La clim de Saliba, Mbemba 3e recrue, la menace pour Caleta Car, Clauss, Nuno Tavares… Les infos et rumeurs mercato OM de la semaine !

Comme chaque week-end, FCM vous propose les infos et rumeurs mercato OM de la semaine ! AU programme ce dimanche : La clim de Saliba, Mbemba 3e recrue, la menace pour Caleta Car, Clauss, Nuno Tavares…

Mercato : Une nouvelle offre de l’OM refusée pour cette priorité de Longoria?

Cela fait plusieurs semaines que le nom de Jonathan Clauss est lié à l’Olympique de Marseille. Le RC Lens a refusé une deuxième offre marseillaise pour le joueur.

L’Olympique de Marseille aurait formulé une première offre pour Jonathan Clauss, directement refusée par le RC Lens. D’après L’Equipe, une seconde offre aurait été soumise aux Nordistes qui a également été rejetée.

Une troisième offre en préparation?

Cette dernière était de 6 millions d’euros + 1 million d’euros en bonus. Une troisième devrait bientôt arriver sur la table du club lensois… Un plan B aurait d’ailleurs été activé à ce poste en cas d’échec. Le joueur souhaiterait rejoindre l’OM.

🔄Ce mercredi, l’OM a effectué une seconde offre pour Jonathan Clauss, à hauteur de 6M€ + 1M€ de bonus, encore une fois repoussée par Lens. Les dirigeants marseillais préparent une troisième offre, et ont activé un plan B, dont le nom n’a pas filtré. (@lequipe) #TeamOM pic.twitter.com/LVXQ1omRo6 — Guillaume Tarpi (@GuillaumeTarpi) July 16, 2022

« L’attractivité de l’OM a un peu baissé » – Astier

« Je suis complètement d’accord, il y a un autre tarif pour l’Olympique de Marseille , mais il y aussi un autre élément. L’attractivité de l’OM, aujourd’hui, elle me paraît avoir un peu baissé dans l’esprit des joueurs. Aujourd’hui, la difficulté, par exemple si on revient sur Jonathan Clauss, je pense qu’il y a peut-être 10 ans en arrière Jonathan Clauss il vient sur les mains à l’Olympique de Marseille. Là, on doit lutter 15 millions, 20 millions. Combien de joueurs, Dries Mertens qui apparemment veut rester à Naples qui fait monter un peu les enchères, j’ai l’impression que notre attractivité, elle a un peu baissé dans l’esprit des joueurs. Alors, c’est naturel, c’est aussi dû à une absence de compétition européenne régulière, des mouvements d’entraîneurs trop souvent, y a pleins de raisons. Donc, moi si j’étais encore une fois dans la direction sportive de l’Olympique de Marseille, je réfléchirais à comment je deviens attractif indépendamment de l’aspect financier, comment je deviens attractif pour faire en sorte qu’un Jonathan Clauss se dise « je veux aller au Mondial, je veux être en équipe de France, l’Olympique de Marseille me paraît être le club idéal pour faire ça ». Donc plus que remplacer Payet je réfléchirais sur des notions comme ça. » Cyril Astier Source : Football Club De Marseille (11/07/2022)

👤 Après Chelsea et Manchester United, un troisième club anglais s’intéresserait à Jonathan Clauss. Selon le Daily Mail, Wolverhampton a un œil sur l’international français de 29 ans, sous contrat jusqu’en 2023 avec le RC Lens. En France, l’OM a déjà démarré des discussions. — RMC Sport (@RMCsport) July 16, 2022

Mercato OM : Caleta-Car menacé de jouer avec la réserve par Longoria !

Pour éviter un départ libre comme Kamara ou Thauvin, Longoria aurait fait comprendre à Caleta-Car qu’il ferait mieux de quitter le club, dans le cas contraire il évoluerait avec la réserve.

Longoria ne voudrait pas conserver Caleta-Car à qui il reste un an de contrat. Si le joueur persiste à refuser les propositions d’autres clubs, Longoria l’aurait menacé de le faire jouer avec la réserve de l’OM selon le journal L’Equipe. Ces menaces ne sont pas nouvelles. En effet l’été dernier après son transfert avorté à Wolverhampton, Longoria avait déjà failli le reléguer avec la réserve. Cette année il serait prêt à mettre ses menaces à exécution.

Seul élément bankable à l’OM

Alors qu’il est devenu un élément important du club depuis son arrivée en 2018, il est l’un des seuls à avoir une forte valeur marchande. Estimé à 16M€ par Transfermarkt, le défenseur d’1m92 pourrait faire du bien aux finances du club.

L’international croate (23 sélections, 1 but) disposerait même de plusieurs prétendants cet été. Caleta-Car dispose toujours d’une certaine côte en Angleterre. Ainsi selon nos informations ce dernier aurait à ce jour deux offres concrètes entre les mains. L’une de West Ham, et l’autre de Crystal Palace. Mais il aurait aussi tapé dans l’œil du FC Séville, en Espagne qui souhaite trouver un remplaçant de qualité à Diego Carlos parti à Aston Villa. Selon La Provence, l’OM attendrait 10M€ pour le défenseur croate.

Caleta-Car, si on peut bien le vendre cet été… — Zubar

Invité à donner son avis sur le joueur lors de notre émission au début du mois de mai, Ronald Zubar a incité le club à vendre l’ancien joueur de Salzbourg.

« Caleta Car j’étais pas du tout fan pour être honnête (…) Salzbourg voulait s’en débarrasser parce qu’il était lent, c’était les retours que j’avais en interne (…) Ceci dit, il faut reconnaitre, il a bataillé en début de saison où on voulait qu’il parte, il est pas parti, il n’a pas lâché, il a rendu service, il était bon jusqu’à récemment où ça fait 2,3 matchs qu’il est un peu en dessous. Je trouve que dans ce que demandait le coach, il te transmettait ce calme, pour repartir de derrière, pas s’affoler, je ne suis pas fan mais je trouvais que dernièrement il était bon. Pour ça que si on peut bien le vendre cet été… » Ronald Zubar – Source: Football Club Marseille (02/05/2022)

🔷 Suite à son refus de signer à Wolverhampton, Pablo Longoria avait menacé Caleta Car de jouer avec la réserve. Pour ce mercato, si CC ne part pas, il évoluera avec la réserve du club. 🗞️ L’Equipe.#TeamOM | #MercatOM pic.twitter.com/0zD3GjlMmx — Daily Massilia (@Daily_Massilia) July 15, 2022

Mercato OM : Chancel Mbemba, la 3e recrue !

Chancel Mbemba arrive libre, il s’est engagé jusqu’en 2025 avec l’OM après le succès de sa visite médicale. Le défenseur de 27 ans a signé un contrat de 3 ans, il portera le numéro 99. Voici le communiqué du club olympien.

📽 𝗠𝗮𝗿𝘀 𝗦𝘁𝘂𝗱𝗶𝗼𝘀

🎬 𝗘𝗽𝗶𝘀𝗼𝗱𝗲 𝗜𝗜𝗜

✍️ « 𝗠𝗼𝗯𝗲𝘁𝗶 𝘆𝗮 𝘀𝗶𝗸𝗮 » 🇨🇩#BienvenueSurMars 𝗖𝗵𝗮𝗻𝗰𝗲𝗹 𝗠𝗯𝗲𝗺𝗯𝗮 👩‍🚀🪐 pic.twitter.com/wDlH5gHbHQ — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) July 15, 2022

Mbemba est marseillais

L’Olympique de Marseille annonce aujourd’hui la signature de l’international congolais Chancel Mbemba. Après Samuel Gigot et Isaak Touré, Chancel Mbemba est la troisième recrue olympienne du mercato estival 2022. Né à Kinshasa en République Démocratique du Congo, le 8 août 1994, Chancel rejoint l’Europe et plus précisément le club belge d’Anderlecht à l’âge de 17 ans. Sa carrière l’emmènera d’Anderlecht à Newcastle puis au FC Porto. En 9 saisons, Chancel a joué plus de 270 matchs dont 26 matchs d’UEFA Champions League et 10 matchs d’UEFA Europa League. L’international congolais, aux 64 sélections, est devenu champion de Belgique 2014 et a réalisé deux doublés coupe-championnat avec le FC Porto en 2020 et 2022. Sa rapidité, sa puissance, son impact dans les duels défensifs ainsi que ses nombreux matchs européens, font de ce véritable guerrier un très bon joueur, mature et dont l’expérience bénéficiera à notre collectif. Chancel Mbemba mettra à disposition toute son énergie et son talent pour permettre au club d’atteindre ses objectifs. Source : OM.fr

Mercato OM : Saliba met une clim aux supporters marseillais

Hier soir sur le site officiel d’Arsenal, une interview de Saliba a été publié dans laquelle il explique vouloir tout gagner avec Arsenal cette saison et continuer de progresser à Londres.

L’ascenseur émotionnel pour les supporters olympiens. Quelques heures après les révélations de The Independent, concernant un présumé coup de pression fait par Saliba à ses dirigeants, Arsenal a publié une vidéo du joueur montrant son souhait de rester chez les Gunners. Si ce type de vidéos publiées par les clubs sont souvent très influencées par le club, le joueur semble déterminé à progresser dans le club londonien.

Lors de l’interview l’international français (5sélections) explique avoir discuté avec Mikel Arteta. Il sait qu’il veut se faire une place dans cet effectif, continuer de progresser et surtout y passer la saison au plus grand désespoir des Marseillais.

à lire aussi : Mercato OM : Vers une résiliation à l’amiable pour Alvaro ?

« Il a tellement clamé son amour pour l’OM » — De Bono

Auteur d’une très bonne saison avec l’OM, William Saliba va vraisemblablement retourner à Arsenal où il lui reste deux ans de contrats. Une information qui ne ravit pas les supporters marseillais, et qui n’a pas manqué de décevoir Jean-Charles de Bono.

« ça me déçoit un peu de Saliba, t’entendre ça parce qu’il a tellement clamé son amour pour l’OM, le dernier match quand il est rentré sur le terrain avec l’euphorie, le lendemain ou le surlendemain il avait dit « moi je veux rester à l’OM, c’est un club où ça vibre, il y a la ligue des champions ». Et là y a un retournement de situation. Je veux bien qu’Arteta ait pu dire « Saliba nous maintenant on veut le conserver ». Pour Saliba je pense que c’est plus une fierté de vouloir retourner à Arsenal comme il y a fait 0 match. De se dire aujourd’hui j’ai gagné en maturité, j’ai fait 52 matchs avec l’Olympique de Marseille en tant que titulaire, je veux montrer mes qualités à Arsenal et en Angleterre, je suis international. Je pense que pour lui c’est un défi. Enfin, il n’aurait pas dû trop s’avancer en fin de championnat avec l’Olympique de Marseille, c’est là où je suis un peu déçu parce que c’est un joueur que j’admire et que j’aime beaucoup. » Jean-Charles de Bono Sources : Football Club de Marseille (06/06/2022)

Saliba confirming his stay at Arsenal for this season #AFC pic.twitter.com/xpQWIXYguO — Asad🇵🇸 (@asxd_98) July 15, 2022

Mercato OM : Deux bonnes nouvelles dans le dossier Nuno Tavares?

L’Olympique de Marseille est à la recherche d’un piston gauche pour intégrer l’effectif d’Igor Tudor… Selon L’Equipe, le dossier Nuno Tavares est en bonne voie !

La direction de l’Olympique de Marseille avancerait depuis plusieurs semaines sur le dossier Nuno Tavares… D’après La Provence, Pablo Longoria a même été à Londres il y a quelques jours afin de négocier avec Arsenal.

Un accord avec Nuno Tavares?

Ce dimanche, L’Equipe explique dans son édition que l’OM ainsi que le Portugais ont trouvé un accord en vue d’un transfert. Arsenal a même trouvé un joueur à son poste afin de combler ce départ en la personne de Zinchenko qui évolue à Manchester City. Deux bonnes nouvelles pour l’arrivée de Nuno Tavares à l’OM !

🔄L’OM a obtenu l’accord de Nuno Tavares la semaine dernière. Le dossier traîne un peu, Arsenal l’a convoqué pour sa préparation en Amérique afin d’avoir des solutions à ce poste. L’arrivée possible de Zinchenko chez les Gunners pourrait débloquer l’opération. (@lequipe) #TeamOM pic.twitter.com/GgEIYY5Fhc — Guillaume Tarpi (@GuillaumeTarpi) July 16, 2022

Je pense que nous devons recruter 5 à 8 joueurs — Longoria

« C’est normal qu’il y ait des changements dans la recherche de profils. Un joueur qui est à l’aise dans un style de jeu, ne l’est pas forcément dans un autre. L’an dernier, on partait sur des profils pour avoir la possession au milieu du terrain et on avait notamment Boubacar Kamara qui avait ce rôle de milieu-défenseur central. Avec la façon de jouer d’Igor, les deux milieux auront des caractéristiques différentes avec plus d’intensité, une capacité à occuper les espaces. La stratégie va donc changer sur certains postes. Comme nous l’avons dit lors de la dernière conférence de presse, l’objectif est d’augmenter la qualité de l’effectif, tout en donnant de la continuité à l’équipe. Avec la Ligue des Champions, je pense que nous devons recruter 5 à 8 joueurs. Lors du mercato, il est très important d’avoir un consensus avec l’entraîneur. J’ai toujours dit que les bons dirigeants sont ceux qui ont une bonne capacité d’adaptation, au club, à la ville et à l’identité. Et également une adaptation à un nouveau coach et à son style de jeu. Il faut toujours répondre aux attentes d’un nouvel entraîneur puisque c’est lui qui fera évoluer les joueurs. » Pablo Longoria Conférence de presse (05/07/2022).