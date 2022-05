Kamara s’engage à Aston Villa (officiel), deux Lensois priorités de Longoria ? Une incertitude sur l’avenir de Milik ! Les 3 infos OM de ce lundi

Comme tous les soirs, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce lundi : Kamara signe à Aston Villa (officiel), deux lensois comme priorités pour Longoria, un avenir flou pour Milik à l’OM!

Sur un départ annoncé depuis plusieurs semaines, Boubacar Kamara a enfin dévoilé l’identité du club pour lequel il quitte l’Olympique de Marseille. Comme annoncé, le jeune milieu de terrain s’est engagé avec le club anglais d’Aston Villa.



C’était dans les tuyaux depuis plusieurs semaines, c’est désormais officiel. Depuis que Boubacar Kamara avait fait le choix de ne pas prolonger l’aventure à Marseille, plusieurs équipes se battaient pour arracher la signature de la jeune pépite Française. Alors que l’Atlético Madrid semblait tenir la corde, c’est finalement les Vilains qui ont remporté la bataille pour la signature du jeune milieu de 22 ans. Si il n’y avait plus aucun espoir de voir le joueur formé au club prolonger l’aventure au sein du club phocéen, la vraie question était de savoir où il allait poser ses valises pour démarrer sa nouvelle aventure, c’est désormais chose faite.

À lire aussi: Aucun joueur de l’OM dans le onze type du journal l’Equipe !

Il y a quelques semaines, on avait aperçu Steven Gerrard, l’entraineur du club anglais dans les tribunes du Vélodrome pour superviser Kamara et prendre la température pour une éventuelle arrivée. L’opération séduction a visiblement fonctionné. Dans la ville Birmingham, Kamara retrouvera un ancien coéquipier en la personne de Morgan Sanson qui peine à s’imposer en Premier League. L’arrivée du « minot » de l’OM a été rendu officiel à travers le compte twitter d’Aston Villa. C’est un gros coup réalisé par Steven Gerrard et son équipe qui auront une équipe très compétitive pour la saison prochaine.

Welcome to Aston Villa, @BoubaKamara_4 ! 🇫🇷 pic.twitter.com/hCnQtudtpe

A peine la saison terminée, Pablo Longoria est d’ores et déjà au travail pour le prochain mercato estival. Le président marseillais aurait ciblé deux joueurs qui ont été excellents du côté de Lens cette saison: Seko Fofana et Jonathan Clauss.

La fin de saison marseillaise s’est terminée en apothéose avec une qualification en Ligue des Champions acquise dans un scénario complètement dingue. Maintenant, place au mercato estival et au recrutement pour pouvoir disputer cette compétition dans les meilleures conditions possibles. On le sait désormais, Pablo Longoria a toujours un coup d’avance. Le président marseillais travaille déjà sur le remplacement de Boubacar Kamara qui quitte le club librement cet été.

A LIRE AUSSI: Mercato OM: La destination de Kamara connue !

A LIRE AUSSI: OM: Guendouzi salue l’immense travail de Sampaoli !

Avec le départ libre de Boubacar Kamara, Pablo Longoria doit lui trouver un remplaçant. Pour se faire, selon les informations de RMC, le président olympien ne viserait rien d’autre que l’un des meilleurs joueurs de Ligue 1 de la saison, à savoir Seko Fofana. Le capitaine du RC Lens a réalisé une saison exceptionnelle avec les Sang et Or avec 8 buts et une passe décisive en championnat. Agé de 27 ans, le milieu de terrain ivoirien est estimé à 20 millions d’euros par le site transfermarkt, à deux ans de la fin de son contrat. La concurrence devrait être importante mais l’OM aura les arguments pour persuader le numéro 8 lensois de rejoindre Marseille. En effet, la perspective d’être titulaire dans un effectif qui dispute la Ligue des Champions pourrait faire pencher la balance du côté de Pablo Longoria. Il s’agirait d’une belle progression pour le milieu de terrain lensois. En plus de cela, un des ses coéquipiers actuels pourrait le suivre à Marseille.

Toujours selon les informations de RMC, Pablo Longoria garderait à l’oeil Jonathan Clauss. Le latéral droit international français pourrait venir remplacer un Pol Lirola très décevant cette année sur son couloir droit. Clauss est évalué à 12 millions d’euros par le site transfermarkt. Agé de 29 ans, il vient de découvrir lors de cette saison les joies de la sélection nationale et a réalisé une immense saison en inscrivant 5 buts et en délivrant 11 passes décisives en Ligue 1. Récupérer les deux piliers de l’effectif lensois lors de la saison prochaine serait très certainement une excellente pioche de la part de Pablo Longoria, notamment en vue de la participation olympienne en Ligue des Champions

Auteur d’une saison mitigée pour sa première année complète au club, Arkadiusz Milik est désormais en pleine réflexion concernant son avenir. Toujours sous contrat avec le club olympien, l’attaquant se poserait des questions sur son futur d’après les informations de l’Équipe surtout si Jorge Sampaoli poursuit l’aventure à l’OM. Néanmoins, pas si sûr que l’international polonais croule sous les propositions.

C’est désormais sûr , Marseille sera en LDC la saison prochaine après l’incroyable dénouement survenu à la dernière journée qui a rendu sa deuxième place aux Olympiens. Désormais, Pablo Longoria va devoir se bâtir une équipe capable de rivaliser dans cette compétition et contenter son entraineur, Jorge Sampaoli. En plus des arrivées, le dirigeant espagnol devra gérer les départs et trouver des portes de sorties aux joueurs insatisfaits de cette saison. Parmi eux, on pourrait bien retrouver Arek Milik qui après une saison qui a oscillé entre blessure, banc de touche et tensions avec son coach, se poserait des questions sur son avenir à l’Olympique de Marseille.

À lire aussi: Mercato OM : Que faire pour l’après Kamara ?

Milik veut disputer la C1 la saison prochaine !

D’après les informations de l’Équipe, l’ex napolitain serait en pleine réflexion sur son sort. Conscient que Sampaoli n’est pas un grand fan de son profil et qu’il a du mal à se fondre dans le collectif et la tactique instaurée par l’entraîneur argentin, Milik ne souhaite pas revivre une saison similaire à celle-ci. Une prolongation de Jorge Sampaoli pourrait donc l’inciter à aller voir ailleurs.

Néanmoins, toujours d’après l’Équipe, l’international polonais voudrait disputer la C1 la saison prochaine. Avec une saison où il n’a pas toujours été au top, Milik n’est pas sur qu’un autre club qui dispute la compétition aux grandes oreilles se manifeste pour lui, ce qui pourrait l’inciter à continuer l’aventure à Marseille.

Le chantier transferts de l’OM a commencé, Boubacar Kamara qui part libre, William Saliba de retour de prêt à Arsenal, Steve Mandanda et Arkadiusz Milik qui s’interrogent. Les premiers mouvements ont commencé https://t.co/LLehjg2Tsl pic.twitter.com/o77WvFFi3o — L’ÉQUIPE (@lequipe) May 22, 2022

Des blessures et des désaccords avec Sampaoli !

Joueur à la réputation fragile, Milik s’est de nouveau blessé, ratant le début de saison puis il retrouvant sa place de titulaire, il a eu du mal à se fondre dans le collectif et le système de Jorge Sampaoli. C’est là que les premières tensions sont nées entre l’ex napolitain et l’argentin. Placé sur le banc, devant se contenter de quelques minutes par match, Milik a envoyé des messages via des déclarations à son entraineur qui lui a répondu par presse interposée. Désormais, malgré une fin de saison où il joue plus, l’international polonais ne retrouve plus son efficacité et le dialogue semble toujours compliqué avec son coach. Pour Massilia 1978, toutes ces raisons pourraient pousser Milik à quitter la Canebière dès cet été.

« La vraie question aujourd’hui, c’est est ce que Milik peut rester sous Sampaoli ? Et ça j’y crois pas. Je pense que ce qui s’est passé en janvier et en février avec les déclarations de presse interposée qui ont fait mal au joueur, qui a réagit après sur canal+ etc … Plus des entrées à 4 ou 5 minutes de la fin, c’était le cas à Feyenoord et à Lyon, moi je pense que quand on est un joueur de haut niveau qui a 28 ans, je pense que ça laisse des traces donc Milik-Sampaoli j’y crois pas. » Massilia 1978 – Source: Football Club Marseille (09/05/2022)

À lire aussi: Mercato OM: Deux Lensois priorités de Pablo Longoria !