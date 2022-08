Longoria tente un dernier coup, Dieng bradé à un club de Ligue 1 ? L’OM dans la course pour Laborde… Les 3 infos OM de ce mardi !

Comme tous les soirs, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce mardi : Longoria tente un dernier gros coup avant la fin du mercato, Bamba Dieng bradé à un club de Ligue 1 ? L’OM entre dans la course pour Gaëtan Laborde.

Mercato OM : Un dernier gros coup pour Longoria avant jeudi ?

À quelques jours de la fin du mercato, l’Olympique de Marseille espère encore Ruslan Malinovskyi. Le club olympien serait en pôle pour recruter le milieu Ukrainien.

Les dernières heures du mercato de l’OM s’annonce intense. Alors que Pablo Longoria cherche toujours une porte de sortie à ses indésirables, le président marseillais espère toujours boucler la venue de Ruslan Malinovskyi sur le gong. Les discussions entre les dirigeants de l’OM et de l’Atalanta Bergame auraient commencé depuis plusieurs jours. Foot Mercato révélait la semaine dernière que le milieu Ukrainien souhaitait rejoindre Marseille. La finalisation du dossier s’annonce toutefois complexe puisque Cengiz Under, intégré dans la balance par la direction marseillaise, refuse fermement de quitter le club.

A lire : Mercato : L’OM dans le coup pour Laborde ?

Malinovskyi, un talent en plus pour Tudor ?

Aujourd’hui L’Équipe révèle que Malinovskyi ne serait plus suivi par Tottenham et que l’OM serait désormais en pôle position pour l’accueillir . Les Spurs auraient abandonné la piste laissant le champ libre à Pablo Longoria. Le président marseillais aurait prévu de bouger très rapidement pour recruter le milieu offensif de 29 ans. Reste à savoir si l’OM aura les moyens de finaliser la transaction sans inclure Cengiz Under. L’Équipe explique en effet que le Turc ne ferait plus partie des négociations.

À LIRE AUSSI : Mercato OM : Longoria a finalement accepté de brader Dieng ?

Malinovskyi, le numéro 10 à l’ancienne

« Ruslan Malinovskyi était un meneur de jeu un peu fluet en Ukraine. Il n’était pas suffisamment bon pour intégrer l’équipe première du Shakhtar Donetsk. Il y avait beaucoup de brésiliens à l’époque au club et il faisait partie de ses joueurs qui étaient prêtés tous les ans. Il va être au FC Zorya Louhansk qui est considéré comme une équipe satellite du Shakhtar. Cette équipe est devenue la troisième meilleure d’Ukraine parce que le niveau s’est effondré et qu’il n’y avait plus trop de concurrence. Avec Zorya Louhansk, Malinovskyi joue fréquemment la Coupe d’Europe et commence à se faire repérer dans cette position de numéro 10. Il est vraiment un meneur de jeu à l’ancienne qui donne des ballons aux attaquants et qui sait marquer sur coup franc. Il a mis un ou deux beaux coups francs contres des équipes belges. Il y a eu une connexion entre la Belgique et l’Ukraine. Beaucoup de joueurs de seconde zone comme Malinovskyi, qui était à ce moment-là la propriété du Shakhtar, sont partis vers la Belgique. À ce moment-là, il prend une excellente décision en quittant le championnat Ukrainien. Il rejoint Genk pendant trois saisons et demi. à cette époque, il va devenir beaucoup plus puissant, il va muscler son jeu. Il avait tendance à être trop léger dans les duels quand il évoluait en Ukraine. Il a réussi à gommer ça pour devenir un joueur très fort physiquement. Il va s’affirmer comme un titulaire indiscutable en équipe Nationale. C’est à ce moment-là que Shevchenko devient le sélectionneur national. En sélection, il va vraiment apporter quelque chose de différent. Au milieu de terrain, il forme un trio très complémentaire avec Zinchenko et Stepanenko. Malinovskyi va lui avoir ce rôle de meneur de jeu. Shevchenko voulait à l’époque jouer avec deux numéros 10, à savoir Zinchenko et Malinovskyi. Ce qui le caractérise aussi, ce sont ses grosses frappes à l’entrée de la surface de réparation. Il marque plusieurs buts importants avec l’Ukraine de cette façon. Shevchenko va lui permettre de développer ce côté puissant de son jeu. C’est probablement un des joueurs en Europe qui a la plus grosse frappe de balle. Sur coups de pied arrêtés, c’est un joueur qui peut donner d’excellent ballons. Il devient rapidement le meilleur milieu de terrain de Belgique et est très vite repéré par l’Atalanta Bergame qui le recrute en 2019. Après une saison d’adaptation, il devient un élément clé du système de l’Atalanta. Il devient un joueur très important. Depuis sa rupture des ligaments croisés en 2016, il est formidablement bien revenu. Aujourd’hui, il est rarement absent et a d’excellentes statistiques. Avec l’Atalanta, c’est 129 et 29 buts et 29 passes décisives. Il est décisif un match sur deux. Mourad Aerts – Source : Football Club de Marseille (19/08/2022)

Mercato : L’OM dans le coup pour Laborde ?

Alors que l’OGC Nice et le Stade Rennais se sont mis d’accord pour le transfert de Gaétan Laborde, l’Olympique de Marseille n’aurait pas abandonné l’idée de recruter l’ancien montpelliérain.

À quelques jours de la fin du mercato, plusieurs joueurs pourraient encore quitter leurs clubs. C’est notamment le cas de Gaëtan Laborde. L’attaquant de Rennes est ciblé par l’OGC Nice pour renforcer son attaque. Selon les informations de Foot Mercato, les deux clubs se seraient déjà mis d’accord sur un transfert de 20 Millions d’euros. Il n’y aurait toutefois toujours pas d’accord entre le joueur et les Aiglons. l’OM n’aurait pas abdiqué à signer l’ancien buteur du MHSC. En effet, la direction marseillaise suivrait avec attention la situation de l’attaquant rennais. Toujours selon le média, l’OM devra impérativement vendre Bamba Dieng et Cédric Bakambu avant de se positionner pour recruter le buteur de 28 ans. L’avenir de Gaëtan Laborde reste flou et pourrait se jouer dans les dernières heures du mercato.

À LIRE AUSSI : Mercato OM : Longoria a finalement accepté de brader Dieng ?

Info : Nice et Rennes sont tombés d’accord pour Gaëtan Laborde pour 20 M€

◾️ pas encore d’accord avec le joueur

◾️ OM est chaud sur Laborde mais doit vendre Dieng et Bakambu pour se placer

◾️ ca discute pour Gouiri à Rennes, transfert à hauteur de 25 M€https://t.co/EGI8BMDkX9 — Sébastien Denis (@sebnonda) August 30, 2022

l’OM réalise un mercato important et très séduisant sur le papier. Mais ce n’est pas fini — Bennani

Sur son compte Twitter, le journaliste Karim Bennani avait expliqué que le mercato de l’Olympique de Marseille n’était pas encore terminé ! Dans le sens des arrivées, il voit encore un voire deux joueurs débarquer avant jeudi soit la fin du mercato estival.

À LIRE AUSSI : OM : « Clauss ? Déjà un taulier de l’équipe »

« Avec déjà 11 recrues et sans donner de faux espoir aux supporters, l’OM réalise un mercato important et très séduisant sur le papier. Mais ce n’est pas fini, il devrait y avoir encore une à deux recrues d’ici jeudi prochain… » Karim Bennani – Source : Twitter (25/08/22)

Mercato OM : Longoria a finalement accepté de brader Dieng ?

Pablo Longoria réalise un gros mercato en vue de la Ligue des Champions, mais le préident de l’OM doit vendre et il aurait accepté l’idée de transférer Bamba Dieng pour un montant bien inférieur aux chiffres annoncées…

Bamba Dieng est écarté du groupe par Igor Tudor, la direction veut trouver une solution pour l’attaquant sénégalais. Alors que ce dernier serait intéressé par l’option d’un prêt à Lorient, l’Equipe explique ce mardi que « l’OM ne veut entendre parler que d’un transfert sec. La direction phocéenne l’a répété lundi après-midi à Loïc Féry, qui souhaitait plutôt un prêt avec option d’achat pour le suppléant d’Armand Laurienté (vers Sassuolo) en attaque. Féry et Longoria ont bâti l’architecture d’un transfert autour de 8 M€, assorti d’un pourcentage à la revente. »

Transfert à 8M€ + pourcentage à la revente pour Dieng ?

Alors qu’un montant de plus de 20M€ était évoqué équivalent à la vente de Kalimuendo du PSG à Rennes, Longoria aurait donc largement baissé ses exigences, le quotidien sportif précise que ce montant « est loin de la vingtaine de millions pour Dieng évoquée par Longoria auprès de Frank McCourt, le 22 juillet dernier à Middlesbrough. »

Loïc Féry avait évoqué le cas de l’attaquant marseillais sur Prime Video Sport. Selon lui, la situation du buteur de l’OM pourrait se régler dans les prochains jours.

À LIRE AUSSI : Mercato : Suivi par l’OM cet été, Nice va le recruter pour 22M€ !

» Il fait parti des joueurs que le club apprécie beaucoup, le joueur le sait, j’ai eu des échanges avec Pablo Longoria. On discute, il y a de la concurrence et surtout des contraintes financières « . Loic Féry – Source : Amazon Prime Video (28/08/2022)

Le rappeur marseillais Kemmler etait revenu dans DFM sur la situation compliquée que traverse Bamba Dieng à l’OM. Il estime que l’international Sénégalais jouera si il reste jusqu’à la fin du mercato.

À LIRE AUSSI : Mercato OM : Pisté par Longoria, il n’écarte pas un départ !