, la direction olympienne veut une réponse rapide de l’Hellas Vérone où elle abandonnerait la piste.

Josh Doi a été annoncé du côté de l’OM avec une transaction estimée aux alentours des 6 millions d’euros avec bonus, notamment un pourcentage à la revente. Gianluca Di Marzo a indiqué ce samedi que le dossier était bouclé.

#Doig – #OM ai dettagli per 6 milioni più bonus e percentuale sulla futura rivendita. Operazione ormai in chiusura. #Calciomercato @SkySport

Une information confirmée par Fabrizio Romano qui a ajouté que l’Écossais devrait très prochainement passer sa visite médicale.

⛔️ Rangers were never working on this deal despite links. pic.twitter.com/CkW3W4waVq

Doig, expected to travel in the next days for medical tests. 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿

Final details being sorted, personal terms are now 100% agreed.

🚨🔵⚪️ Olympique Marseille have agreed on deal to sign Josh Doig from Hellas Verona.

🔵⚪️ Olympique Marseille agreed on personal terms with Josh Doig.

Hellas Verona still prefer to sell Doing to Sassuolo after fresh bid — pushing to do deal with Sassuolo.

Doig wants to play for OM. 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿

OM want final decision soon or will start talks for another fullback. pic.twitter.com/rBECPyMRo3

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 13, 2024