Les déclarations fortes de Gattuso sur Aubameyang. Des nouvelles de la blessure de Gigot. Mattéo Guendouzi revient sur les raisons de son départ ! Les 3 infos OM de ce dimanche !

OM: Les déclarations fortes de Gattuso sur Aubameyang

En conférence de presse ce samedi après le match nul entre l’OM et le LOSC, Gennaro Gattuso a pris la défense de l’attaquant gabonais.

Ce samedi lors du nul entre l’Olympique de Marseille et le LOSC, Aubameyang a été ciblé par les supporters. Le Vélodrome a bien fait comprendre au Gabonais qu’il avait raté sa prestation avec des sifflés à sa sortie et une belle ovation pour son remplaçant, Vitinha.

En conférence de presse, Gennaro Gattuso a logiquement été questionné à ce sujet. Le coach italien ne comprend pas cet acharnement et parle même de « mode » en ciblant les personnes qui le critiquent. Pour l’entraîneur, il ne manque pas grand chose à PEA pour faire de belles prestations.

« Je suis satisfait de ce groupe, je ne l’échangerais contre presque aucun autre groupe en Ligue 1. Aubameyang ? Je l’ai déjà dit nous sommes des professionnels, bien payés, je respecte le public, ils payent leurs billets… Mais j’ai parlé à mon équipe, je leur ai dit que moi aussi, j’avais déjà été sifflé, a confié le coach en conférence de presse ce samedi soir. Pierre-Emerick (Aubameyang) a 34 ans, il a fait une carrière incroyable. Moi, mon rôle c’est de le défendre et de défendre tous mes joueurs jusqu’à la mort. Quelles difficultés pour Aubameyang ? Ce qui lui manque c’est de marquer des buts ! C’est tout ! J’ai l’impression que c’est une mode de parler en ce moment d’Aubamayang. Il a raté 2, 3 passes en 1ère MT mais je ne vois pas un joueur mort, désinvolte. C’est juste parce qu’il s’appelle Aubameyang, que l’on attend qu’il marque deux buts à chaque match. Je me jetterais dans les flammes pour défendre Aubameyang et tous mes joueurs. »

OM: Des nouvelles de la blessure de Gigot

Interrogé en conférence de presse après le match nul concédé ce samedi face au LOSC (0-0), l’entraîneur de l’Olympique de Marseille Gennaro Gattuso a apporté des précisions sur la sortie de Samuel Gigot à la 68e minute, tout en évoquant son importance au sein de l’effectif marseillais.

Le coach de l’OM Gennaro Gattuso a apporté des précisions sur la sortie de Samuel Gigot à la 68e minute en conférence de presse à la suite du match nul et vierge concédé ce samedi face à Lille. Le technicien italien a également rappelé l’importance du défenseur central au sein de son effectif.

« Gigot n’est pas blessé. Ce sont juste des crampes. C’est un grand professionnel »

« Gigot ? Il n’est pas blessé, ce sont juste des crampes. Il nous apporte beaucoup, de par son expérience. C’est un grand professionnel », a confié l’entraîneur marseillais.

Mercato OM: Mattéo Guendouzi revient sur les raisons de son départ !

Arrivé en toute fin de mercato à la Lazio Rome en prêt avec option d’achat obligatoire de 18 millions d’euros, Mattéo Guendouzi est revenu sur les raisons de son départ de l’Olympique de Marseille au micro de Téléfoot.

Prêté à la Lazio avec option d’achat obligatoire de 18 millions d’euros après 2 saisons passées à l’OM, Mattéo Guendouzi est revenu au micro de Téléfoot sur les raisons de son départ.

« On a changé beaucoup de fois de coach en deux ans. Il n’y avait pas de continuité. Il a fallu faire un choix pour moi »

« C’était vraiment un amour dès les premiers jours. J’étais heureux de vivre à Marseille, j’étais heureux de jouer pour ce club. Mais sur la deuxième saison, ce n’était plus les mêmes choses avec pas mal d’instabilité. On a changé beaucoup de fois de coach, en l’espace de deux ans. Un nouvel effectif qui se transforme à chaque fois. Il n’y avait pas de continuité par rapport à ça. Donc, il a fallu faire un choix pour moi et également pour ma carrière, a déploré l’international français. Je recherchais vraiment un grand club qui joue la Coupe d’Europe tous les ans, avec un très grand coach. Et avec Maurizio Sarri, j’ai vraiment de la chance parce que j’apprends avec lui depuis maintenant que deux mois, a confié le milieu de la Lazio. Je viens avec un statut que je n’avais pas il y a 4-5 ans. On m’attend beaucoup plus que le jeune Mattéo qui arrive à 19, 20 ans« , a ajouté Guendouzi.