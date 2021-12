Guendouzi confirme les détails de son transfert, Mandanda pourrait partir, Sampaoli cherche un remplaçant à Kamara… Les 3 infos OM de ce mardi !

Comme tous les soirs, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme de ce mardi : Guendouzi confirme les détails de son transfert, Mandanda pourrait partir, Sampaoli cherche un remplaçant à Kamara…

Mercato OM : Guendouzi confirme les détails de son option d’achat…

C’est l’une des recrues du mercato estival de l’OM, Mattéo Guendouzi est prêté par Arsenal et sera transféré pour 11M€ en fin de saison. Interrogé par notre journaliste Benjamin Courmes, le milieu de terrain a confirmé que son choix était le bon et qu’il s’imaginait rester longtemps à Marseille…

Comme l’avait expliqué Pablo Longoria, si l’OM reste en Ligue 1, l’option d’achat de Guendouzi sera automatiquement levée…

Rejoindre l’OM était le meilleur choix que j’ai fait depuis longtemps — Guendouzi

« Rejoindre l’OM était le meilleur choix que j’ai fait depuis longtemps. Je prends beaucoup de plaisir sur le terrain et en dehors. Je savais que j’allais être un joueur important pour l’équipe. Je souhaite m’inscrire dans la durée ici. (…) Si l’OM se maintient en Ligue 1, je resterais définitivement au club. Rester ici sur le long terme est une réelle envie. » Mattéo Guendouzi – source : Conférence de presse (21/12/2021)

Guendouzi : « L'OM a été le meilleur choix de ma carrière »

#Guendouzi : « Rejoindre l'OM était le meilleur choix que j'ai fait depuis longtemps. Je prends beaucoup de plaisir sur le terrain et en dehors. Je savais que j'allais être un joueur important pour l'équipe. Je souhaite m'inscrire dans la durée ici. »

#Guendouzi : « Si l'OM se maintient en Ligue 1, je resterais définitivement au club. Rester ici sur le long terme est une réelle envie. »

Mercato OM : Le départ de Mandanda est envisagé…

Très peu utilisé depuis le début de la saison, Steve Mandanda songerait à quitter l’OM lors du mercato hivernal. Le portier marseillais a demandé à s’entretenir avec Jorge Sampaoli pour faire le point sur la situation.

C’est l’une des interrogations principales pour le mercato hivernal. Depuis le début de la saison, Steve Mandanda n’est plus le titulaire indiscutable au détriment de Pau López dans les cages olympiennes. Solide sur sa ligne, le portier espagnol a convaincu Jorge Sampaoli. De ce fait, l’emblématique capitaine de l’OM songerait à partir lors du prochain mercato hivernal.

À en croire les informations révélées par Florent Germain dans « After Marseille », le portier olympien aurait demandé à s’entretenir avec le technicien argentin pour éclaircir sa situation dans les prochains jours.

Si Mandanda est vraiment devenu un numéro 2, il veut l’entendre de la bouche de Sampaoli – Florent Germain

« Le départ de Steve Mandanda est une possibilité. Il va y avoir une rencontre entre Steve Mandanda et Jorge Sampaoli. Son agent sera également présent. Steve Mandanda veut faire un point. Il veut revenir en arrière et comprendre comment il est redescendu dans la hiérarchie des gardiens de but. Pau López devient titulaire pour la première fois face à Monaco et Mandanda l’apprend le jour du match au dernier moment donc il veut comprendre comment ce choix a été fait. S’il est vraiment devenu un numéro 2, il veut l’entendre de la bouche de Jorge Sampaoli pour ensuite prendre une décision sur son avenir. Sampaoli a un fonctionnement très particulier avec l’ensemble des joueurs mais est-ce qu’il n’y avait pas une exception à faire avec Steve Mandanda, qui est une légende du club ? Un poste particulier, le capitaine du vestiaire, un joueur aimé et exemplaire. Il y avait peut-être une exception à faire dans ce fonctionnement de la part de Sampaoli. Lui (Mandanda), il l’a forcément un peu vécu comme un certain manque de respect de n’avoir aucune explication. Si Sampaoli lui dit « Pau Lopez est meilleur que toi, je préfère jouer avec lui, t’es plutôt numéro 2 », Steve Mandanda se posera les bonnes questions. Effectivement, un départ n’est pas à exclure. Steve Mandanda a encore envie de temps de jeu. Il n’est pas dans l’esprit de se dire « Ok, je vais me la couler douce… ». Il lui reste 2 ans et demi de contrat, c’est pas comme si il lui restait 6 mois ou 1 an et demi à faire, il est sous contrat jusqu’en 2024. Il a encore faim, il ne se dit pas que le haut niveau est terminé pour lui. Il y a forcément des clubs qui suivent ça avec attention. Un Mandanda ça ne laisse pas indifférent. La question d’un départ peut se poser. » Florent Germain – Source : After Marseille (20/12/2021)

OM: Mandanda va faire un point avec Sampaoli, puis décidera de son avenir

Mercato OM : Sampaoli annonce la couleur pour Kamara !

Libre à l’issue de la saison, Boubacar Kamara n’a toujours pas prolongé son contrat avec l’OM. Interrogé à son sujet en conférence de presse aujourd’hui, Jorge Sampaoli a annoncé chercher des alternatives en cas de départ.

Les semaines se suivent et se ressemblent. Boubacar Kamara n’a toujours pas prolongé son contrat avec l’Olympique de Marseille qui expire à l’issue de la saison. Après être resté flou sur son avenir, le milieu de terrain sera libre de s’engager où il le souhaite à partir du 1er janvier.

Si Kamara part, on cherchera des alternatives pour le remlacer – Jorge Sampaoli

Interrogé à son sujet en conférence de presse aujourd’hui, Jorge Sampaoli n’a pas caché son inquiétude dans ce dossier. S’il espère qu’une solution sera trouvée rapidement, le technicien argentin a tout de même indiqué rechercher des alternatives pour remplacer Boubacar Kamara en cas de départ dès cet hiver ou l’été prochain.

« Boubacar Kamara, c’est un joueur qui fait très bien cette fonction de milieu de terrain qui revient dans la défense. Il se positionne très bien quand il faut faire ça. On connaît sa situation, en cas de départ, qui serait dure pour nous. C’est un joueur du club, que l’on connaît bien. On ne peut rien faire concernant cette situation. Quand il est en forme, il donne beaucoup d’équilibre à l’équipe. J’espère qu’on va trouver une solution, j’espère la meilleure pour lui et pour le club et s’il part, on cherchera des alternatives pour le remplacer. » Jorge Sampaoli – Source : Conférence de presse (21/12/2021)

#Sampaoli : « Kamara est un très bon milieu de terrain. On cherche une alternative en cas de départ. Son départ nous ferait du mal. Il donne beaucoup d'équilibre à l'équipe, j'espère qu'on trouvera une solution. »

Je suis toujours en réflexion – Boubacar Kamara

Il y a quelques semaines, Boubacar Kamara avait pris le temps d’en dire un peu plus sur son avenir. S’il semble toujours marqué par le feuilleton de l’été dernier où Pablo Longoria semblait pousser pour son départ dans les tous derniers instants du mercato, le milieu de terrain n’a pas réellement souhaité donner d’indice sur son avenir.

« C’est mon représentant qui gère tout ça : les offres reçues ou pas. Ce qu’il y a dans les offres, c’est confidentiel. Donc ce n’est pas à moi de m’exprimer. Moi je me concentre seulement sur le terrain. Je suis toujours en réflexion. Ce que j’ai envie surtout, c’est de continuer à travailler dans de bonnes conditions, continuer à progresser et gagner des titres. Après, tout ce qui est lié à mon contrat, ce sont mes représentants qui gèrent ça. Quand j’aurai pris ma décision, je serai le premier à venir. Est-ce que l’OM peut continuer à me faire progresser ? Oui, oui. Je suis jeune. J’ai encore l’avenir devant moi, d’autant plus qu’avec le coach, il y a une nouvelle philosophie de jeu, surtout pour le numéro 6. Je suis en train de réapprendre à comment jouer au milieu de terrain selon ce que veut le coach. Ce qui a été un peu dur, c’est d’avoir eu l’impression de ne pas avoir eu le choix l’été dernier. Mais c’est du passé, j’ai vite tourné la page. C’était en fin de match et ce n’est pas arrivé qu’à moi dans l’effectif. C’est passé. » Boubacar Kamara – Source : Conférence de presse (30/11/2021)