Le mea culpa de Longoria, révolution à venir sur le mercato ? Et les sanctions possibles… Les 3 infos OM de ce lundi !

Comme chaque soir, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce lundi :

Longoria sort de son silence !

Deux jours après son coup de sang contre l’arbitrage à l’issue de la défaite face à Auxerre (3-0), le président de l’Olympique de Marseille, Pablo Longoria, a pris la parole ce lundi dans des propos rapportés par l’AFP.

Lors de sa sortie médiatique de samedi dans les couloir du stade Abbé Deschamps, Pablo Longoria avait employé des termes forts comme « corruption » et « championnat de merde« , provoquant une véritable onde de choc dans le football français. Ce lundi, le dirigeant marseillais a tenu à clarifier sa position et à exprimer ses regrets.

« Je tiens à dire qu’il n’y a pas de corruption dans le football français », a-t-il affirmé, tout en reconnaissant « regretter » l’utilisation de ce terme. « La forme n’était pas appropriée et ce mot, je le regrette », a expliqué le président de l’OM, expliquant son emportement par « beaucoup de décisions arbitrales sur lesquelles (il) considère que l’OM a été défavorisé ».

A lire : Ligue 1 : Cette clause qui ne va pas arranger la situation du football français !

Un mea culpa assumé

Après avoir assuré que les arbitres étaient corrompus à l’issue de la défaite de l’OM à Auxerre samedi soir, Pablo Longoria est revenu sur ses propos, ce lundi

➡️ https://t.co/R1kv8YunmH pic.twitter.com/TKzFdxdFIS — L’ÉQUIPE (@lequipe) February 24, 2025



Conscient des conséquences de ses déclarations, Longoria a poursuivi en adoptant un ton plus autocritique : « Je suis très auto-critique avec moi-même, je ne peux pas accepter de donner ce type d’image. Un président de club ne peut pas se comporter comme ça. Rien ne justifie la forme et je ne suis pas content de moi-même ».

Il a également tenu à préciser la nuance linguistique qui a pu jouer un rôle dans cette controverse : « Tout le monde m’a bien expliqué la signification du mot corruption en français, parce qu’en espagnol, ça a un sens plus large. Attention, ça ne justifie rien. Mais je n’ai jamais de la vie pensé à quelque chose comme des échanges d’argent ou des transactions financières, jamais je ne me permettrais ça ».

Longoria ne démord cependant pas sur le besoin d’améliorer certains aspects du système arbitrale français : « Qu’il y ait des choses qui ne sont pas claires et qu’il faut améliorer, oui. Et c’est ce qui m’énerve énormément. On doit améliorer beaucoup de choses pour éviter la confusion, pour tout le monde ».

Une sanction en attente

Malgré ses regrets, la tempête médiatique ne faiblit pas. Plusieurs figures du football français, dont le président de la FFF Philippe Diallo et le directeur de l’arbitrage Antony Gautier, ont condamné les propos de Longoria.

La commission de discipline de la LFP pourrait examiner son cas dès mercredi et envisager des mesures conservatoires. La sanction définitive ne sera toutefois pas prise avant le 5 mars, après le respect du délai légal. Selon des spécialistes du droit sportif, Longoria pourrait être poursuivi pour « comportement grossier/injurieux », ce qui pourrait entraîner une suspension de 12 matchs selon RMC. Toutefois, cette peine pourrait être modulée en fonction des circonstances.

En attendant, Longoria reste fermement attaché à son rôle : « Ma première responsabilité, c’est de défendre mon club. Il y a eu cette saison beaucoup de décisions arbitrales sur lesquelles je considère que l’OM a été défavorisé ». Un dossier qui s’annonce brûlant pour les jours à venir.

Des changements attendus sur les dates mercato ?

La fermeture du mercato avant le début des championnats pourrait bientôt devenir une réalité. Plusieurs ligues européennes discutent actuellement de cette réforme qui changerait en profondeur le calendrier des transferts. Beppe Marotta, président de l’Inter, a confirmé ces tractations, tout en soulignant les divergences de points de vue entre les instances concernées.

Ce débat n’est pas nouveau, mais il prend une nouvelle ampleur avec les déclarations de Beppe Marotta. « Une négociation s’est engagée entre les ligues pour que le marché soit terminé à la mi-août. Certains sont d’accord, d’autres non. C’est une négociation, une confrontation, qui va se concrétiser dans les prochains jours. Nous espérons que le marché se terminera avant le début du prochain championnat », a confié le dirigeant italien à Sky Sport le samedi 22 février.

Marotta, qui occupe également un poste à la Lega Serie A, a indiqué que certaines ligues, comme la La Liga, s’opposaient à cette réforme. « Il semblerait que oui. Mais nous espérons tous nous mettre d’accord », a-t-il ajouté.

A lire aussi : « Marseille n’a pas été bon ! », Lizarazu cash sur la défaite de l’OM !

Un troisième mercato avant le Mondial des clubs

Indépendamment de cette proposition, une autre modification du mercato est déjà actée pour l’été 2025. En raison de la Coupe du monde des clubs, qui se déroulera du 14 juin au 13 juillet, une fenêtre de transferts supplémentaire sera ouverte avant la compétition. Cette mesure permettra aux clubs engagés d’ajuster leurs effectifs en amont du tournoi.

Historiquement, les dates du mercato varient selon les pays et les compétitions. En Europe, la période estivale de transferts s’ouvre généralement début juin pour se clôturer fin août ou début septembre, en fonction des ligues. La fenêtre hivernale, plus courte, s’étend du 1er au 31 janvier. À l’échelle mondiale, certains championnats, notamment en Amérique du Sud ou en Asie, adoptent des calendriers spécifiques alignés sur leurs saisons nationales, ce qui entraîne des différences dans les périodes de transferts.

Si la fermeture anticipée du marché des transferts venait à être adoptée, cela bouleverserait les habitudes des clubs européens, qui devront finaliser leurs recrutements plus tôt. Reste à voir si les différentes ligues parviendront à un consensus dans les prochaines semaines.

A lire aussi : La réponse de la FFF à Longoria, l’OM en passe de signer un joli contrat et le retour perdant de Kondogbia… Les 3 infos OM de ce dimanche !

L’OM en passe de signer un joli contrat ? – https://t.co/uXJzND7xCj — Football Club de Marseille (@FCMarseille) February 23, 2025

Jusqu’à 12 matches de suspension pour Longoria ?

La commission de discipline de la LFP va se pencher sur les sanctions potentielles à l’encontre du président de l’OM, Pablo Longoria, après ses déclarations polémiques lors de la défaite marseillaise face à l’AJ Auxerre (0-3) samedi. L’instance pourrait statuer dès ce mercredi, sans passer par une mise en instruction du dossier, en prenant des mesures conservatoires. Cependant, la décision finale ne sera rendue que le 5 mars, après respect du délai légal.

L’homme fort de l’OM s’est illustré par des propos controversés après la rencontre, évoquant « la corruption, la vraie corruption » à propos de l’arbitrage de Jérémy Stinat et, plus largement, du corps arbitral français. Une sortie qui n’est pas passée inaperçue et qui a conduit le Conseil national de l’éthique (CNE) à saisir la commission de discipline de la LFP. Cette dernière pourrait prendre des mesures dès mercredi, compte tenu de la gravité des accusations. Même si Pablo Longoria a clarifié ses propos et a fait son mea culpa ce lundi, il s’expose à une lourde sanction…

A lire : Polémique : La grosse mise au point de Longoria !

La question qui se pose est celle de la durée de la suspension qui pourrait frapper le président marseillais. Selon le barème disciplinaire de la FFF, un « comportement excessif ou déplacé » entraînerait 3 matches de suspension, tandis qu’un « comportement grossier ou injurieux » pourrait le priver de banc pendant 12 rencontres. Une situation qui s’ajoute aux récentes sanctions visant l’OM, notamment la suspension pour trois mois du directeur sportif Mehdi Benatia en janvier.

Un siège menacé au sein du conseil d’administration de la LFP ?

En cas de suspension, Pablo Longoria ne serait pas seulement écarté du terrain. En tant que membre du conseil d’administration de la LFP, il pourrait également perdre son siège, un coup dur alors que la Ligue est en conflit avec son diffuseur DAZN. De plus, le dirigeant espagnol doit faire face à une plainte déposée par les arbitres de Ligue 1. « Il (Jérémy Stinat) a notre profonde solidarité. Le mot de corruption a été utilisé. Un cap a été franchi, c’est inacceptable. Tous les arbitres centraux de L1 iront porter plainte pour diffamation », avait déclaré Jérôme Brisard au nom de ses collègues.