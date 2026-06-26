Internationaux, mercato, naming… Voici les 3 infos OM du jour

FC Marseille est aujourd’hui menacé de disparaître L’incendie survenu au Black Angus a ravagé notre studio, notre décor et une grande partie de notre matériel de tournage. Sans studio, sans matériel et sans lieu pour produire nos émissions, c’est toute l’aventure Football Club de Marseille qui est en danger. Nous lançons une cagnotte pour sauver le média, reconstruire un studio et continuer à faire vivre l’actualité de l’OM avec vous. 💙🤍 Je soutiens FC Marseille

Retrouvez les 3 informations qu’il ne fallait pas manquer dans l’actualité de l’Olympique de Marseille ce vendredi 26 juin.

Info 1 : Internationaux OM : 3e titularisation pour Facundo Medina ?

Auteur de deux prestations remarquées et d’une passe décisive historique pour Léo Messi contre l’Autriche, Facundo Medina pourrait enchaîner les minutes et surfer sur ses belles performances… Quel visage pour l’Argentine ? Première de son Groupe J avec 6 points et qualifiée, l’Albiceleste, emmenée par un Léo Messi (39 ans depuis mercredi) semble intouchable et peut rêver d’un nouveau sacre dans cette Coupe du Monde. Le prochain adversaire de l’Argentine en 16e de finale n’est pas encore connu, mais il devrait se jouer entre l’Espagne, l’Uruguay et le Cap-Vert, à l’issue de la dernière journée du Groupe H. Si la Roja conserve sa première place, c’est le 2e du groupe qui défiera l’Albiceleste, le vendredi 3 juillet à Miami. Mais un scénario inverse n’est pas à exclure, ce qui ouvrirait la porte à un choc explosif et anticipé entre deux des cadors de cette Coupe du Monde, dès les 16e de finale. Au-delà de cette seule échéance, l’Argentine bénéficie d’un alignement plutôt favorable dans le tableau final. En vertu des règles de tirage encadrant les quatre meilleures nations au classement FIFA, l’Albiceleste évitera l’Espagne, la France et l’Angleterre jusqu’à une éventuelle finale, à condition que ces trois sélections terminent également en tête de leurs groupes respectifs. Un avantage qui, sur le papier, dessine une route a priori plus dégagée vers le dernier carré pour les champions du monde en titre, sans pour autant garantir l’absence d’embûches, dans une compétition à 48 équipes où la moindre désillusion peut surgir à tout moment. Une quête historique se dessine Au-delà du tableau et des adversaires à venir, c’est une autre dimension qui donne tout son relief à ce parcours argentin : une victoire finale ferait de l’Albiceleste la première sélection à conserver son titre mondial depuis le doublé brésilien de 1958-1962. Une statistique vieille de plus de soixante ans, qui en dit long sur la difficulté de l’exercice, même pour des champions en titre portés par la forme étincelante de leur capitaine. Car c’est bien Léo Messi qui continue de tirer cette Argentine vers le haut. En délivrant un doublé décisif face à l’Autriche, il est devenu le meilleur buteur de l’histoire de la Coupe du Monde avec 18 réalisations, dépassant l’Allemand Miroslav Klose. Une performance d’autant plus remarquable qu’elle intervient à 39 ans, sans le moindre signe de ralentissement. Reste une question qui pourrait peser lourd dans la suite du tournoi : pour l’heure, aucun de ses coéquipiers n’a encore trouvé le chemin des filets, ce qui place une responsabilité considérable sur les épaules du capitaine à l’approche d’une phase à élimination directe où l’inspiration individuelle ne suffit pas toujours. L’Argentine aborde donc la suite du tournoi avec un statut enviable : déjàqualifiée, en tête de groupe et armée d’un Messi visiblement intouchable. Mais les certitudes du premier tour laissent souvent place à d’autres réalités en phase à élimination directe, où chaque détail compte. Lautaro Martínez, Julián Álvarez ou encore Enzo Fernández sauront-ils enfin se montrer décisifs pour soulager leur capitaine ? Et l’Albiceleste pourra-t-elle, comme en 2022, transformer les difficultés en tremplin plutôt qu’en fragilité ? Réponse dans les prochains jours, à mesure que le tableau des 16e de finale se complète.

Info 2 : Mercato OM : De nouveaux prétendants pour Pierre-Emile Hojbjerg

L’OM accuse un nouveau lourd déficit financier à l’issue de cette saison. En difficulté financièrement, l’Olympique de Marseille doit vendre. Certains cadres sont sur le départ comme Pierre-Emile Hojbjerg. Le Danois souhaite rejoindre l’Italie malgré de nouveaux prétendants qui le suivent de près.

L’Olympique de Marseille doit s’activer. La DNCG a donné cinq jours au club marseillais pour revenir avec des éléments complémentaires et des projections cohérentes. Alors que la première audition n’a pas fait grande impression, l’OM doit montrer sa capacité à vendre des joueurs pour renflouer les caisses.

L’OM a cinq jours pour convaincre la DNCG

Cinquante à soixante millions d’euros de vente étaient attendus avant la première audition mais le club phocéen doit aussi limiter l’apport que devra verser Frank McCourt qui en a marre de mettre la main au pot et alléger sa masse salariale.

Dans l’urgence, la direction olympienne attend des offres concrètes pour les joueurs de son effectif. Tout le monde est à vendre à condition de recevoir une offre convenable.

La direction attend les offres

Certains sont déjà sur le départ comme Greenwood. L’attaquant anglais est annoncé à la Roma depuis plusieurs semaines malgré la concurrence de Fenerbahçe sur le dossier. Mais le club italien ralentit le dossier pour essayer d’obtenir l’Anglais à un moindre coût.

L’OM a déjà attendu et continue de patienter car la Roma a tardé à nommer son nouveau directeur sportif et doit vendre pour respecter le fair-play financier de l’UEFA avant de pouvoir acheter. D’autres joueurs sont pistés comme Angel Gomes (Coventry et Hull City) ou Hamed Junior Traoré sans qu’aucune offre concrète ne parvienne.

A LIRE AUSSI : Internationaux OM : Les 16e pour Gouiri et les Fennecs ?

L’avenir d’Hojbjerg crispe en interne

Le milieu de terrain danoir Pierre-Emile Hojbjerg serait aussi sur le départ. Annoncé du côté de la Juventus cet hiver, Hojbjerg est resté mais ne devrait pas prolonger l’aventure à l’OM. Sa situation crispe en interne selon RMC Sport.

Le Danois suscite quelques intérêts dans le Golfe et l’OM espère le vendre à un montant intéressant. Mais l’international danois (97 sélections, 11 buts) rêve de l’Italie et de la Serie A. Un problème quand RMC Sport affirme qu’aucun club transalpin ne s’est manifesté de manière concrète pour le recruter.

Sans les revenus de la Ligue des Champions et après une saison manquée, les dirigeants espèreraient que certains Olympiens pensent aussi à l’avenir du club et fassent les choix ou efforts nécessaires pour aider l’OM. Pas certain que tout le monde l’entende de cette oreille. A commencer par Hojbjerg.